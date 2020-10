Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 14 de octubre para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el miércoles 14 de octubre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del Medio: Tengo una identidad

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con tu aprendizaje, reconociendo que eres una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que te cuide, proteja y brinde afecto.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con esta sesión, observa el siguiente video.

1. Derechos de los niños.

Para saber un poco más del tema, observa el siguiente video que te explicará sobre el derecho a la identidad:

2. Derecho a un nombre y a una Nacionalidad – Deni y los derechos de las Niñas y los Niños.

Para el Reto de Hoy, pide a un familiar que te muestre tu acta de nacimiento, copia de ella: Tu nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, pregunta para qué han usado tu acta de nacimiento.

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=501





Matemáticas: Con pompones… a la meta

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con tu aprendizaje de lectura, escritura y ordenamiento de números naturales hasta 100.

¿Qué hacemos?

Jugarás algo muy divertido, necesitas dibujar una tabla para registrar tus tiradas, recuerda que puedes pedir ayuda de un adulto, papá, mamá o quien te acompañe, que sepa leer y escribir para que la realices.

El juego consiste en que, por turnos, tomen el dado y realizan un lanzamiento, tomas los pompones, o tu material contable, según lo que salió en el dado, y lo registras en la table en tu cuaderno. Registra cada tiro, al final de los turnos, verás quién de los dos participantes recolectó más".

No olvides seguir practicando, entre más lo hagas más sencillo te resultará. Para la próxima sesión necesitarás tu material contable, tu cuaderno, lápiz, lápices de colores y tu libro de texto Matemáticas.

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=501





Lenguaje: ¿Es de miedo, triste o chistoso? ¿Tú qué crees?

¿Qué vamos a aprender?

Recuperarás la trama de los cuentos leídos, con ayuda de tu profesor. Anticiparás el contenido de un texto e interpretarás el final, a partir del dibujo.

¿Qué hacemos?

Esta sesión será de cuentos, leerás uno que trae consigo un gran misterio. Para iniciar, utilizarás tu libro de texto en la página 38. Lo puedes consultar en este enlace: https://libros.conaliteg.gob.mx/P1ESA.htm?#page/38

¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? ¿Se acercó a lo que te imaginaste? Contesta las preguntas y coméntelas con quien te acompaña

Observa el video de un cuento, se llama El árbol miedoso, usarás tu imaginación, para pensar de qué va a tratar, para empezar, apóyate en el título.

1. Cuento: El Árbol Miedoso

Para el Reto de Hoy, qué te parece si imaginas cómo sería una escuela de duendes, ¿Qué les enseñarían ahí? ¿Cómo serían sus maestras y maestros? ¿Qué libros llevarían? Dibuja y escribe lo que se te ocurra

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=501





Inglés: Conozcamos las partes del cuerpo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer partes de tu cuerpo por su nombre en inglés.

¿Qué hacemos?

“Hello! Good morning! How are you today?” / ¡Hola!, ¡buenos días! ¿Cómo estás en este día?

Ten a la mano un cuaderno y un lápiz o lapicero para hacer tus anotaciones, recuerda que, para aprender una nueva lengua como el inglés, tienes que hacer repeticiones de las palabras que vayas aprendiendo.

1. Canción 1 de saludo. Good morning Mr. Rooster.

¿Qué te parece si repasas las partes del cuerpo con una canción?

2. Sing using body language. (Hasta el minuto 2:15)

Para el Reto de Hoy, coloca tarjetas con las palabras que dicen el nombre de una parte del cuerpo tu “eyes”, “toes”, “ears”, “head”, “shoulders” etc., tu acompañante tiene que señalar una parte de su cuerpo y tú tienes que buscar la tarjeta con el nombre que corresponda.

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=501





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA

Puedes consultar todas las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=499





PARA TERCERO DE PRIMARIA

Puedes consultar todas las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=508





PARA CUARTO DE PRIMARIA

Puedes consultar todas las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=496





PARA QUINTO DE PRIMARIA

Puedes consultar todas las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=498





PARA SEXTO DE PRIMARIA

Puedes consultar todas las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=500





