La amenaza que puso fin a la tensión por el caso Cienfuegos: México advirtió que expulsaría a los agentes de la DEA

Salvador Cienfuegos Zepeda fue arrestado el 15 de octubre pasado en Los Ángeles, California (Foto: Cuartoscuro)

Si Estados Unidos no reconsideraba su búsqueda de llevar a juicio por narcotráfico a Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Defensa Nacional, funcionarios mexicanos expulsarían a agentes de la DEA (Administración del Control de Drogas), según reveló el New York Times.

Desde que Cienfuegos fue arrestado el 15 de octubre pasado, los niveles más altos del gobierno mexicano se mostraron indignados por no haber conocido del caso. Consideraron que se trataba de una violación atroz de confianza entre aliados.

“Esas emociones alcanzaron un pico en los últimos días, cuando la Ciudad de México emitió una advertencia inaudita a sus contrapartes en Washington: si Estados Unidos no reconsiderara su búsqueda de Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar del país a los agentes federales de drogas estadounidenses, poniendo en peligro una asociación de décadas que ha ayudado a llevar ante la justicia a varios capos de la droga, según tres personas familiarizadas con el asunto”, publicó el medio estadounidense.

Este miércoles 18 de noviembre, la jueza Carol Bagley Amon aceptó desestimar los cuatro cargos de narcotráfico que fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York fincaron al general. Un día antes, el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República mexicana anunciaron que se había llegado a un acuerdo para que fueran retiradas las acusaciones y Cienfuegos sería juzgado en México con evidencia aportada por el gobierno de EEUU.

“Renunciar a la cooperación mexicana, enfurecer a un aliado importante y luego retirarse del enjuiciamiento es un serio revés para el departamento”, apuntó la nota del New York Times.

De acuerdo con la nota firmada por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff, funcionarios de alto rango se reunieron en días pasados y expresaron su furia porque fueron sorprendidos por EEUU, su aliado más cercano. Las discusiones no iban en torno a que el general debía librarse del juicio, sino a la violación de confianza al Mantener a México sin datos de una investigación de un perfil tan importante.

El Ejército, institución de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador depende en gran medida durante su administración, estaba particularmente furioso e indicó que se trataba de una transgresión a la soberanía. En consecuencia, los funcionarios militares presionaron al gobierno mexicano para que tomara medidas, detalló el medio norteamericano.









Información en desarrollo...