Giratorio y sin cinturones de seguridad individuales: así es “El Pingüino”, el juego de Six Flags del que salió disparado un joven

Un accidente sucedido el pasado 14 de noviembre en una de las atracciones de Six Flags, en la Ciudad de México, ha llamado la atención debido a las diversas versiones que circularon sobre el tema. En un principio, diversos medios de comunicación difundieron la noticia del fallecimiento de un joven de 18 años, pero en horas posteriores tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como la empresa Six Flags México desmintieron la información y afirmaron que la persona accidentada se encuentra con vida y estable.

El accidente habría sucedido en el juego mecánico “El Pingüino”, clasificado por Six Flags como una atracción de carácter familiar en la que únicamente se restringe el acceso a niños de estatura inferior a los 51 centímetros que no estén acompañados de un adulto. La atracción es también conocida como “tabores giratorios” por la dinámica del juego.

“El Pingüino” es un juego giratorio parecido a las conocidas “tazas locas”, pero en este caso los asientos circulares dan vueltas entorno a la figura de uno de los más conocidos villanos del comic Batman. La atracción está compuesta por una plataforma giratoria sobre la que seis asientos grupales giran sobre su propio eje. De esta manera, quienes desean experimentar una velocidad superior a la de la plataforma pueden hacer girar su propia unidad.

Six Flags México afirmó que realizó una inspección exhaustiva al juego y encontró que funciona de manera segura (Foto: Twitter/@SixFlagsMexico)

A bordo del juego mecánico no se utilizan cinturones de seguridad individuales, pero cada “taza” o asiento grupal tiene paredes altas y puertas que impiden la salida. Es por esta razón que no pocos internautas especularon sobre la posible responsabilidad del adolescente lesionado. Y es que no sólo pudo haber hecho girar su asiento con mucha velocidad, sino que podría haberse parado por voluntad propia para disfrutar de una experiencia más intrépida.

De acuerdo con el diario El Universal, el adolescente lesionado habría sufrido un traumatismo craneoencefálico y una herida frontoparietal de aproximadamente 11 centímetros, dicha información quedaría asentada en la carpeta de investigación FIMC/MC-2/UI-3 C/D/01381/11-2020 R1.

La misma publicación refirió que la familia del adolescente mantiene una batalla legal con el representante de la empresa pues esta se niega a hacerse responsable de los gastos. Six Flags México, por su parte, no hizo pública información sobre este tema, pero afirmó que se realizó una “inspección exhaustiva” al juego y se encontró que funciona de manera segura.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Six Flags México desmintieron el fallecimiento del joven accidentado (Foto: Twitter/@FiscaliaCDMX)

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que, tras enterarse del percance, inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas en agravio de “un usuario en un juego mecánico en un parque de diversiones ubicado en Picacho Ajusco, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan”, según se lee en la tarjeta informativa difundida por la dependencia.

Para integrar la carpeta, la Fiscalía realizó una inspección del lugar, recabó testimonios de testigos y buscó recopilar videos públicos y privados que pudieran haber grabado el momento de los hechos. El personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales emitirá dictámenes en materia de criminalística, fotografía forense y mecánica forense. Entre tanto, el Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Magdalena Contreras 2 continuará la integración de la indagatoria iniciada.

