“Soy partidario del punto final”: AMLO sobre la posible “traición a la patria” de Peña Nieto

Imagen de archivo (Foto: EFE)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es partidario del “punto final” y de que no haya venganzas políticas hacia los exmandatarios que pudieron haber cometido algún delito, por lo que insistió, será la gente la que decidirá a través de una consulta pública, si se debe enjuiciar a los ex presidentes o no.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado para conocer su opinión sobre la ampliación de la declaración de Emilio Lozoya en la que aseguró que parte del dinero de los sobornos de Odebrech, se utilizaron en la campaña de 2012 para financiar las campañas negras en su contra, cuando era candidato presidencial.

A este respecto, el mandatario aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando la indagatoria, por lo que habrá que esperar para crear los expedientes y los jueces serán los que decidirán quiénes son los responsables y su presunta responsabilidad. Sin embargo, insistió que su postura es que “que no haya persecucuión ni venganzas políticas”

“Sobre la investigación, toda la denuncia que él presentó (Lozoya) porque aceptó colaborar con la Fiscalía y ya presentó un denuncia que la ha venido ha ampliando y la Fiscalía que ha venido haciendo la indagatoria y ha llamado a comparecer a presuntos responsables, todo esto se está manejando con autonomía y es la fiscalía la que tiene que proceder como corresponder en un auténtico Estado de derecho”, dijo.

“Vamos esperar a que la Fiscalía termine de crear todos estos expedientes y se pida a los jueces, que ellos decidan su culpabilidad, quiénes son los responsables.. La postura del ejecutivo, mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo, que no haya impunidad”, insistió.

Información en desarrollo...