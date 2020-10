Coparmex: “Irresponsable” prohibir venta de quesos y yogurt

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló que las autoridades están dañando a las empresas (Foto: EFE/María de la Luz Ascencio/Archivo)

Luego de que la Profeco, en coordinación con la Secretaría de Economía, ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de productos denominados como “queso” y “yogurt natural” el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló que esto es producto de un ejercicio infundado con datos inexactos que dañan la reputación de las empresas.

“Han trascendido distintas posiciones de las empresas (...) en donde claramente han desvirtuado la información, inexacta, irresponsable de parte de las autoridades federales, que con este anuncio constituye una estigmatización y daño reputacional a marcas, empresas y productos ”, dijo el empresario en una conferencia de prensa realizada este miércoles.

De tal modo, Gustavo de Hoyos pidió a la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y a la dependencia descentralizada que sean y apliquen su responsabilidad en el tema:

“Entiendo que ser gobierno implica un ejercicio fundado y motivado de esas atribuciones y una responsabilidad que significa que sus acciones pueden derivar en deterioro de patrimonios y afectación de fuente de trabajo”, aseguró.

Gustavo de Hoyos pidió a la Profeco que sea responsable (Foto: Europa Press/Lactalis/Archivo)

Apuntó que la acusación de las autoridades carecen de fundamento ya que muchas empresas han dado a conocer que las observaciones de la autoridad ya fueron atendidas hace tiempo.

Dijo el empresario que el problema es que las empresas y productos pueden ser estigmatizadas pese a que ya subsanaron los incumplimientos señalados.

Asimismo en su cuenta de Twitter Gustavo de Hoyos dijo estar sorprendido de que la Secretaría de Energía, “En lugar de fomentar el desarrollo y la creación de empleos, emprenda acciones infundadas y altamente lesivas contra empresas, productos y marcas del sector de alimentos procesados. Parecería que con espectacularidad, quieren ocultar la falta de resultados”, dijo.

Cabe recordar que este 13 de octubre las instituciones señalaron que entre las marcas sancionadas se encuentran Philadelphia, Aurrera, Fud, Nochebuena, Zwan, Caperucita, Precissimo, Lala y Danone.

Profeco aleró que algunas marcas mienten con el contenido de sus productos (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

Los supuestos quesos sancionados por la autoridad utilizan la etiqueta “100% leche” sin presuntamente serlo pues sustituyen la leche con grasa vegetal, proporcionando menos gramos de los anunciados y no informan el porcentaje de uso de caseinatos. Por su parte, los yoghurts suspendidos faltan a la verdad al promocionarse como “naturales” pues tienen azúcar añadida y no cumplen con el contenido mínimo de leche.

Además, alertaron que algunas marcas de yogures para beber contienen azúcar por encima del nivel diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Danone Bene Gastro, que con sus 26.8 gramos de azúcares libres representa el 107% de la recomendación diaria.

En el caso de las mantequillas, la Profeco se encontró con publicidad engañosa: productos que no son mantequilla (como Chipilo, Selecto Brand y Soriana) pues están hechos con grasa vegetal o no son 100% de leche de vaca, y productos que incumplen la norma pues exceden el 60% de grasa (Gloria reducida en grasa, Great Value y La Abuelita). Los productos en falta fueron sancionados y sujetos a actos administrativos por infracciones a la ley.

Respecto a los lácteos fermentados, la marca Epoca Cool, en sus presentaciones de sabor original y sabor fresa, llamó la atención de los analistas, quienes afirmaron que los productos no comprueban contener los microorganismos Lactobacillus casei y Lactobacillus helveticus que ostentan en la etiqueta. “Si lo que buscas es un producto lácteo con probióticos, estas marcas no son la mejor opción”, consideró la publicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Estas son las marcas de “queso” y “yogurt” que prohibieron vender en México por inducir al engaño

No sólo es el queso y yogurt: estas son las otras revelaciones de la Profeco sobre la calidad de los alimentos

Alto en sodio, calorías o azúcares: los riesgos de consumir productos marcados con el nuevo etiquetado de Profeco