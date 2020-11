De la caída de Quimera al joven que salió volando en Six Flags: los accidentes en juegos mecánicos que han conmocionado

Luego del accidente en el que murieron dos personas, Protección Civil determinó que todos los juegos de La Feria carecían de mantenimiento suficiente (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Las ferias y parques de atracciones con juegos mecánicos suelen ser lugares seguros gracias a los controles y revisiones periódicas que se realizan a las máquinas; sin embargo, en algunas ocasiones existen fallos que pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.

El accidente de un joven sucedido este mes en Six Flags México se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y los acontecimientos no han sido aún esclarecidos con suficiencia, pero existen otros casos que recuerdan a los visitantes de los parques de diversiones las precauciones que se deben tener y los posibles riesgos de abordar un juego mecánico.

En noviembre del año pasado en Saltillo, Coahuila, una de las participantes de La Voz Kids sufrió un accidente en un juego de feria. La pequeña cantante Marian Lorette de León se encontraba en una kermés de su escuela cuando su cabello se atoró en el motor de un juego mecánico.

Como consecuencia del incidente, Marian sufrió el desprendimiento de parte de su cuero cabelludo, fue trasladada a un hospital e inicialmente reportada como grave. Tras varias intervenciones quirúrgicas, la pequeña fue dada de alta del hospital y reapareció un mes después en La Voz Kids, aunque no pudo pasar a la siguiente ronda de “las batallas”.

La familia de Marian mantuvo informados a sus seguidores sobre el estado de la niña (Foto: captura de pantalla)

Meses antes del incidente de Lorette en Coahuila, dos jóvenes sufrieron un accidente mortal en La Feria de Chapultepec de la Ciudad de México. De hecho, como consecuencia del suceso, la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec perdió el permiso de gestionar La Feria y el parque se mantuvo cerrado por meses.

Fue en septiembre de 2019, cuando uno de los carritos del juego más emblemático de la Feria de Chapultepec, Quimera, se desprendió y cayó al suelo. El vehículo viajaba a una velocidad aproximada de 85 kilómetros y su impacto provocó la muerte de dos de sus tripulantes, así como heridas en al menos otras cinco personas.

Un mes después de la tragedia, Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México, informó que todas las atracciones de La Feria carecían de mantenimiento. La funcionaria reveló que después de una verificación a todo el parque recreativo se detectó una falta de mantenimiento general, y detalló que, de acuerdo con las bitácoras de mantenimiento a las que se tuvo acceso durante las indagatorias, el juego Quimera prácticamente no cumplía con el 50% de los rubros y tenía “varias omisiones”, por lo que la administración del lugar debió haber parado el juego.

El accidente de un joven sucedido este mes en Six Flags México se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Foto: captura de pantalla)

En otra ocasión, en Pénjamo, Guanajuato, un niña de 4 años falleció tras caer de un juego de 10 metros de altura y sufrir un traumatismo de cráneo. A pesar de ser hospitalizada, la pequeña no resistió. Según reportaron elementos de Fiscalización del Municipio de Pénjamo, la empresa no contaba con el permiso correspondiente para operar y los juegos no habían sido supervisados por Protección Civil.

De hecho, tan solo un mes antes, en una feria presuntamente operada por la misma compañía de juegos y en el mismo municipio, una mujer de 50 años perdió la vida luego de caer del juego mecánico conocido como El rosticero. Una de las barras de seguridad se rompió justo cuando el juego se encontraba en su punto más alto, con las personas de cabeza. Dos mujeres quedaron colgadas y posteriormente cayeron al suelo. Sólo una pudo sobrevivir.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El joven que se accidentó en Six Flags “evoluciona favorablemente”, informó la Fiscalía de CDMX

El accidente que sacudió a Six Flags México: un joven salió disparado del pingüino, pero negaron que hubiera muerto

Giratorio y sin cinturones de seguridad individuales: así es “El Pingüino”, el juego de Six Flags del que salió disparado un joven