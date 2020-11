Eduardo Verástegui habló de su apoyo a Trump: “Votar por Biden, que es proaborto, sería contradictorio”

Eduardo Verástegui: de actor de novelas a asesor de la Casa Blanca

“Nunca me imaginé que 16 años después iba a recibir una llamada de la Casa Blanca, del presidente, invitándome a ser parte de esta iniciativa", dice –todavía sorprendido– el actor mexicano Eduardo Verástegui, quien el pasado 15 de septiembre se convirtió en asesor para el gobierno de Estado Unidos, en una iniciativa que busca mejorar la situación de los 60 millones de hispanos que viven en ese país.

Más de uno se llevó la misma sorpresa que Verástegui por este nombramiento, principalmente porque su famosa trayectoria profesional no apuntaba hacia la política. “Nunca me imaginé que me fueran a invitar” , insistió en un diálogo con Infobae México .

José Eduardo Verástegui, de 46 años, es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas (noreste de México). A finales de la década de los 90 y principios del 2000 ya era famoso por ser cantante de un grupo pop llamado Kairo, y también por ser el galán de las novelas juveniles de ese entonces –tales como Soñadoras o Alma rebelde–. En ese mismo periodo emigró para probar suerte en Estados Unidos.

Y ahí fue donde su vida dio un gran giro; siguió con su carrera artística, pero cambió radicalmente sus metas y convicciones, tanto en lo personal como en lo laboral.

¿Cómo ocurrió? , todo empezó con un compromiso que hizo con su familia.

“Hace casi 17 años le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o televisión que ofendiera a mi familia, a mi fe o a mi comunidad hispana. Por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo cuatro años”, cuenta Verástegui desde Miami, donde actualmente reside.

Una maestra de inglés, llamada Yazmin, también fue clave en su cambio; pasó de ayudarle a mejorar su acento –lo necesitaba en su trabajo como actor– a hacer que se replanteara sus objetivos de vida y como actor hispano en Estados Unidos.

"Descubrí que Hollywood se ha empeñado en perpetuar una imagen negativa de los hispanos por medio del cine y de la televisión. Desde los años 40′s hasta hoy siempre nos ponen como lo peor de lo peor. Y yo era parte del problema”, explica el actor, quien para ese momento ya había participado en algunos programas en ese país, pero siempre encasillado en el estereotipo hispano.

Entonces se volcó hacia la reivindicación de la imagen hispana y, entre otras cosas, montó una productora de cine cuyas producciones buscan elevar la dignidad de ese sector de la población. También se inclinó por el activismo y empezó a trabjar en organizaciones filantrópicas. Siempre dirigido a esa causa, así como al derecho a la vida y su devoción religiosa.

El primer fruto de su misión fue una película llamada ‘Bella’, y desde ahí no ha parado. De hecho, con ese filme fue premiado en la misma Casa Blanca por la contribución positiva a la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Desde ahí vengo trabajando, desde mi trinchera, desde mi frente, desde mi campo. Apostándole a los hispanos por medio del arte”, comenta Eduardo desde otro lado del monitor.

Así inició el recorrido que lo ha llevado a estar ahora en la Casa Blanca, como miembro de la Comisión Asesora del Presidente sobre la Prosperidad Hispana , una iniciativa bastante reciente –el presidente Donald Trump la hizo oficial apenas el pasado julio– que busca crear políticas en beneficio de los hispanos en EEUU, a través de recomendaciones, que garanticen la calidad de vida de ese sector.

Con evidente emoción, Verástegui reitera que para él todo esto representa una oportunidad muy grande, ya que la iniciativa "no habla solamente de mejores oportunidades económicas, mejores préstamos, un acceso a una mejor educación, sino que además se nos va a permitir presentar propuestas nuevas, diferentes, únicas en mesas de trabajo, para poder planearlas y ejecutarlas, y ver los resultados de manera inmediata”.

Empezando con el pie derecho

“Hay mucha voluntad, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de servir a mi comunidad y voy a poner todo en la raya para poder elevar los intereses de nuestra comunidad aquí en Estados Unidos”, comenta entusiasmado el tamaulipeco.

Dice que tiene muchas ideas ya, mismas que en unos días trabajará con un grupo de asesores antes de exponerlas en el comité, cuya primera reunión –adelanta Verástegui– probablemente tendrá lugar en un par de semanas.

“Sin duda alguna urge una reforma migratoria, más justa, más generosa; donde puedas juntar lo humano, lo ético y lo legal. No todas las leyes son justas, eso lo sabemos. Son temas complejos, hay que meterse hasta la cocina, hablar con expertos, con asesores”.

Aunque sí advierte que solo el tiempo medirá el éxito de su trabajo en dicha comisión. Y entonces explicó que, en el proceso para la ejecución de acciones, primero se partirá de ideas; que se volverán propuestas; después se van a planear y finalmente se implementarán.

Y también tomará en cuenta las ideas de la comunidad hispana; hispanos@eduardoverastegui.com es el correo al que le pueden hacer llegar sus propuestas, mismas que tratará, igualmente, con asesores expertos.

“De que voy a ser un abogado incansable, defensor de los intereses hispanos en Estados Unidos, eso sí les prometo”.

La polémica en México

El nombramiento del actor en la Casa Blanca llegó de la mano de una fuerte polémica, sobre todo en redes sociales, ya que hubo quien consideró el hecho de que Verástegui aceptara la invitación, como una traición.

Sin embargo él sostiene que lo realmente contradictorio hubiera sido que “después de venir trabajando durante 16 años por la comunidad hispana, y ahora que me invitan a hacer algo, que desde esta plataforma el impacto es todavía más grande, decir que no, como si estas oportunidades te llegaran todos los días”.

Y entonces insiste en que la cuestión es la oportunidad de que él como mexicano ya está dentro del lugar donde se toman las decisiones que tienen verdadero impacto en la vida de los hispanos en ese país.

“En el tema de la iniciativa no importa quién te invite, sino a qué te invitan. Y nos están invitando a trabajar para elevar los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos”.

El gallo de Verástegui

Lo que sí es que, independientemente de su trabajo en la iniciativa hispana –él mismo lo separa al considerar que eso se llevará a cabo con total objetividad– Verástegui tiene clara su preferencia política, de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de este martes 3 de noviembre.

“Imagínate, yo como activista defensor de los derechos del no nacido desde hace ya 17 años, votar por Biden que es proaborto a los nueve meses, pues sería contradictorio ”, enfatiza el también activista, cuya bandera, durante años, ha sido el derecho a la vida desde el momento de su concepción.

Entonces reconoció que se siente identificado con Donald Trump, por su postura respecto a la vida.

“Si un candidato solamente está bien en el tema de la vida, nada más, y en todo lo demás se equivoca, en todo, y el otro en el tema de la vida, del no nacido, está mal y en todo lo demás está bien, yo apoyaría al candidato que defienda al no nacido porque todo lo demás, una vez que se nace, tiene solución”.

“Let’s get America and Mexico great together” ( Hagamos a EEUU y a México grandes, juntos), dice convencido Verástegui. Aunque reconoce sentir “una gran responsabilidad" por su nuevo papel en el que sus ideas, podrían tener un alto impacto en la vida de los hispanos en Estados Unidos. "(Estoy) muy emocionado por un lado; por otro lado (hay) un miedo del paquetote que de pronto esto representa”.

