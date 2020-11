“Negociación política, no asunto de confianza”: cuatro claves para entender el regreso de Cienfuegos a México

(Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

“En reconocimiento a la sólida asociación de aplicación de la ley que hay entre México y Estados Unidos, y a fin de demostrar nuestro frente unido contra el crimen en todas sus formas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”.

Ese fue el mensaje conjunto de las fiscalías de Estados Unidos y México para anunciar –en pocas palabras– que Estados Unidos decidió retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y enviarlo a México.

El exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue arrestado el pasado 15 de octubre en la ciudad de Los Ángeles por presuntos nexos con el narcotráfico en México. Al general Cienfuegos lo señalaban de haber actuado al servicio del Cártel de los Beltrán Leyva durante su gestión al frente del Ejército mexicano.

Casi enseguida, el gobierno del presidente López Obrador externó su molestia porque él no se enteró de todo esto hasta que el general había sido detenido. Entonces el mandatario alegaba falta de respeto a la soberanía nacional.

“¿Qué significa?”, señaló la mañana de este miércoles el canciller Marcelo Ebrard sobre esta decisión de Estados Unidos, “que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad. Y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países”.

Sin embargo, se trata de una determinación bastante sorpresiva y cargada de simbología, por lo que desprende varias lecturas de la situación.

Agustín Basave (1958), político, escritor y analista originario de Monterrey, Nuevo León, quien también fue embajador de México en Irlanda (2001-2004), compartió con Infobae México su percepción sobre el caso del general Salvador Cienfuegos.

Para el político, esta situación se puede observar desde cuatro señalamientos.

El primero: “el Ejército manifestó su molestia al presidente López Obrador".

Entonces, ante la evidente predilección que el mandatario mexicano ha demostrado por los militares, en quienes ha depositado tareas –más allá de las correspondientes– que van desde la construcción de hospitales hasta la vigilancia de seguridad en las calles, no es de extrañar su postura de no emitir ningún juicio sobre el general Cienfuegos –desde que fue detenido– e incluso de defender su presunción de inocencia y la reputación de esa institución.

“Sí es un asunto prioritario para el presidente; las Fuerzas Armadas son prioritarias en muchos sentidos para el presidente López Obrador”, señaló Basave.

En un segundo punto, el diplomático mexicano señaló: "hubo una negociación política entre los gobiernos de México y Estados Unidos”.

Precisamente, el gobierno mexicano ha apelado a la política exterior para explicar el contexto en el que se dan estos hechos. “Han cambiado las cosas en México, hay cambios. El que se siga pensando que las autoridades del extranjero son más confiables que las de México ya no corresponden a la realidad. No somos más que nadie pero tampoo somos menos que nadie”, dijo en la conferencia matutina de este 18 de noviembre el presidente Andrés Manuel, insistiendo en el respeto a la soberanía de cada país y a la confianza que el vecino del norte está demostrando tener a las autoridades mexicanas.

Pero en ese último aspecto, el de la confianza, difiere Agustín Basave: “no nos tuvieron confianza antes, no le avisaron nada al presidente hasta que detuvieron al general. Si le tuvieran confianza, le habrían dicho (...) Es una negociación política, no es un asunto de confianza ”.

También desestimó que se trate de defender firmemente la soberanía nacional, al considerar que en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, "entre López Obrador y Trump en específico, así como una gran exigencia de respeto a la soberanía y de firmeza en esa negociación, no ha habido”.

Y para ejemplificar eso, Basave recordó la visita del pasado mes de julio del presidente mexicano a la Casa Blanca, que fue utilizada por Donald Trump como acto de campaña, así como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana, luego de que a finales de 2018 iniciara el flujo –hacia EEUU– de las caravanas de migrantes, contradiciendo AMLO su propia política de puertas abiertas. Además de la más reciente, apuntó, la no felicitación al demócrata Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos.

“A ese grado ha llegado a ceder con Trump. Sí, claro que se molestaron. Pero que tampoco se rasguen las vestiduras de la soberanía porque ha sido bastante complaciente con Trump, exageradamente”

En un tercer punto, el escritor apuntó: “el caso del general Cienfuegos en Estados Unidos parece ser endeble, no es tan sólido como algunos creían, porque creo yo que si tuvieran pruebas contundentes contra él, no lo habrían dejado ir”.

Entonces, el analista hizo hincapié en que, aún y que la desestimación de cargos se hubiera hecho por presión del propio presidente Trump, la decisión demuestra que el caso no se tenía tan amarrado ni tan seguro como se pensaba.

“¿Perdió la DEA o sufrió cierta derrota? Pues sí, porque ellos armaron el caso y al final de cuentas no prosperó, lo regresaron a México. Pero, insisto, creo que también tuvo que ver que no tenían las pruebas que necesitaban”, señaló Basave, agregando que incluso esto de Cienfuegos fue una ficha de cambio para que el gobierno de AMLO no limite las actividades de la DEA en México.

Y en un cuarto señalamiento, Basave Benítez añadió: “es un pago de favores".

En este punto, ahondó en la relación tan cercana que han demostrado tener AMLO y Trump. Entonces Basave ve el envío de Cienfuegos a México como el agradecimiento del republicano a López Obrador quien, al no felicitar al presidente electo Joe Biden, demuestra un apoyo indirectamente a Donald Trump y sus alegatos de fraude en las elecciones estadounidenses.

"Le está dando un espaldarazo tácito. Y seguramente por eso, porque amor con amor se paga, el presidente Trump le dio instrucciones al fiscal Barr de que se desistiera (...) Hay neutralidades que son complicidades ”.

¿Qué va a pasar con el general Salvador Cienfuegos una vez que llegue a México?

El canciller Marcelo Ebrard también reiteró este miércoles que en México no hay, hasta ahora, alguna orden de aprehensión en contra del general Cienfuegos, explicando que la investigación que se le llevará a cabo por parte de la justicia mexicana, solo será sobre la evidencia que Estados Unidos les envió, el pasado 11 de noviembre.

Es decir, a Cienfuegos en México solo se le indagará con las pruebas que ya tenía la justicia estadounidense.

Y precisamente partiendo de eso, Agustín Basave refirió: “si las pruebas allá en Estados Unidos no eran tan contundentes, como parece ser, pues probablemente tampoco van a ser contundentes en México” .

