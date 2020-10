Dos Bocas se inaugurará el 1 de julio del 2022, aseguró AMLO a pesar de los pronósticos que lo contradicen

López Obrador anunció que festejará su vitoria electoral con la inauguración de Dos Bocas (Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que como festejo del cuarto aniversario de su victoria electoral, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, será oficialmente inaugurada el 1 de julio del 2022.

Así lo refirió este domingo 18 de octubre durante su visita a este megaproyecto ubicado en el estado que vio nacer al titular del ejecutivo nacional, pues en el recorrido de supervisión de obra, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (SE), reiteró que la fecha límite comprometida a principios de la administración lopezobradorista será cumplida.

“ Me acaba de informar Rocío que sigue en pie el compromiso que hicimos en junio de que vamos a inaugurar esta refinería en el 2022 , quedamos que se va a inaugurar el 1 de julio cuando los mexicanos decidieron en 2018 decir basta al régimen de corrupción, al régimen de la impunidad, de injusticias, de privilegios y con mucha sabiduría nuestro pueblo dijo ‘basta’ y vamos por la transformación de México. Por eso ese día 1 de julio de 2022 se estará inaugurando esta refinería”, dijo AMLO.

AMLO de gira por el sur de México (Foto: Cortesía Presidencia)

La refinería de Dos Bocas es el proyecto petroquímico que pretende incentivar la productividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la generación de combustibles a partir de hidrocarburos. Para poder materializar este proyecto tan ambicioso, el mandatario nacional dijo que su gobierno ha manejado con responsabilidad las finanzas nacionales.

“Puedo asegurar que así será porque estamos dando seguimiento al avance físico y financiero y no tenemos problemas de presupuesto. Hay finanzas públicas sanas en el país”, abundó López Obrador durante su gira de trabajo en el sur del país.

Asimismo, como prueba del buen manejo de las finanzas públicas, AMLO refirió que Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue reconocido por su trabajo ante órganos de carácter internacional.

Acaban de decidir nombrar como presidente del Consejo de administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, al secretario de Hacienda del gobierno de México, Arturo Herrera

Arturo Herrera fue reconocido por AMLO debido a su trabajo en Hacienda (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Finalmente, en materia de mejoramiento para Pemex, el político tabasqueño refirió que para el 2023 quedarán listas las tareas de rehabilitación a las otras seis refinerías que tiene México. Esto forma parte de la promesa de López Obrador por buscar la autosuficiencia en combustibles.

Durante su recorrido en Tabasco, el mandatario también visitó la presa de Peñitas, misma que regula el flujo de agua a la planicie de Tabasco y alimenta una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.

En la supervisión de esta central, AMLO estimó que se utilizará un nuevo modelo termoeléctrico. En dicho acto fue acompañado por Manuel Bartlett, director de la CFE; Rocío Nalhe, titular de la SE; y Adán López, gobernador de Tabasco.

El tema central de esta visita fue evitar y prevenir inundaciones en las inmediaciones del Río Grijalva, pues con la reciente incursión del huracán Delta, la CFE operó mal, técnicamente, el desahogo del líquido y produjo afectaciones en la planicie de Tabasco.

AMLO presenta presa Peñitas un nuevo modelo de manejo de las hidroeléctricas (Video: Twitter / @lopezobrador_)

Ante estas afectaciones, el mandatario señaló que cambiará la operativa del caudal contemplando las comunidades aledañas.

“¿Cómo le vamos a hacer? bueno, va a haber lo que se llama un caudal ecológico y de Protección Civil para que se turbine como ahora, que tiene un promedio de 300 metros cúbicos por segundo y no más, para que no se inunde la planicie. Y, también en la planicie, vamos a dragar todos los ríos que están azolvados desde hace mucho tiempo. Eso va a corresponder a la Secretaría de Marina. He dado la instrucción de que se compren las dragas que sean necesarias y se desazolvar los ríos, se hagan bordos de protección a los pueblos y que ya no se padezca de esta inundación”, aseguró.

El error técnico fue que, ante el pronóstico de precipitaciones excesivas por la presencia del fenómeno climático, el desagüe hídrico se incrementó de 300 metros cúbicos por segundo hasta 1,700, lo cual afectó a los habitantes de la Riviera; no obstante con estos cambios se espera que esto no vuelva a ocurrir.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Falló técnicamente, pero se estaba buscando prevenir”: López Obrador reveló que hubo un mal pronóstico en el manejo de la presa Peñitas

El gobierno de México comprará toneladas de carbón para termoeléctricas

“Ya no se va a inundar”: López Obrador anunció un decreto para que se maneje la presa Peñitas bajo un esquema de protección civil