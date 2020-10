Contra el “neocentralismo que asfixia la vida pública” de México: la Coparmex manifiesta su apoyo a la Alianza Federalista

Gustavo de Hoyos respalda el ultimátum a López Obrador (Video: Twitter / @gdehoyoswalther)

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), manifestó que la asociación que dirige respalda a los 10 gobernadores miembros de la Alianza Federalista, mismos que entraron en un encono de declaraciones recientemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta oficial de Twitter, De Hoyos Walther publicó un video de apoyo a los líderes locales.

“Desde la Coparmex respaldamos a los gobiernos locales que forman parte de la Alianza Federalista, en su justo reclamo en contra del neocentralismo que asfixia la vida pública del País . El pacto federal es resultado de la unión de Estados libres y soberanos, y no de provincias sometidas”, escribió junto con la grabación.

Durante el material audiovisual, se observan distintas manifestaciones de los jefes del ejecutivo estatal contra el mandatario nacional, mismos que reclaman un trato justo hacia ellos y sus entidades.

Gustavo de Hoyos apoya a la Alianza Federalista (Foto: Cuartoscuro)

“Los gobernadores de la Alianza Federalista ponen un ultimátum al presidente López Obrador: o hay diálogo para construir acuerdos o comienza la batalla jurídica por un trato justo y respetuoso para los estados”, se escucha en la voz del narrador. Posteriormente, los políticos manifestaron sus exigencias.

La alianza federalista está conformada por 10 gobernadores de distintos partidos políticos, incluso está El Bronco, un independiente; sin embargo, cabe destacar que ninguno de ellos milita en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que llevó a AMLO a la presidencia y que tiene la mayoría en las cámaras legislativas.

1.- Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León (Independiente)

2.- Miguel Riquelme, Coahuila (PRI)

3.- Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN)

4.- José Rosas Aispuro, Durango (PAN)

5.- Silvano Aureoles, Michoacán (PRD)

AMLO, durante conferencia de prensa, desestimó la ruptura federalista (Foto: Presidencia de México)

6.- Enrique Alfaro, Jalisco (MC)

7.- José Ignacio Peralta, Colima (PRI)

8.- Diego Shinué, Guanajuato (PAN)

9.- Javier Corral, Chihuahua (PAN)

10.- Martín Orozco, Aguascalientes (PAN)

Respecto a las confrontaciones políticas, los gobernadores amagaron con romper el pacto federal que sostienen con la república; sin embargo, el presidente López Obrador desestimó este escenario y dijo que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federalista. Asimismo, aseguró que “no hay nada que temer” , además de reiterar que están en su derecho, pero consideró que sus adversarios se están agrupando por la temporada electoral.

Alianza Federalista contra AMLO y sus políticas "centralistas" (Foto: Twitter / @AFederalista)

“Están en su derecho nada más que no hay, ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo; segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez responder al Poder Judicial”, inició su explicación el presidente durante la conferencia matutina del martes 27 de octubre.

Posteriormente abundo en el contexto electoral que se presentará en México por las elecciones intermedias del 2021.

“ Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensado que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente , aunque no va a gustar mi habla, ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo”, indicó el mandatario mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Nortexit: el pleito entre AMLO y la Alianza Federalista reaviva el ánimo separatista en los estados del norte

La Alianza Federalista respondió a AMLO: “La fragmentación nunca ha estado en nuestra agenda”

“Están desatados”: AMLO atribuyó a intereses electorales las amenazas de la Alianza Federalista