Profesor de la UANL llamó “pinche burro” a alumno con Asperger y luego se justificó “por el estrés” de la pandemia

Video: @liliflorees10

Aunque en los últimos meses las plataformas de videollamadas se ha convertido en el medio para que las instituciones académicas y estudiantes continúen con el ciclo escolar 2020-2021, también ha sido un arma de doble filo que exhibe comportamientos cuestionables de sus usuarios. Y es que todo queda grabado.

Muestra de ello es el reciente escándalo en redes sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuando este 16 de octubre se viralizó el video de una clase en línea donde un docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) insultó y se burló de su alumno con síndrome de Asperger (un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente) por usar una calculadora para apoyarse en una actividad.

El video inicia en el momento que el maestro César Augusto Leal Chapa dice: “ No hagas trampa, Jesús ”. El aludido señala, “no, estoy usando el convertidor de base. Estoy usando el modo normal de la ‘calcu’ para hacer las operaciones”.

El Asperger es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente (Foto: Archivo)

“ Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro . No te chifles güey, hazlo; yo no les dije nada de calculadora, les dije muy claro a mano y en la libreta”, se escucha decir al docente y agregar: “la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”.

El universitario le responde: “sólo quería optimizar para ver cómo sería el tiempo en el examen”, a lo que Augusto Leal replica, “en el examen no te voy a dejar sacar nada, más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser güey; si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual” .

Más adelante pregunta a Jesús “¿Dónde está el interruptor? Ah, lo estás tapando con el dedo, ¿de cuántas terminales es tu interruptor?” y el estudiante le responde que “es de dos”. Sonriente, el maestro le comenta: “es la primera cosa que contestas bien en todo el semestre, todas las demás han sido malas, ahí la llevas”. Jesús responde: “y más calmado”.

Varios ex alumnos aseguraron que es un comportamiento habitual en el docente (Captura de pantalla)

"Qué bueno, muy bien, buen camino; los ingenieros tenemos que ser calmados porque luego hay una buena cantidad de broncas que hay que resolver”, sostuvo el polémico catedrático

Más tarde, al llamar la atención a otro alumno, el maestro comenta: “ estás igual que Jesús, estás mal de la cabeza. Agarren la onda, esto no es kínder, no es un juego; van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús; ese güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro ”.

Esta reacción ha causado controversias en las redes sociales, pues por una parte hay quienes justifican la “mano dura” del profesor con el argumento de que su personalidad forjará buenos ingenieros, y por otra hay usuarios indignados que señalan su falta de sensibilidad y respeto.

“¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos orgullosos? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y a nuestro compañero con Asperger”, cuestionó en Twitter la alumna Moni Leal.

(Captura de pantalla: Twitter)

Al respecto, el mismo día la UANL detalló que la Comisión de Honor y Justicia del FIME informó a través de un comunicado la suspensión temporal de Cesar Augusto Leal Chapa y que será hasta el 19 de octubre cuando se analice el caso para determinar si la sanción aplicará por un periodo determinado o todo el semestre.

Además, la UANL indicó que, en cuanto supieron del caso, se pusieron en contacto con el joven afectado, así como con sus padres, para “brindarles todo el apoyo necesario” tras los comentarios ofensivos del docente.

En tanto, Colectivo Asamblea Estudiantil UANL convocaron a través de sus redes sociales a una manifestación con sana distancia frente a Rectoría el próximo lunes, a fin de exigir que el profesor sea cesado de manera definitiva de la institución educativa y que no se le suspenda sólo temporalmente.

(Captura de pantalla: Twitter)

Asimismo, exhibieron en redes sociales una copia de la nómina de FIME y criticó que la universidad pague casi 37 mil pesos mensuales al maestro Leal Chapa “por insultar y humillar a sus alumnos”.

La situación ha escalado con el paso del tiempo, al grado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio contra el profesor quien tiene más de 45 años de docencia y emitió medidas precautorias para la universidad.

Ya se disculpó y argumentó estrés por la pandemia

Respuesta (leída) del ex-profesor César Leal Chapa de FIME, por agredir verbalmente a un estudiante con Síndrome de Asperger en la UANL.... ¿Eso quiere decir que el profesor tiene estrés por la pandemia desde hace 40 años? #TodosSomosJesus pic.twitter.com/5ZQqa6TMKL — Hiracutch (@Hiracutch) October 16, 2020

Este sábado a través de un video en su cuenta de Facebook, Leal Chapa pidió una disculpa por sus acciones y atribuyó su conducta al estrés que le ha provocado el confinamiento y las clases a distancia por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ex alumnos alegaron que este tipo de acciones las ha realizado desde muchos años atrás.

Mi intención es y siempre ha sido compartir conocimientos, pero mi práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por la pandemia (…) en las expresiones que fueron vertidas no reflejan mis principios ni los de la Universidad, que son de respeto, solidaridad y empatía

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los CEO de JPMorgan Chase, American Airlines, Microsoft y MorganStanley cuestionaron la efectividad de las reuniones virtuales

Limpieza en el ejército después de que se demuestre culpabilidad de Salvador Cienfuegos: AMLO

Coronavirus en México: suman 86,059 muertes y 847,108 contagios acumulados