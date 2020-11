Arrancó programa de esterilización en Ecatepec que busca reducir la población de perros callejeros

Cuidando Tus Huellas, implementado por el Centro de Atención Canina

El municipio de Ecatepec, colindante con la Ciudad de México, arrancó hoy su programa de esterilización Cuidando Tus Huellas, implementado por el Centro de Atención Canina, para evitar el nacimiento de unos 5,000 cachorros sin dueño.

El programa calcula esterilizar unas 320 perritas callejeras en los próximos días.

“Tenemos que cuidar al medio ambiente y a nuestras mascotas, no queremos que se sigan reproduciendo de manera irresponsable”, expresó el alcalde Fernando Vilchis Contreras, quien agregó que el programa de esterilización canina y felina se realizará en todas las comunidades de Ecatepec y se prevé superar los logros al respecto alcanzados en el 2019.

“Esta primera etapa del programa Cuidando tus Huellas consiste en recoger a hembras principalmente gestantes en condición de calle, de abandono, para poderlas esterilizar y tenerlas dentro del Centro de Atención Canina en el tiempo que dura su recuperación y posteriormente reincorporarlas a su área donde fueron levantadas”, dijo Sergio Chávez Bravo, encargado del Centro de Atención Canina de Ecatepec

“En el lapso de septiembre a diciembre estaremos esterilizando bajo este programa un aproximado de 320 hembras, con lo que evitaremos un promedio de mil 600 nacimientos en un corto plazo. A un largo plazo estamos hablando arriba de cinco mil, seis mil nacimientos”, agregó.

Chávez Bravo recordó que Ecatepec está en Semáforo Naranja de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que el programa se realizará con todas las medidas necesarias.

Yolanda Amigot Aguilar, directora del sistema municipal del DIF en Ecatepec, expresó que el programa iniciará en las sedes alternas del gobierno municipal, que son las colonias CROC Aragón y la parte alta de Santa María Tulpetlac, y posteriormente atenderán las peticiones de la ciudadanía en todo el territorio municipal.

“Ya nos dimos cuenta que hay muchos perros principalmente en las calles, y es lo que se busca, que ya no haya más y que los que están puedan vivir dignamente, aunque estén en las calles”, dijo.

Naucalpan prohíbe la venta de animales

El pasado miércoles 5 de febrero, el municipio de Naucalpan prohibió la venta de animales; quien incurra en esta falta administrativa será arrestado hasta por 36 horas o recibir una multa de 4.344 pesos y someterse a una suspensión de su negocio.

La iniciativa fue realizada por Angélica del Valle, décimo cuarta regidora, con el fin de erradicar el maltrato animal y promover la adopción de mascotas.

“Tenemos que ir atacando la sobrepoblación de animales en la calle, ¿y cómo es atacarlo? pues meternos con el tema de la comercialización. No hay de otra”, expresó la regidora en entrevista con El Heraldo.

La prohibición aplica para cualquier giro mercantil, como bazares, tianguis, puestos fijos y semifijos, acuarios, centros comerciales y vía pública.

“Hay que velar que no sea lo administrativo, lo monetario: ‘pago mi multa y puedo seguir vendiendo’. No porque si haces eso, nosotros nos vamos a encargar de ir y decirles ‘no entendiste con una amonestación, no entendiste con una multa, bueno suspensión’”, agregó la funcionaria.

Además, el Antirrabico de Naucalpan ya no aplicará redadas ni sacrificios, pues será transformado en el Centro de Control y Bienestar Animal para que veterinarios curen a especies y se fomente la adopción.

