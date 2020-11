El momento en que policías de la CDMX detienen al youtuber Rata Política en el campamento de FRENAAA: usuarios en redes sociales exigen su liberación

En la imagen, el youtuber Rata Política durante el arresto (Foto: Twitter)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron en la noche del domingo 1 de noviembre al youtuber Rata Política, y el arresto desató la furia de los usuarios en redes sociales.

El influencer mexicano, quien cuenta en la plataforma de videos con 201 mil suscriptores, se había acercado al centro de la ciudad para grabar un reportaje especial por el Día de Muertos. La intención era denunciar que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), que desde septiembre se plantó en el Zócalo capitalino con sus tiendas de campaña, impidió que se colocara este año la tradicional ofrenda monumental que se erige en ese lugar para homenajear a los difuntos.

Junto a él, otros youtubers especializados en contenido político retransmitieron en vivo en sus perfiles. En un momento de la tarde, se acercaron a grabar un altar de muertos que habían colocado supuestas feministas que formaban parte del campamento de FRENAAA, pero ellas, empezaron a gritarles y a ordenarles que se marcharan. Una de las mujeres, acusó a Rata Política de haber filmado el trasero de varias jóvenes, lo llamó acosador, y entonces, empezó el enfrentamiento.

El momento de la detención del Youtuber Rata Política

En uno de los videos, grabado por un influencer, se observa la disputa entre las presuntas feministas y los youtubers. Varios elementos de la SSC estatal intervienen y arrestan a Rata Política y a Cerdonio FIFI, mientras varios de los presentes se quejan y piden que se lleven también detenidas a las mujeres, a quienes acusaron de iniciar las agresiones. Los dos jóvenes fueron trasladados a la delegación Cuauhtémoc, y en el trayecto compartieron un video en streaming que se volvió viral, en el que Rata Política explicó que su mujer no sabía adónde se los llevaban.

“Los oficiales no nos brindaron ayuda cuando mi esposa fue agredida. Ella no sabe adónde vamos, no sabe adónde nos llevan. Estamos incomunicados, obviamente coartados de nuestra libertad, y agredidos. Miren, me rompieron la camisa, me lastimaron. Por favor, les pedimos su ayuda porque simplemente íbamos grabando el especial de Halloween. Amigos que nos puedan ayudar nos están llevando a la Cuauhtémoc”, dijo el influencer mexicano.

Un tercer youtuber, quien no fue arrestado, mostró a la cámara su rostro ensangrentado, y aseguró que había sido agredido por un agente de la ley. A través de Twitter, miles de usuarios exigieron a la SSC que informaran del lugar y del estado de los youtubers, y el hashtag #RatitaNoEstásSolo se convirtió en número uno en tendencias. Desde la dependencia estatal emitieron un comunicado en el que anunciaron que los dos jóvenes fueron arrestados por acosar a dos mujeres.

“Derivado de un video que circula en redes sociales donde se observa a unos individuos grabando los glúteos de unas mujeres, la #SSC informa que estos fueron detenidos; las afectadas se encuentran compareciendo ante la @FiscaliaCDMX”, se lee en el reporte.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales defienden que no existe tal evidencia. Los youtubers, por su parte, aseguran que como transmitieron en vivo, todo quedó registrado, y en el material audiovisual consta que no grabaron dichas imágenes.

Mientras, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que Rata Política y Cerdonio FIFI se encuentran en “buen estado de salud”.

“La #FGJCDMX informa que, tras difusión de un video en redes sociales, las dos personas puestas a disposición del #MinisterioPúblico se encuentran en buen estado de salud. Las denunciantes rinden su declaración. Personal de #DerechosHumanos de la institución, atento. Se realizan todas las diligencias necesarias y se procederá conforme a derecho. La actuación del #MinisterioPúblico será apegada a la ley", indicó.

