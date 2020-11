Google conmemoró el Día de Muertos con su doodle en medio de festejos híbridos por el COVID-19

El Día de Muertos en México se conmemoró en medio de la pandemia por coronavirus (Foto: Captura de pantalla/Google)

El buscador más importante del mundo, Google, conmemoró este 2 de noviembre el Día de Muertos, una celebración en la que los mexicanos honran a los difuntos.

En el diseño, una mano sostiene la flor de cempasúchil, ícono de las ofrendas mexicanas, pues, además de sus propiedades curativas, en la antigüedad se creía que estas alumbraban el camino de los difuntos hasta el mundo de los vivos.

Sin embargo, este año el Día de Muertos tiene una particularidad. Se presenta en medio de una pandemia que mantiene a la mayoría de la población en aislamiento y el registro de más de 900,000 casos de coronavirus y, sobre todo, 91,895 muertes.

México mantuvo vivo un festejo híbrido acorde a los tiempos de la pandemia, y mientras unos estados el país mantuvieron los panteones abiertos, para millones de familias la tradicional festividad transcurrió en casa, incluso miles la celebraron de manera virtual.

Un potencial rebrote de la pandemia de la COVID-19, como ha sucedido en otros países, puso en alerta a las autoridades de varias entidades del país quienes este fin de semana impusieron restricciones de movilidad y convivencia.

Muchos de los mexicanos tuvieron que celebrar esta fecha desde casa. (Foto: EFE/Ivan Villanueva)

El cierre de los cementerios, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en Ciudad de México y los estados cercanos, fue la medida más decisiva para impedir aglomeraciones en estos lugares y evitar así la propagación de la enfermedad.

Algunos de los estados más significativos en esta celebración, como el sureño Oaxaca, también suspendido la visita a cementerios, mientras que en Michoacán se restringirá el número de asistentes. En algunos lugares del país, las familias pasaban la noche de 1 noviembre y la madrugada del 2 en el camposanto para recibir a los difuntos, que según la tradición en esas fechas regresan, por unas horas, al mundo de los vivos, pero ahora no pudo ser así. A pesar de las restricciones, los mexicanos intentaron mantener viva la leyenda al montar en sus casas las ofrendas y los altares, llenos de comida, bebida y dulces, para recibir a “sus muertos”.

La celebración de Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas en México y está considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. En el municipio de Mitla, en el estado de Oaxaca, las tradiciones ancestrales se adaptaron a la pandemia. A las 12 del día, los muertos fueron recibidos con cohetones, que los habitantes de esta localidad que debe su nombre al vocablo nahuátl Mictlán (“Lugar de los Muertos”), truenan desde sus casas para mostrar la alegría que sienten al recibir a sus seres queridos que ya no están con ellos.

El país registró más de 900,000 casos de coronavirus y, sobre todo, 91,895 muertes. (Foto: Reuters/Francis Mascarenhas)

No pudieron ir al panteón por las restricciones sanitarias, pero el simbolismo va más allá de esta prohibición, debido a que al pie de cada ofrenda de comida, bebida y fruta, se coloca un petate (esterilla de palma) nuevo para que el difunto se quede en casa, explicó motivada Hilda Juárez, zapoteca nativa de Mitla, tras poner el petate donde reposarán sus difuntos. “Nosotros no tenemos porqué salir, aquí en casa estamos esperando y sentimos el aire, los sentimos porque se siente la vibra de ellos que llegan a las 12 del día y la pandemia, no, para ellos no hay pandemia y llegan porque llegan nadie les puso trabas, y aquí están descansando en su petate”, comentó a EFE.

Mientras que los habitantes de Santa María Atzompa, herederos del culto a los muertos que distinguió a la cultura zapoteca de Monte Albán suspendieron u ancestral velada en el camposanto. El sábado, la autoridad municipal sólo permitió el ingreso de dos personas por familia para adornar las tumbas con flores y velas, para después cerrar el panteón. En Michoacán, los indígenas purépechas suspendieron por primera ocasión en su historia su tradicional ceremonia de la Noche de Muertos, a causa de la pandemia.

Los purépechas, etnia de mayor presencia en el occidental estado de Michoacán y la cual pobló la isla de Janitzio, en el municipio lacustre de Pátzcuaro, han colocado sus ofrendas en casas donde esta noche esperarán el regreso de sus muertos, celebración que hasta el año pasado realizaban en cementerios e, incluso, con ofrendas en el vaso acuífero más importante de Michoacán.

*Con información de EFE

