Sheinbaum pidió investigar el arresto de Rata Política tras incidente con FRENAAA y que se revisen los videos del C5

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México, solicitó que se revisen los videos del C5, con el fin de que se verifique que la detención de los youtubers Rata Política y Óscar Onofre Zurita se realizó bajo los protocolos de derechos humanos.

Ambos fueron detenidos porque fueron denunciados porque un grupo de mujeres denunciaron que les grabaron partes de su cuerpo sin su consentimiento.

A través de su cuenta de Twitter, Sheinbaum Pardo indicó que “ha solicitado respetuosamente a la Fiscalía de la Ciudad de México que las investigaciones se lleven con toda transparencia y justicia para que se informe a la ciudadanía. Estaré vigilante a que no haya acusaciones injustas, ni tampoco violaciones a la intimidad de las mujeres”.

Además, pidió Arturo Media, subsecretario de la Ciudad de México, que acuda a la agencia para atender las solicitudes y verificar que se actúe conforme a derecho.

Este lunes por la mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, a petición de nueve mujeres que participan en una actividad política cultural, policías detuvieron a dos hombres, quienes fueron señalados de cometer delitos sexuales.

“Las afectadas manifestaron que los hombres transmitían en vivo una entrevista para un canal de Youtube, pero cuando ellas dieron vuelta comenzaron a grabarles los glúteos, por lo que regresaron con los posibles responsables para indicarles borraran el video, momento en que fueron agredidas físicamente, así como insultadas verbalmente con lenguaje sexista y violento contra ellas”, se lee en un comunicado de la dependencia.

¿Qué sucedió con Rata Política?

La noches del domingo 1 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron al youtuber Rata Política. El influencer mexicano, quien cuenta en la plataforma de videos con 201,000 suscriptores, acudió al centro de la ciudad para grabar un reportaje por el Día de Muertos.

El momento de la detención del Youtuber Rata Política

La intención era denunciar que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) impidió que se colocara este año la tradicional ofrenda monumental que se erige en ese lugar para homenajear a los difuntos, ya que desde septiembre instaló tiendas de campaña en el Zócalo capitalino.

Junto a él, otros youtubers retransmitieron en vivo en sus perfiles. En un momento de la tarde, se acercaron a grabar un altar de muertos que habían colocado mujeres en la Antimonumenta, pero ellas, empezaron a gritarles y a ordenarles que se marcharan. Acusaron a Rata Política de haber filmado el trasero de varias jóvenes, lo llamaron acosador, y entonces, empezó el enfrentamiento.

En uno de los videos, grabado por un influencer, se observa la disputa entre las presuntas feministas y los youtubers. Varios policías intervienen y arrestan a Rata Política y a Cerdonio FIFI. Otro grupo de persona piden que se lleven también detenidas a las mujeres, a quienes acusaron de iniciar las agresiones.

Detuvieron al Youtuber Rata Política

Los dos jóvenes fueron trasladados a la delegación Cuauhtémoc, y en el trayecto compartieron un video en streaming que se volvió viral, en el que Rata Política explicó que su mujer no sabía adónde se los llevaban.

“Los oficiales no nos brindaron ayuda cuando mi esposa fue agredida. Ella no sabe adónde vamos, no sabe adónde nos llevan. Estamos incomunicados, obviamente coartados de nuestra libertad, y agredidos. Miren, me rompieron la camisa, me lastimaron. Por favor, les pedimos su ayuda porque simplemente íbamos grabando el especial de Halloween. Amigos que nos puedan ayudar nos están llevando a la Cuauhtémoc”, dijo el influencer mexicano.

