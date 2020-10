La vida de lujos de Ricardo Salinas Pliego: “Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos”

Ricardo Salinas Pliego, presiente del Grupo Salinas (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

El empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, prometió regalar 1,000,000 de pesos a sus seguidores de Twitter con cuenta en Banco Azteca, negocio de su propiedad. La propuesta fue publicada luego de convertirse en tendencia nacional por sugerir que debe ser tomado como ejemplo de éxito.

“#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien. Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto”, publicó el empresario en su cuenta personal.

En la misma publicación, realizó una encuesta para que los internautas respondieran si debe regalar 1,000 pesos a 1,000 personas, 5,000 pesos a 200 personas o 10,000 pesos a 100 personas. Y la respuesta ganadora, con el 55.7% de los votos, fue la de distribuir el dinero en aportaciones de 10,000 pesos.

El tuit de Salinas Pliego sobre su éxito empresarial. (Foto: Captura de pantalla)

Horas más tarde, a través de la misma red social, informó que el próximo lunes compartirá un video explicando cómo se organizará la distribución de los premios, y sugirió que, mitras tanto, más personas tendrán la oportunidad de descargar la aplicación del banco.

“Mis estimados, salgo de viaje este fin de semana, por favor cuídense mucho, disfruten y el lunes subo el video de cómo vamos a organizar la repartición de esos 100 premios de $10,000, así le doy la oportunidad a más personas de que descarguen la aplicación. Saludos”.

El empresario, propietario también de Televisión Azteca, Grupo Elektra, Totalplay e Italika, se enfrascó en discusiones con usuarios de la plataforma que criticaron su actitud y su forma de enriquecimiento a costa de los demás.

No sólo respondió a los comentarios que dejaron en su publicación, sino que compartió y replicó las críticas de otros usuarios, haciendo uso de emoticones para expresar su reacción: caras desesperadas exhalando humo, girando los ojos en señal de desaprobación o frunciendo el ceño.

Sucursal de Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego (Foto: Twitter/@ConfidencialMx_)

“Ora quiere ganarse el cielo y el aplauso regalando un millón de pesos. Claro que eso es más fácil que pagar los miles de millones de pesos que debe en impuestos. El cinismo y la desvergüenza de esta gente”, cuestionó la propietaria de una cuenta denominada Mala Madre, identificada como jefa de análisis del medio de comunicación Animal Político.

A lo que Salinas Pliego respondió: “A usted no le vamos a regalar nada pues, quédese tranquila y por cierto, el cielo no se gana regalando dinero, no sé quién le enseñó eso...”.

Otro internauta, identificado como Héctor del Río, comentó: “Que estupidez tan frívola, si tienes hoy ganas de dar un millón, compra medicinas para los niños con cáncer, ayuda a un banco de alimentos, dónalo; pero que comentario por demás absurdo.... por eso estamos como estamos”.

Y Del Río recibió como respuesta: “Bueno si usted no los quiere, deje que los que sí lo necesitan se los lleven. Grupo Salinas dona mucho más que 1M (millón), esto es un regalo de mi para ustedes (para usted no)”.

La periodista Nayely Roldán, también de Animal Político, se sumó a la discusión y cuestionó por qué no “mejor paga los 18 mil millones de pesos de impuestos que debe? Eso que quiere “regalar” es el .005% de lo que debe al fisco de este país. No es necesario que ‘regale’ algo, con el pago de su deuda bastaría”.

