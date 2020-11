“Mi dinero, mi tiempo, mis reglas”: en medio de la polémica Salinas Pliego inicia dinámica para regalar 100 premios de 10,000 pesos

Ricardo Salinas Pliego indicó que en un día no alcanzaría a dar 100 premios, "lo voy a hacer en los tiempos libres" (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, cuestionó a sus seguidores en redes sociales si hoy regalaba los primeros 10,000 pesos.

En su cuenta de Twitter, el empresario mexicano indicó que así iba adelantando, porque no iba a poder dar los 100 premios en un día.

“Lo voy a hacer en los tiempos libres. Entonces, que se empiece a ir ese millón de pesos ¿no?”, escribió el segundo hombre más rico de México, se estima que su fortuna asciende a USD 11,700 millones, según la revista Forbes.

Su publicación en una hora acumuló 983 comentarios de los usuarios de Twitter. Una persona le comentó a Salinas Pliego que “de una vez di que será peso por peso, para ordeñar esos likes”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó a sus seguidores si comenzaba con la dinámica para regalar el 1 millón de pesos (Foto: Twitter@RicardoBSalinas)

Por lo cual el empresario respondió: “Será como yo quiera…mi dinero, mi tiempo, mis reglas”.

Fue el pasado 30 de octubre que el empresario mexicano indicó que regalaría 1 millón de pesos y consultó a sus seguidores cómo los repartiría y la opción más votada fue repartir 100 premios de 10,000 pesos, con 55.7 por ciento.

""#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien. Hoy me desperté con las ganas de regalar 1 millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguela a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto", publicó la semana pasada.

Después, explicó cómo sería la dinámica para que las personas participaran en el sorteo, lo cual implica descargar y/o tener la aplicación de Banco Azteca, y después de seguir una serie de instrucciones se tenían que compartir una imagen con un código QR en la publicación de Ricardo Salinas.

El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna estimada en USD11,700 millones, según la revista Forbes (Foto: Archivo)

Al presidente de Grupo Salinas también le fue sugerido que tendrían que dar dos premios por día para que repartiera los 100 premios, ya que al año le restan 57 días.

Tras el anuncio de dicha dinámica en la que regalará dinero, usuarios han señalado al multimillonario por su actitud, la forma en la que ha hecho crecer su fortuna y su deuda con el el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

En octubre, el SAT ordenó al Grupo Elektra, el pago de 18,455 millones de pesos por adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2013 del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En contraste, Salinas Pliego también ha compartido fotos de las actividades que realiza en un fin de semana, como fue el caso del fin de semana pasado que contó que jugó golf y mostró una fotografía de un yate junto a un muelle.

Ricardo Salinas ha compartido en redes sociales algunas de las actividades que suele realizar (Foto: Twitter@RicardoBSalinas)

El 29 de octubre hizo público un video grabado en el helipuerto de un edificio. En él, la cámara se muestra dirigiéndose a la entrada de un helicóptero con el logotipo de TV Azteca.

“#BuenasTardes ya es hora de irnos a comer para recargar pilas. Está en nosotros buscar salir adelante, pretextos para no hacerlo hay muchos, pueden tomarme como ejemplo y buscar su propia prosperidad o enojarse por el éxito de los demás… como lo dije, está en cada quien”, fue la descripción con la que acompañó dicho video.

