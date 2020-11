Prisión o libertad: cuáles son los caminos del “Padrino” Cienfuegos ante la justicia de EEUU

La fecha formal de su juicio dará inicio el 18 de noviembre próximo, a reserva del recurso presentado por su defensa y la parte acusadora con la prórroga por el acuerdo de culpabilidad (Foto: Cuartoscuro)

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Defensa Nacional (Sedena), está preso en Nueva York, acusado de cuatro delitos relacionados con narcotráfico. Aunque podría negociar un acuerdo de culpabilidad y evitar el juicio, todavía es incierto qué cargos aceptará y en cuáles imputaciones se mantendrá firme sobre su inocencia.

Este 10 de noviembre, se dio a conocer que la defensa del general, junto con el Fiscal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, pidieron una prórroga al juez Steven M. Gold para que el inicio de juicio fuera aplazado, pues las partes estaban en pactos de culpabilidad, pese a que Cienfuegos se dijo inocente de los delitos en su audiencia de imputación.

Hasta ahora, el ex titular de la Sedena está acusado por tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, además de un cargo por lavado de dinero. Pero los fiscales podrían fincarle otros delitos, como ya sucedió con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón que habría beneficiado al Cártel de Sinaloa por 19 años; arrestado en diciembre de 2019 y también preso en Nueva York.

Cuando el general se declaró no culpable, lo hizo sin saber con antelación cuál podría ser su sentencia, pues podría ser acusado de más cargos y no sabe qué calificará el jurado. Acaso tiene estimaciones. Podría enfrentar una condena perpetua como pena máxima, o 10 años como pena mínima, pero esto aún es incierto si se suman y prueban más delitos.

El extitular de la Sedena fue arrestado el 15 de octubre cuando arribó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para pasar unos días en compañía de su familia (Bill Robles via AP).

Con la reciente revelación del acuerdo de culpabilidad por el medio Alto Nivel, Cienfuegos podría negociar aportar información, así como reducir su condena, basado en qué cargos pueden ser desestimados por las autoridades estadounidenses. De ese modo, los datos que aporte implicarían a más personas que posiblemente no estén arrestadas, o reforzaría el caso contra aquellas que ya están bajo resguardo.

“Un Acuerdo Declaratorio no es definitivo hasta que un Juez lo revise y decida que es aceptable. Incluso si el Juez lo halla aceptable no está obligado a regirse por él. Un acuerdo declaratorio puede contener un estimado de sentencia con el que el Juez no concuerda. Incluso si el Juez impone una sentencia distinta a la que se encuentra en el acuerdo declaratorio, el cliente no podrá retirar su declaración de culpa excepto en raras circunstancias”, explica la Oficina de los Defensores Federales de Nueva York sobre pactos con la Fiscalía.

Aún cuando las negociaciones son para que el ex titular de la Sedena se declare culpable sin llegar al juicio, el documento revelado por el medio Alto Nivel también advierte que, de no concretarse tal pacto, el lapso solicitado es razonable para que los defensores se preparen para el proceso.

Por ello, el camino de Cienfuegos en la Corte podría ser más corto al evitar el juicio con menos cargos y pactar una eventual liberación con condiciones; o verse asediado en una instancia que se prolongaría por meses y con altos costos económicos si paga una defensa privada.

Aunado a esto, la defensa de Cienfuegos tendría posibilidad de acordar que lo expuesto en el eventual juicio no sea conocido públicamente, se traten de testimonios o la evidencia diversa que a menudo es expuesta y seguida por la prensa.

Se declaró inocente de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, aunque ahora buscaría el acuerdo de culpabilidad (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

De acuerdo con la periodista Surya Palacios, colaboradora de Alto Nivel, en ocasiones el imputado no tiene cómo probar su inocencia, o le es muy difícil obtener pruebas por descargo, por ello prefiere negociar la culpa, para que los fiscales excluyan algunos delitos, o se llegue a pactar una sentencia corta.

Al respecto de la libertad, a la cual podría acceder Cienfuegos si el juez acepta la declaración de culpa (en caso de que esta se concrete), puede ser dictada después de cierto periodo de encarcelamiento. Es decir que el general podría pagar pocos años encerrado y luego salir con medidas condicionales.

Si accede directamente al beneficio de no permanecer más tiempo preso, el juez puede ordenar un tiempo de prueba, donde será supervisado con restricciones de viaje. Se le asignará un oficial del Departamento de Probatoria, quien lo vigilará para que cumpla con lo dispuesto por la autoridad.

Ha habido casos en que narcotraficantes o ex servidores de Seguridad mexicanos obtienen trato preferencial en su calidad de testigos colaboradores en EEUU. Les asignan un domicilio resguardado, incluso, el cambio de identidad, siempre que esté contemplado en un programa.

Esto, porque a partir de su testimonio, existe el argumento que su vida corre peligro, en especial, con casos criminales. En este sentido, si Cienfuegos delata a funcionarios o narcotraficantes que no han sido arrestados, no podría regresar a México, donde es probable que “sus enemigos”, otrora “socios”, se encuentran. Otra medida sería brindar protección a sus cercanos, para que no tomen represalias contra ellos. Así como gestionar que tenga apoyo financiero, ya sea facilitándole el acceso a un empleo u otorgándole cierta cantidad, mientras dure en el programa de testigo protegido.

Cienfuegos fue titular de la Sedena con Peña Nieto entre 2012 y 2018, de 2015 a 2017 habrñi beneficiado al Cártel H-2 (Foto: EFE/José Méndez)

Al general se le relaciona con el Cártel H-2, un remanente de los Beltrán Leyva a quienes habría beneficiado para sus operaciones entre 2015 y 2017. Principalmente, estaría ligado con Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, quien asumió el liderazgo de la facción en 2014.

Con ese cártel, Cienfuegos habría pactado no realizar operaciones en su contra; perjudicar a grupos rivales; localizar transporte marítimo para el tráfico de drogas; presentar a líderes de la organización con otros funcionarios corruptos para colaborar a cambio de sobornos; así como advertirles sobre investigaciones del gobierno estadounidense.

El ex titular de la Sedena fue arrestado el 15 de octubre cuando arribó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para pasar unos días en compañía de su familia. Luego de dos audiencias, fue trasladado a Nueva York, donde radica su caso. Ahí se mantiene recluido, pues le fue negado seguir su proceso en libertad, luego de ofrecer una fianza de USD 750 mil. El juez consideró que podría huir a México donde sería protegido por capos del narcotráfico y altos funcionarios, dado su perfil de ex secretario de Estado.

La fecha formal de su juicio dará inicio el 18 de noviembre próximo, lo que fue resuelto en su tercera comparecencia, a reserva del recurso presentado por su defensa y la parte acusadora con la prórroga por el acuerdo de culpabilidad.

