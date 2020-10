Quién es El “Guacho”, líder de los Zetas que con una lista acusó a 15 militares de ser pagados por el narcotráfico

Cuando fue capturado, el capo entregó la lista y dio a conocer el supuesto modus operandi entre elementos de seguridad y el narcotráfico (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Quince elementos de la milicia en Saltillo, Coahuila, fueron capturados y amedrentados por el mismo Ejército en marzo del 2011. Sus nombres aparecían en una lista que se encontraba en posesión de uno de los líderes del cártel de los Zetas, un hombre al que apodaban El “Guacho”.

Estos militares habrían sido privados de su libertad, torturados y encarcelados posteriormente por haber aparecido en la lista de un hombre que aseguran no conocer con total entereza. Pero quien en sus declaraciones los señaló como parte de una red entre el narcotráfico y los elementos de seguridad

De acuerdo con una investigación realizada por el diario El País en colaboración con Así como suena. La lista en cuestión fue encontrada en una camioneta del capo que fue detenido el 11 de marzo del 2011 y es llevado a la Ciudad de México para declarar ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada, donde dio a conocer sus orígenes.

En el momento que declaró tenía 33 años y vivía en un pueblo al sur de Veracruz donde habita en compañía de sus padres, esposa e hijos. El periodista Pedro Ferri informó que en esa entrevista aceptó formar parte del grupo delictivo de los Zetas, con quien ganaba 8,000 pesos a la quincena.

El expediente de las autoridades revelaría que en lo que llevaba de carrera delictiva, al menos hasta ese momento, nunca había pisado la cárcel. Además, señala que es una persona que no toma, pero que en en algún momento de su vida fue adicto a la cocaína.

Su integración al grupo delictivo habría sido cuando buscaba llegar a los Estados Unidos (Foto: Reuters)

Habría dejado Veracruz en 2008 para buscar suerte en los Estados Unidos y en su camino rumbo al norte llegó a Saltillo. Cuenta que su incursión en el narcotráfico ocurrió el día que una camioneta lo abordó en las calles de ese estado para preguntarle si es oriundo del lugar a lo que él contesta negativamente. Posteriormente, le preguntaron si quería trabajar con los Zetas y él aceptó.

La investigación de “La Lista” reveló que habría sido de esta forma como un presunto miembro de este grupo se acercó a el “Guacho” para darle su primer trabajo. Primero se encargaba de “cuidar puntos” o casas de la organización y pocos meses después comienza a hacer “trabajos de patrullaje y sicario en Saltillo”.

Con el tiempo consiguió ser dirigente de “una estaca” en enero de 2010. Se trataba de vehículos con cuatro o cinco sicarios de la organización, para más adelante tener la dirección de todas las de la zona.

Además de los nombres de la lista, el supuesto líder de los Zetas habría detallado a las autoridades la forma en la que se les pagaba a los militares.

La declaración del "Guacho" habría desatado un infierno para aquellos que se encontraban en la lista (Foto: EFE/Archivo)

Refirió que a los tenientes se les daba inicialmente 30,000 pesos, pero que más adelante esa cifra incrementaría a 50,000. Los subtenientes habrían recibido 20,000 pesos y después 30,000.

El “Guacho” señaló como principales ligas para recibir y repartir el dinero a tres militares. Entre ellos se encontraba Francisco Soto, un subteniente del Ejército Mexicano en el 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila.

Ferri se enfocó en documentar la historia de este elemento de seguridad para dar a conocer la información. Soto habría sido llamado por el comandante de su Batallón quien lo llevó al cuartel donde lo torturaron para obligarlo a aceptar una presunta liga con el cártel.

“(…) Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me hizo la pregunta, que quién era TAURO, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (…)”, documenta el periodista sobre el testimonio de Soto durante su estancia en el cuartel.

Las acusaciones y los supuestos vínculos de Soto con Los Zetas nacen de las declaraciones de dos presuntos miembros del grupo criminal: el “Gerry” y “Guacho”. De acuerdo con éste último, en Saltillo el Cártel de los Zetas controlaba casi todo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Francisco Javier Soto: el militar torturado por sus compañeros y obligado a confesar vínculos con Los Zetas

La lista que el “Guacho”, líder de los Zetas, entregó al ser detenido y provocó la tortura de 9 militares y su encarcelamiento