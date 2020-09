FRENAAA no nos quita ni la siesta de la tarde: Olga Sánchez Cordero

"Yo no sé a quién le están hablando porque la Constitución establece que los puestos de elección popular no son renunciables", señaló Sánchez Cordero (Foto: Cuartoscuro)

La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, declaró este viernes 25 de septiembre que a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrado,r el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) no les “quita ni la siesta de mediodía”.

“El FRENAAA no nos quita, bueno, ni la siesta de mediodía. Si es que estamos con siesta a mediodía”, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación a través de una conferencia realizada en San Luis Potosí.

“Los puestos de elección popular no son renunciables. O sea: ‘Renuncia, presidente’, pues yo no sé a quién le están hablando porque la Constitución establece que los puestos de elección popular no son renunciables”, señaló Sánchez Cordero.

El plantón de FRENAAA se colocó en la plancha del Zócalo en el Centro Histórico de la Ciudad de México después de haber acampado por cinco días en la avenida Juárez. En la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Monumento a la Revolución, lograron reunir alrededor de 500 casas de campaña demandando que el presidente de México, López Obrador, renuncie.

Integrantes de FRENAAA buscan la renuncia de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

A través de sus medios oficiales, FRENAAA convocó a ocupar el Zócalo de manera indefinida a través de los hashtags #SomosMéxico y #OcupaLaPlaza, pues esta misma acción sería realizada, informaron, en cinco diferentes ciudades de la República.

De acuerdo con el comunicado de prensa, las razones detrás del campamento y la principal exigencia en lo que llaman “la primera etapa”, es la renuncia definitiva del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión de su cargo al frente de lo que él denominó “la Cuarta Transformación”, en diciembre de 2018.

Las razones tras su exigencia son siete y tienen que ver con la economía, la salud, el manejo de la pandemia por COVID-19, las recientes confrontaciones en La Boquilla, el supuesto autoritarismo, así como la presunta corrupción de los funcionarios ligados a la 4T.

En primer lugar, aseguran, se movilizaron por “los recientes sucesos luctuosos de Chihuahua”. De acuerdo con su comunicado, se ha visto una “priorización de los compromisos internacionales por encima del bienestar de pueblo mexicano”.

(Foto: Twitter/LauraMex)

Además, agregaron “la forma autoritaria en la que el Gobierno tomó militarmente la Catedral Metropolitana” lo que calificaron como una “evidente muestra de la irreverencia y la absoluta falta de respeto a la libertad de culto”.

También añadieron el supuesto “pésimo manejo de la salud pública, principalmente por el desmantelamiento del Seguro Popular, la escasez de medicamentos y la falta de infraestructura”, así como los más de 70,000 muertos por COVID-19.

Otra de las razones tras su movilización, indicaron, es “la pauperización de la economía en todos los niveles, excepto en los entornos acomodados con el Gobierno Federal”. De acuerdo con FRENA, el gobierno hizo que “la crisis que se agravara debido a la falta de incentivos fiscales o crediticios para los pequeños emprendedores”, así como el desempleo o el cierre de negocios.

Miembros de FRENAAA protestando en el Zócalo para que López Obrador dimita del cargo (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Destacaron, por otra parte, los recientes videos donde se puede ver al hermano de López Obrador y David León en los que intercambian presuntas donaciones a su partido. En el comunicado, aseguró el FRENAAA que se trata de corrupción, incremento patrimonial de su familia, además de que el “enriquecimiento ilícito de todos estos zánganos se aprecia a siete leguas”.

También consideraron que su movilización se debe a que “están documentados todos los crímenes cometidos por Andrés López, que se ha pasado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el arco del triunfo”.

Por último, otra de las razones tras el plantón indefinido del movimiento, es “el cambio inconsulto y autoritario en el Escudo Nacional Mexicano, utilizando el águila fascista del escudo de MORENA”.

Utilizaron como ejemplo, además que fue “así como en Venezuela se cambió la bandera, cuando en 2006 Hugo Chávez le agregó la octava estrella”.

Gilberto Lozano, líder de FRENAAAA, aclaró a Infobae México que no busca derrocar a López Obrador sino que, con apego a Estado de derecho, esperan ejercer la presión suficiente para que el político tabasqueño, en diciembre de este año, dimita de su cargo (Foto: Presidencia de México)

Todas estas son pequeñas y grandes muestras del rumbo que la 4T le está imprimiendo al Gobierno de México, al mejor estilo Chavista del Foro de Sao Paulo, el mal llamado “socialismo del siglo XXI”, que en realidad es capitalismo de estado y sus allegados, con asistencialismo focalizado a sus votantes y seguidores.

FRENAAA es un Frente Ciudadano que asegura estar consciente de que “la única forma de evitar esta dictadura que se está instaurando en el país es hacer que todos los mexicanos salgamos de nuestra zona de confort y nos unamos, para ejercer nuestro derecho constitucional de cambiar inmediatamente la forma de gobierno (Art. 39)”

Además, se describen a sí mismos como un movimiento nacional pacífico, no violento, auténticamente ciudadano, que representa a los mexicanos de trabajo y soberanos de México, que son Mandantes Constitucionales (Art. 39) y luchan a través de la Protesta, Resistencia y Desobediencia Civil por un México nuevo.

“López tiene sus días contados como mandatario nacional”: líder de FRENAAA espera que AMLO renuncie en diciembre (Foto: Instagram/@gilbertolozanogon)

Gilberto Lozano, líder de FRENAAAA, aclaró a Infobae México que no busca derrocar a López Obrador sino que, con apego a Estado de derecho, esperan ejercer la presión suficiente para que el político tabasqueño, en diciembre de este año, dimita de su cargo y se forme un gobierno interino que de pie a que en junio de 2021 se realicen nuevas elecciones.

El señor López es un inepto. Él maneja el país con un espejo retrovisor, siempre viendo hacia atrás, nunca viendo hacia adelante. El asunto de cómo ha matado la tecnología, la ciencia el talento mexicano, la esperanza de desarrollo, para convencer de que el mundo de los mexicanos es un mundo para vivir con un par de zapatitos, ese es un discurso del siglo XVIII y propio de una dictadura chavista, pues repite, de forma clonada, las mismas frases de Nicolás Maduro y de Evo Morales

Recalcó que esto no se trata de un derrocamiento, sino de una solicitud de renuncia basada en el Artículo 8 de la Carta Magna, el cual precisa que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“A mí me traicionó en Iztapalapa”: reapareció “Juanito” en el plantón de FRENAAA para reclamar a AMLO

Quién es Gilberto Lozano: el líder de FRENAAA que reta a López Obrador

Ataques de medios a mi persona es misoginia: Olga Sánchez Cordero durante comparecencia ante el Senado

El riesgo no ha terminado: Sánchez Cordero reconoció el peligro del COVID-19