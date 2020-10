Alejandro Kirk, el cátcher de grandes ligas que sueña con jugar para los toros de Tijuana

(Foto: LMB)

El receptor mexicano Alejandro Kirk volvió a Tijuana tras la eliminación de su equipo, los Toronto Blue Jays, de la postemporada de la Major League Baseball (MLB). Declaró que uno de sus sueños es vestir la camiseta de los Toros de Tijuana en un futuro lejano, luego de consolidarse en las grandes ligas. Kirk se preparará en territorio mexicano antes de volver a los entrenamientos de pretemporada con Toronto.

Luego de haber clasificado a los playoffs de la temporada 2020, los Blue Jays fueron eliminados, en el duelo de comodines, a manos de los Tampa Bay Rays en una serie de dos juegos. Alejandro Kirk, quien debutó en la última temporada con la novena de Toronto, volvió a su tierra natal para pasar el receso de invierno.

En su visita por el Estadio Chevron, hogar de los Toros de Tijuana, declaró que una de sus aspiraciones deportivas es jugar para el equipo fronterizo. “Es un sueño jugar en Tijuana, aquí en casa, frente a mi familia y amigos, pero esperemos que ese sueño se cumpla dentro de mucho tiempo.”

Alejandro Kirk debutó en la temporada 2020 junto a 6 mexicanos más en la MLB (Foto: Cortesía/ LMB)

El debut de Alejandro Kirk se dio en medio de la pandemia ocasionada por el contagio de COVID-19. En esta edición, se estableció la segunda marca histórica de mexicanos debutando en grandes ligas. En la temporada de 1995 debutaron nueve nacionales, con lo que es el año donde más mexicanos han pisado el diamante estadounidense por primera vez. El 2020, por su parte, se encuentra empatado con el certamen de 1991, donde también hubo siete estrenos. En total, en este torneo, debutaron más de 200 jugadores.

Como respuesta a la pandemia, la MLB se realizó bajo condiciones inéditas. La más reciente edición fue más intensiva, pues se jugaron menos partidos y se aumentó el número de equipos aspirantes a disputar el Clásico de Otoño. A diferencia de otros años, en 2020 clasificaron ocho equipos por Liga, es decir, un total de 16 novenas. Dichas condiciones orillaron a los equipos a registrar a más jugadores de sus divisiones menores, pues el desgaste y el ritmo del torneo pudo acarrear lesiones y contagios por coronavirus, por lo cual las reservas tomaron un lugar relevante.

Al respecto de su debut con la primera alineación de Toronto, Alejandro Kirk se mostró sorprendido, pues declaró que “Es una experiencia muy bonita, algo que no esperaba este año pero sucedió y supe aprovechar las oportunidades y ahora me siento muy contento de estar aquí en Tijuana”. El receptor realizó su primera aparición en grandes ligas a la edad de 21 años.

Alejandro Kirk conectó su primer cuadrangular frente a los New York Yankees (Foto: Cortesía/ LMB)

A pesar de no haber cursado los niveles “AA” y “AAA”, Kirk recibió la noticia sobre su registro con el primer cuadro. “Fue un viernes el día que me dijeron que me iban a subir al equipo de Grandes Ligas y lo recuerdo muy bien ya que fue después de un día libre y yo estaba cachando en un Live BP y al terminar la práctica se acercó el manejador Charlie Montoyo para felicitarme y luego me dijo que me habían activado en el equipo grande y también se unió a la felicitación Ross, el gerente general del equipo”, declaró el jugador.

Su primer partido fue el 12 de septiembre, frente a los New York Mets, en el Sahlen Field de Buffalo. Su primera intervención significativa se dio nueve días después de su debut oficial, el 21 de septiembre frente a los New York Yankees. En aquel encuentro sumó cuatro hits, entre los cuales conectó su primer cuadrangular en grandes ligas. Al respecto, Kirk dijo “Fue algo impresionante jugar en ese estadio tan famoso y yo creo que Cole es uno de los mejores pitchers, pero yo salí igual que todos los días a competir, aunque también estuve un poquito ansioso por estar ahí con ese tipo de lanzadores”.

Para la próxima edición de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Kirk no reportará con los Naranjeros de Hermosillo, pues los directivos del cuadro canadiense le pidieron guardar la sana distancia. “Desgraciadamente el permiso no se pudo dar, el equipo de Azulejos de Toronto quiere que llegue en las mejores condiciones, así que me voy a quedar en Tijuana para seguir trabajando y llegar de la mejor forma posible a los entrenamientos de primavera”, concluyó.

