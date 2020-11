“Intentamos reanimarlos”: banda “La Nueva Generación” revela qué pasó la noche que murió uno de sus integrantes por presuntamente consumir fentanilo

Dos integrantes de la banda La Nueva Generación mueren de sobredosis

Los integrantes de la Banda Nueva Generación detallaron cómo fue la noche que tres de sus músicos acabaron inconscientes en el baño de un bar minutos antes de comenzar su show de música en vivo.

De acuerdo con un comunicado de la agrupación, los tres integrantes consumieron una sustancia tóxica hasta el momento desconocida, pero que por sus efectos podría tratarse del opioide que cobra miles de vidas al año: Fentanilo. Uno de ellos murió y los otros dos seguían el lunes en terapia intensiva en un hospital de McAllen, Texas.

“Ya estábamos próximos a entrar y en eso un compañero va y nos busca a todos y nos dice: ‘Oigan, están los compañeros desmayados’. Cuando entramos al baño los vimos ahí tirados. Tratamos de reanimarlos y hablamos a la ambulancia en ese mismo momento. Llegó la policía y empezaron a tratar de reanimarlos. No sabemos si les dieron algo. No sabemos en realidad lo qué pasó. El reporte médico y toda esa información es muy hermética. El hospital no le da información a nadie", dijeron al programa Venga la Alegría de TV Azteca.

Sergio Sánchez, quien tocaba el trombón, falleció en el lugar (Foto: Facebook)

El periódico Noroeste estableció que al parecer inhalaron una pastilla triturada pensando que se trataba de algún estimulante parecido a la cocaína, pero hasta el momento no ha habido ninguna declaración oficial al respecto.

Un video que circula en las redes muestra a los tres músicos inconscientes en un baño público. “No están jugando estos vatos”, se le escucha decir a un hombre en el fondo. A dos de ellos se les pueden apreciar algunos espasmos en las manos, pero un tercero está tendido casi totalmente boca abajo y sin mostrar señales de movimiento.

También se aprecia el tono de broma de los que filman el video, pues parece que piensan que los músicos están así por consumir alcohol.

Sergio Sánchez, trombonista de la banda, fue el integrante que no sobrevivió a la toxicidad de la droga. Sus compañeros y familiares compartieron una imagen de despedida en las redes sociales: “Adiós amigo, adiós hermano”.

El flujo sin control de fentanilo desde China hasta Estados Unidos y México ha sido catalogado como una epidemia mundial.

Qué es el fentanilo

(Foto: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

Al fentanilo se le achacan más de 20.000 muertes de estadunidenses, pues ha extendido la llamada crisis de los opioides y es altamente adictivo. También se registran muertes ligadas a su producción y trasiego, ya que este producto se suma a la guerra por el control del mercado de drogas y las pérdidas humanas están ligadas a la violencia generalizada del crimen organizado.

El fentanilo es uno de los más potentes opioides que existen, es cien veces más poderoso que la morfina. Una dosis indefinida puede provocar una sobredosis mortal, por lo que ha contribuido a agravar la crisis de opioides que se vive especialmente en los Estados Unidos, y en menor medida también en otros varios países del mundo, como Canadá, Reino Unido, Alemania, y Australia.

Sus consumidores lo suelen mezclar con heroína, cocaína o metanfetamina camuflándolos en envoltorios de pastillas de libre comercialización. Se vende en forma de polvo, vertido en líquido sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos, en rociadores nasales o en pastillas parecidas a las de otros opioides recetados. Su valor, además, es muy inferior al de otras drogas.

El consumo de esta droga depresora conlleva un gran riesgo de dependencia adictiva y sobredosis. Los rasgos característicos de su consumo -sin prescripción médica- son la reducción del grado de conciencia, la contracción de las pupilas y la depresión respiratoria asociada con pérdida de reflejos y el riesgo de aspiración.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La sombra del fentanilo en la tragedia de la Banda La Nueva Generación: murió un integrante tras consumir una sustancia a la mitad de su actuación

Un binomio canino interceptó 113 kgs de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Una médica de Harvard advierte que se necesitan medidas “drásticas” para frenar las muertes por fentanilo, la otra epidemia que China exportó al mundo