Buen Fin 2020: el decálogo para hacer compras seguras

Las compras en línea aumentaron exponencialmente tras la pandemia por el coronavirus (COVID-19), que obligó a la mayoría de las personas a quedarse en casa. Ahora, durante el Buen Fin, las compras a través de plataformas digitales serán superiores a las de años pasados, por lo que se estima que los ciberdelincuentes se aprovechen de ello y aumenten los fraudes.

Por ello dos especialistas de Optimiti Network, empresa dedicada a la ciberseguridad, compartió a Infobae México su decálogo de compras seguras en línea.

Con las siguientes recomendaciones los ciudadanos, y hasta las empresas, podrán protegerse contra los robos digitales.

Higiene digital

“Es importante que las personas estén conscientes que existen ciberfraudes en este tipo de compras (digitales), entonces tenemos que estar muy alertas a este tipo de eventos, en donde nosotros recomendamos principalmente pues contar con una higiene digital”, apuntó Yessica Sánchez, especialista de Optimiti Network.

Esto quiere decir que las personas deben mantener limpieza en su entorno digital para evitar un ataque virtual que incluso podría ser peor que perder información importante.

“Tenemos que mantener actualizados nuestros programas y antivirus, de igual forma tenemos que contar con contraseñas robustas y también el estar conscientes de no realizar compras desde cualquier dispositivo, de dispositivos públicos, sino que lo hagamos desde nuestros propios dispositivos, porque sabemos que la información que ingresemos en ellos se queda almacenado en el historial de navegación”, dijo.

Evitar usar redes públicas o compartidas

En este caso, se debe evitar hacer compras usando una red de Wifi pública, como las disponibles en cafés o plazas con internet abierto, ya que los datos transmitidos pueden ser capturados por cualquier persona que esté conectada a la misma red.

De tal modo, cuando se hace una compra en línea, los criminales podrán ver los datos confidenciales que la tienda solicite para concretar la compra.

Desconfiar de ofertas exageradamente buenas

Yessica Sánchez señaló que es mejor dudar de las ofertas muy buenas, ya que es posible que se trate de un fraude, aún cuando parezca que se trata de una tienda real, ya que podría tratarse de una página clonada.

“Son ofertas que nos llegan supuestamente de fuentes confiables pero pues en realidad no lo son, son personas que están usando esta temporada del Buen Fin; que hay ofertas muy buenas pero tenemos que ser conscientes que si una oferta es demasiado buena, demasiado increíble, pues debemos de dudar de ella. Entonces lo recomendable aquí es que los correos que nos lleguen, las ofertas que nos lleguen o las llamadas, que nos aseguramos de que sean de las cuentas oficiales”.

Además, también se puede consultar directamente con las tiendas para obtener asesoría y verificar que la oferta vista es real y tras ello procedes a la compra.

También se debe desconfiar de páginas que soliciten mucha información, ya que este tipo de ciberataques se caracteriza por solicitar datos de manera urgente, por lo que es mejor comunicarse directamente con la sucursal que se quiere hacer la compra en caso de que haya dudas.

Verificar el sitio de la compra

“Existen muchos sitios que son fraudulentos o que incluso las páginas de las tiendas oficiales son clonadas”, dijo la especialista.

Para identificar a una página confiable se debe revisar el nombre del sitio en el marcador, ya que si este no coincide con el nombre de la empresa o tiene algo extraño, como una dirección con números o letras extrañas, es posible que se trate de la carnada de un cibercriminal.

“Por ejemplo, es la página Walmart y me aparece el link un poco raro porque tiene algo distinto a lo que usa el sitio y de inmediato el navegador identifica que esta página no es segura, entonces ahí te das cuenta que realmente existen personas que clonan esas páginas, pero lo podemos detectar que comience con HTTPS y el mismo navegador nos va a decir con un candadito que esa página si es segura y de igual forma nos va a informar que esta pagina no es segura y cuando nos informa esto lo recomendable es no ingresar información confidencial como cuentas bancarias”, recomendó.

Buscar experiencia de otros usuarios

Para hacer una compra segura también se puede revisar la reputación de los sitios, así como las experiencias y comentarios de otros usuarios.

Muchos de los compradores dan sus opiniones, positivas o negativas, sobre los productos obtenidos. A través de sus experiencias se puede saber si la tienda es confiable en sus envíos y la calidad de lo que ofrece.

Revisar políticas de privacidad y devoluciones

Dijo que también es importante que antes de hacer la compra se tengan claras las políticas de adquisición y devolución de los productos, ya que algunos sitios no cuentan con esta tal opción.

En caso de que lo adquirido no cumpla con las expectativas se podrá pedir una devolución o pedir un reintegro por lo que se pagó.

Utilizar un mismo canal

Con esto se refieren a que al realizar una compra, se debe cuidar que la plataforma siempre sea la misma, ya que algunos cibercriminales usan una fachada confiable pero terminan por hacer el fraude en una segunda o tercer subpágina.

“Muchos fraudes enganchan a través de una plataforma confiable, pero si se te solicitan pagos a través de terceros o datos que no tienen nada que ver con tu adquisición pues seguramente se trata de un fraude”, apuntan.

Utilizar medios de pagos confiables

Una vez que ya se verificaron todos los puntos anteriores, Optimiti Network recomienda que se usen canales protegidos o con límites de pago establecidos.

“Los servicios confiables explican cómo protegen tu compra y nunca te piden que proporciones datos personales o de tus tarjetas de su sitio”.

Investigar el producto

El comprador, antes de hacer alguna transacción debe asegurarse de que el producto cubre con las necesidades y requerimientos de calidad. Ya que las ventas digitales se basan en fotografías y podría ser que alguna ocasión que lo recibido no coincida con la imagen de venta.

Dar seguimiento a la compra

Optimiti Network también recomendó revisar periódicamente los estados de cuenta y de las adquisiciones realizadas para asegurarse de que no se han hecho cargos no deseados.

En caso de detectar alguna operación no reconocida, lo mejor es comunicarse lo antes posible con la institución financiera.

Consecuencias de ser víctima de un ciberataque

Por su parte, el especialista Óscar Hernández apuntó que “muchas personas son escépticas de que pasa si se llevan la información y no pasa nada, sin embargo es importante saber que con los datos personales pueden darle uso a estos mismos para sacar créditos, para suplantar una identidad y esto puede conllevar a que haya un percance mucho mayor, que pueden poner en peligro a la misma persona”.

Recordó que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en 2019 se recibieron 5.8 millones de quejas por fraudes, lo cual se traduce en 11 millones de pesos. Sin embargo, en este año se estima que la cifra sea aún mayor.

“En 2020 estamos viendo que esto es algo atípico porque pues bueno estamos en pandemia, pero desgraciadamente estos tipos de casos de sacar información o de sacar dinero de las personas malintencionada esta creciendo por este fenómeno, nadie quiere salirse de sus casas a exponerse, mientras se puedan hacer las compras en línea, entonces pues bueno lo importante aquí es seguir los lineamientos”, apuntó.

