Denuncian malas prácticas médicas contra dos mexicanas en un centro de detención migratorio de EEUU

Al menos dos mujeres mexicanas fueron intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento en un centro de detención migratorio en Georgia, Estados Unidos, confirmó este sábado el ministerio de Relaciones Exteriores de México.

“El Gobierno de México da puntual seguimiento a las denuncias por malas prácticas médicas que habrían sufrido mujeres mexicanas durante su estancia en el centro de detención migratoria del condado de Irwin, en Georgia, bajo la responsabilidad de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos”, indica el comunicado.

La cancillería explicó que autoridades del consulado mexicano en Atlanta identificaron los casos tras emprender acciones ante acusaciones de presuntas irregularidades, incluidas histerectomías, en una central de la agencia migratoria ICE del condado de Irwin, en el estado de Georgia, sur de Estados Unidos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, solicitará a EEUU información sobre número y estatus de los trámites de asilo de centroamericanos (Foto: SRE)

La cancillería explicó que el caso de una de las afectadas revela “una intervención quirúrgica”, pero aclaró que no se trató de “una histerectomía” -extirpación del útero total o parcialmente- sin su consentimiento, ni tampoco recibió cuidados posoperatorios.

“Derivado de las acciones emprendidas por nuestra representación consular y de las entrevistas que funcionarios mexicanos realizaron en el centro de detención el 23 de septiembre pasado, se identificó el caso de una mexicana que fue objeto de una intervención quirúrgica (no histerectomía) la cual, de acuerdo con los elementos compartidos por la afectada, no fue autorizada por la connacional, no recibió cuidados post-operatorios y no se le atendió de otro padecimiento no ginecológico del que sufría (hernia).

“Ante la gravedad de lo referido por la connacional, el Consulado General solicitó la opinión de una especialista médica quien, tras la revisión exhaustiva del expediente, considera que existen irregularidades o anomalías en el procedimiento médico”, precisó el documento.

La dependencia mexicana indicó que la representación consular también está verificando el caso de otra mujer del mismo centro que ya fue repatriada a México.

“La citada representación consular también se encuentra verificando un caso adicional de una mujer mexicana que ya se encuentra en nuestro país y que también habría sido sometida a una intervención quirúrgica ginecológica sin su pleno consentimiento, sin haber recibido una explicación en español del diagnóstico médico ni de la naturaleza de los procedimientos médicos que le realizarían”, indicó el documento.

El gobierno mexicano informó a finales del mes pasado que investigaba si seis de sus ciudadanas fueron esterilizadas sin su aprobación en el centro de detención migratoria del condado de Irwin, Georgia.

La organización Project South, con sede en Atlanta, Georgia, denunció en septiembre que al menos 17 mujeres fueron sometidas a procedimientos de esterilización, que habrían incluido el retiro de órganos reproductivos, sin su consentimiento o sin tener la información necesaria.

Esto llevó a la congresista demócrata Pramila Jayapal a exigir una investigación de los hechos.

La principal fuente de la denuncia es una enfermera que trabajó en el centro de detención de migrantes de Irwin.

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el consulado de México en Atlanta está en contacto con el abogado que coordina una posible demanda colectiva y con las mujeres mexicanas que podrían ser incluidas en la misma, con el fin de explorar las vías legales que atiendan la violación de sus derechos humanos así como sus reclamos.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado General de México en Atlanta continúan brindando atención a todas nuestras connacionales que consideren que hayan sido víctimas de alguna violación a sus derechos humanos, y ponen a su disposición los siguientes números en el exterior y en nuestro país”.

Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior: (55) 3686 5880

Consulado General de México en Atlanta: (404) 625 1706

