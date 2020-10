Javier Corral llamó a ciudadanos de Chihuahua a formar un frente en defensa del agua

Para Corral Jurado denunció la postura de las autoridades federales es una embestida en contra de los productores, habitantes y gobierno de Chihuahua. (Foto: Captura de pantalla)

En medio de las polémicas por el incumplimiento del Tratado Internacional de Agua de 1944 entre México y Estados Unidos, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, volvió a mostrar su postura al respecto, pues señaló que en caso de que no exista una solución definitiva a este asunto, convocaría a los ciudadanos para formar un frente común y que se manifiesten en torno al tema.

La fecha límite para cumplir con el convenio entre ambos países es el próximo 24 de octubre, por lo que el mandatario local puntualizó que hasta ese entonces intentará agotar todas las vías de diálogo para encontrar una solución a este asunto.

Corral Jurado denunció la postura de las autoridades federales, misma que ha interpretado como una embestida en contra de los productores, habitantes y gobierno de Chihuahua, por lo que llamó a la población a unirse y hacerse escuchar para que se rectifique la dinámica por parte de la administración del presidente López Obrador.

El mandatario local también lamentó que se estén ejecutando represalias en contra de productores y gobierno por parte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), dependencia que avisó sobre el cierre de las acequias para riego en los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo.

La batalla por el agua en Chihuahua se ha intensificado, debido al conflicto que podría generar con el gobierno de EEUU. (Foto: Luis Torres/EFE)

El 7 de octubre, medios locales dieron a conocer que funcionarios de la Conagua advirtieron que cerrarían al 100% el agua que circula por las acequias, lo cual representa una situación de riesgo para las actividades de riego que se llevan a cabo en dichos municipios.

“Esto primero va a afectar a los floristas, a los muy pequeños agricultores y a los lecheros, porque ellos sembraban y regaban después del ciclo agrícola, es decir, del 30 de septiembre. Ahora no lo podrán hacer porque ya no habrá agua y las acequias estarán vigiladas por el Ejército y la Guardia Nacional”, comentó el presidente municipal de Camargo, Arturo Zubia Fernández.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Rural del estado, René Almeida Grajeda, comentó que esta medida además de impactar en los pequeños productores de ambos municipios, también afectará al abasto de agua potable para cerca de 30,000 personas en la zona.

Por otra parte, Javier Corral aseguró que han encontrado la ayuda de “legisladores federales y en el Senado”, así como de una “exposición clara del Bloque de Contención, donde hemos recibido el apoyo de los distintos grupos parlamentarios, incluido el PRI”, recogió el diario Milenio.

Javier Corral también se ha visto enfrascado en un enfrentamiento de declaraciones con el presidente López Obrador. (Foto: José Luis González/Reuters)

Otro de los grupos que le ha brindado un respaldo es la Alianza Federalista, a la cual describió como valiente, debido a su postura hacia la defensa de la soberanía, la autonomía y dignidad del gobierno de Chihuahua.

Cabe recordar que a finales de la semana pasada, esta Alianza, conformada por gobernadores de la oposición, reprobó la actitud del presidente López Obrador al excluir a Javier Corral de sus actividades por el estado norteño. “El federalismo se debilita cuando el titular del Ejecutivo Federal sienta el precedente de ignorar a una autoridad local electa legítimamente”, señalaron.

“Debemos encontrarnos con la verdad, no podemos permitir que se siga diciendo que Chihuahua no aporta, este es un tema central en esa negociación, no que nos regateen lo que realmente hemos hecho”, declaró Corral Jurado este 8 de octubre.

En esta polémica, la Conagua ha dicho que el estado no ha aportado con el volumen de agua correspondiente en el acuerdo bilateral; sin embargo, el propio Corral ha declarado que su estado ha aportado el líquido suficiente para cumplir con el acuerdo. Incluso ha declarado que ha llevado a cabo esta tarea “en condiciones de extrema sequía”.

