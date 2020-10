El regreso de Elba Esther Gordillo: otorgaron el registro a Redes Sociales Progresistas

La "maestra" Elba Esther Gordillo deslizó su regreso a la actividad sindical.

La maestra Elba Esther Gordillo está de regreso en la arena política, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobara como partido político a Redes Sociales Progresistas, encabezado por José Fernando González Sánchez, yerno de la exlíder magisterial.

Por votación mayoritaria, la Sala Superior del TEPJF determinó revocar la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 4 de septiembre de 2020, en el que le había negado el registro como partido político, por una serie de anomalías detectadas en el proceso, entre ellas, la posible intervención de una organización sindical.

Pero además, se encontró que hubo la promesa u otorgamiento de dádivas para lograr la afiliación y se confirmaron aportaciones de personas no identificadas para la celebración de asambleas. Pese a ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió otorgarle el registro.

Tras conocerse el fallo del Tribunal, el líder de Redes Sociales Progresistas –y yerno de Elba Esther Gordillo–, José Fernando González Sánchez, celebró la decisión a través de un mensaje de Twitter.

En la conferencia que ofreció mostró el acta en la que se declara su libertad (Foto: AP)

“El día de hoy es un día histórico, el @TEPJF_informa nos ha dado la razón y ha fallado a nuestro favor!!. Hoy triunfa la democracia y nacemos como fuerza política en #Mexico una nueva opción ciudadana para las elecciones del 2021. #YaSomosPartidoRSP #JuntosAdelante”, escribió.

Posteriormente escribió una serie de tuits en los que asegura que Redes Sociales Progresistas significa una opción, en donde “no hay candidatos impuestos” y destacó que “esta organización quiere representar a los ciudadanos que no buscan dividir, a quienes buscan sumar. México no necesita más polarización”, escribió en otro mensaje.

Elba Esther Gordillo Morales, quien fuera lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 1989 a 2013, fue detenida en febrero de ese año, acusada de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y del desvío de 2,600 millones de pesos.

Tras un larga batalla en los tribunales y en las esferas del poder, “La Maestra” como se le conoce, fue absuelta de todos los delitos, por lo que fue puesta en libertad en agosto de 2018, casi al final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Gordillo se había opuesto a la Reforma Educativa del priista.

“Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado”, afirmó al salir de prisión. En medio de su polémica liberación, Elba Esther aseguró en noviembre de ese año que buscaría ser, de nuevo, lideresa sindical.

Gordillo Morales ha mostrado su cercanía y apoyo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, tan es así que Redes Sociales Progresistas lo apoyó en campaña.

Otorgan el registro a Encuentro Solidario (PES) y se lo niegan a México Libre

(Foto: TEPJF)

Durante la sesión del TEPJF, se le negó el registro como partido político a México Libre, organización del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Sin embargo, le fue otorgado al Partido Encuentro Solidario (PES), cuando el INE se lo había negado por sus vínculos religiosos, luego de que se comprobara que hubo participación de 15 ministros de culto en las asambleas que realizó la organización para poder conformarse como partido.

El Partido Encuentro Social, hoy convertido en Encuentro Solidario (PES) perdió su registro en 2018 debido a que no alcanzó la votación requerida para mantener el registro, pese a que fue en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, Hugo Eric Flores, líder del PES y aliado del presidente, obtuvo nuevamente el registro, al igual que Elba Esther Gordillo, quien también es cercana a Andrés Manuel López Obrador.

Este hecho fue resaltado por Margarita Zavala, quien aseguró que el Gobierno federal le dio registro de partido político a todas las organizaciones afines a la 4T, pero a su movimiento -el único “opositor”-, le fue negado.

“A todos los que están afines al gobierno se les dio el registro; a la única voz opositora, @MexLibre_ se le negó con criterios absurdos. Seguiremos en la lucha”, escribió Zavala Gómez del Campo en sus redes sociales.

“Yo no mando mensajes”: AMLO

Foto: EFE

Este jueves, durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la decisión del Tribunal Electoral de otorgarle el registro a Encuentro Solidario y a Redes Sociales Progresistas, pero negárselo a México Libre.

El mandatario declinó dar su opinión al respecto, sin embargo, aclaró que ahora, el gobierno no interviene en decidir a quién se le da el registro y a quién no.

“No tengo opinión, son procesos que llevó a cabo el INE y el Tribunal… Yo lo único que quiero dejar de manifiesto es que nosotros nos mantenemos al margen, que es parte también de los cambios... antes los presidentes decidían a quién dar un registro, a quién dar la candidatura, a quién no.. ya eso pasó al basurero de la historia, ya no se aplica”, aseguró.

Y remató asegurando que nadie debe usar su nombre para mandar mensajes.

“Yo no tengo palomas mensajeras ni halcones, no mando mensajes. Para que no usen mi nombre”, aseguró.

