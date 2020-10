“Ya no se va a inundar”: López Obrador anunció un decreto para que se maneje la presa Peñitas bajo un esquema de protección civil

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que emitirá un decreto para que el manejo de la presa Peñitas se ajuste a esquemas de protección civil, lo anterior, durante la supervisión de obras de la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

“Voy a emitir un decreto para que el manejo de la presa de Peñitas se ajuste a esquemas de protección civil , ya no se va a inundar el estado, porque ya no se va a soltar agua como se hacía para beneficio de las empresas generadoras de energía, empresas particulares”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que se va a atender a todos los damnificados por las inundaciones en Tabasco, se han entregado apoyo a 25.000 familias y se continúa con los censos; que “no hace falta que se cierren carreteras”.

"Quiero decirles a mis paisanos que se les va a atender a todos, que se están haciendo los censos, y no solo eso, tengo el informe de que ya recibieron los apoyos para comprar los enseres que perdieron, que se han entregado apoyo a 25.000 familias.

No va a quedar un damnificado sin ser atendido, no hace falta que se cierren carreteras, no son los gobiernos de antes, ahora es gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo, yo no les voy a fallar ni a mis paisanos ni a todo el pueblo de México", recalcó.

Información en desarrollo...