AMLO llamó a cumplir con el Tratado de Aguas con EEUU y tachó de irresponsable al gobierno de Chihuahua

Durante la ceremonia no estuvo presente el gobernador panista, Javier Corral (Foto: Cuartoscuro)

Con aplausos y gritos de “¡Presidente, presidente!”, Andrés Manuel López Obrador abordó esta mañana un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que lo llevó a Ciudad Juárez, Chihuahua, para iniciar una gira de trabajo por el norte del país.

Pero antes de que la aeronave despegara y como ha sucedido en otras ocasiones, varios pasajeros aprovecharon el momento para tomarse fotos y videos con el mandatario, quien portó su cubrebocas en todo momento y solo se limitó a saludarlos a la distancia.

Sin embargo, en un video difundido por El Heraldo se muestra cómo entre las muestras de apoyo y las indicaciones sanitarias de los pilotos, se escuchó la voz de un hombre diciéndole al presidente “¡No cumpliste!... Prometiste y no cumpliste”. A lo que una mujer lo increpó con un “¿No cumplió qué, cabrón?”.

Dicha reacción generó algunas risas en los presentes, mientras que el detractor ya no mencionó nada en lo que resta del video.

Ya en Ciudad Juárez, donde acudió para informar sobre los avances del Programa de Mejoramiento Urbano, López Obrador criticó al Gobierno de Chihuahua que encabeza el panista Javier Corral (quien no se encontraba presente) por volverse “nacionalista” y actuar de manera “muy oportunista” ya que, aseguró, se ha negado a aportar al Tratado de Aguas firmado entre México y Estados Unidos desde 1944, para el aprovechamiento binacional del Río Bravo.

Sólo tenemos el faltante de la aportación de Chihuahua porque de manera muy oportunista, muy irresponsable, ahora se volvieron nacionalistas y quieren que no se entregue el agua, poniendo al país en una situación difícil

El Jefe del Ejecutivo reconoció que existen diferencias con el proceder de las autoridades de dicho Estado porque, dijo, están poniendo por delante el interés partidista.

Ya basta de hipocresía, hay que llamar a las cosas por su nombre (...) Se olvidan que por encima de los intereses personales, de grupos, de partidos, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación

México debe todavía 366 millones de metros cúbicos a EEUU y tiene como fecha limite el próximo 24 de octubre (Foto: Reuters)

Cabe mencionar que durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, AMLO ya había adelantado que no tenía intenciones de reunirse hoy con Javier Corral, pues aseguró que no existe una buena relación porque el panista lo había ofendido.

Lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio

De acuerdo al Tratado de Aguas, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, mientras los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9 mil 250 millones de metros cúbicos.

A solo un mes de acabar el plazo, que vence el 24 de octubre, México debe todavía 366 millones de metros cúbicos, una cantidad que debería corresponder a la cuota de unos 10 meses.

AMLO continuará su gira en Sonora para poner la primera de una Unidad de Medicina Familiar (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, López Obrador enfatizó que, independientemente de las diferencias, el Gobierno Federal no va a abandonar al pueblo chihuahuense: “Nosotros vamos siempre a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo, vamos a seguir apoyando”.

El presidente aprovechó para hacer un recuento de los programas sociales que se entregan en el estado y resaltó que, tan sólo en Ciudad Juárez se están invirtiendo 400 millones de pesos para mejoramiento urbano.

Por otra parte, sostuvo que se encuentra conforme con las manifestaciones de los opositores a su gobierno, pues demuestra que está avanzando la llamada Cuarta Transformación.

Esta tarde López Obrador se trasladará a Agua Prieta, en Sonora, para poner la primera de una Unidad de Medicina Familiar.

Y el sábado, el presidente tiene una reunión privada con las familias LeBarón, víctimas de la masacre, y posteriormente inaugura un cuartel de la Guardia Nacional. La gira concluye el domingo en Hermosillo, Sonora, en donde también entregará recursos de mejoramiento urbano.

