El Cártel Jalisco Nueva Generación infestó el puerto de Veracruz para el ingreso de precursores químicos

Hace poco más de una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira en la zona del Puerto de Veracruz, en donde habló sobre su decisión de incluir a la Marina en temas de vigilancia aduanera de los puertos como una medida inmediata para acabar con el contrabando y corrupción que permiten la entrada al país, por esa vía, a la droga del tipo fentanilo, entre otras del tipo sintético.

Posteriormente, de acuerdo con los publicado por Noticieros Televisa, se dio a conocer que ahí precisamente en el puerto veracruzano, los que operan son el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya actividad indicaron, es bien conocida en el área.

Dicho medio señaló que los trabajadores del puerto son testigos de las operaciones del cártel del “Mencho”, señalando que arriban armas, drogas y, sobre todo, precursores químicos para elaborarla en laboratorios a los distintos muelles de la zona.

El puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, se ubica en una de las zonas más inseguras de ese estado. (Foto: API Coatzacoalcos)

También dichos testigos dijeron a ese medio que en esas actividades están involucradas, o al menos enteradas, varias empresas y sus respectivos clientes como agentes navieros, además de las autoridades de seguridad y administrativas.

“Está fuera de control. Son los químicos que llegan para fabricar la droga sintética. Viene disfrazada. Aquí es el punto, todo aquí en Veracruz”, dijo a Noticieros Televisa Armando, un trabajador portuario eventual. “Para cuando te dicen ‘este contenedor no se va a mover, no se va abrir’, ese contenedor no se puede, ni lo mires”.

Eso lo reiteró a ese medio Pedro, otro trabajador: “Llega gente armada, llegan vestidos como militares y nos dan las instrucciones. En lo que pueden abrir y desconsolidar un contenedor”.

CJNG reparte más despensas a habitantes de Veracruz (Foto: captura de pantalla)

Además, estas personas explicaron que una de las rutas de los barcos mercantes, es de Asia al puerto de Manzanillo, desde donde bajan por el Océano Pacífico hasta el Canal de Panamá, lo cruzan y finalmente llegan al puerto de Veracruz. Una ruta más empieza en Sudamérica, desde países como Colombia.

Una vez en tierra los precursores químicos siguen su recorrido por Cardel, hacia Xalapa y llegan a los municipios como Coatepec, Naolinco, Misantla y Martínez de la Torre, donde supuestamente están los laboratorios químicos que convierten los elementos en cristal. Y una vez obtenidos los resultados, se distribuyen a nivel local, nacional y rumbo a Estados Unidos.

“Les sale más barato mandar los químicos que mandar la droga procesada” , insistió el trabajador Armando a Televisa.

Cabe mencionar que, precisamente, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, que fue dado a conocer en agosto pasado, advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha afianzado ya el control en los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas , con lo que obtuvieron la entrada a precursores químicos provenientes de China y América Latina. El informe también apunta a Veracruz como el punto estratégico para el CJNG , debido a el aumento de demanda desde EEUU drogas sintéticas.

Los trabajadores consultados por Televisa insistieron en que muchas veces ellos mismos son obligados a descargar las mercancías: “Antes estaba todo concentrado en la zona portuaria, el viejo puerto, y ahora con la nueva ampliación, pues ya, las grandes empresas que trasladan contenedores, que son las más propensas, a esos, esos ilícitos de la carga”, dijo Pedro.

El puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, está bajo el control del CJNG (Foto: Wiki Commons)

Veracruz, un estado azotado por el CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación opera en Veracruz y sus operaciones han causado una ola de violencia en el estado del Golfo de México. Al CJNG liderado por El Mencho se le atribuye la autoría de dos masacres en el estado.

La primera ocurrió en abril de 2019 en Minatitlán, donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas la de un menor de edad. La siguiente sucedió en agosto de ese mismo año con un saldo de 30 víctimas, en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos.

En aquella ocasión, la autoridad local reafirmó que esto forma parte de un plan en conjunto con distintas autoridades federales para regresar la paz social a la entidad. “Estas acciones forman parte del Programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional (GN)”.

Este tipo de operativos están pensados y planeados para utilizar de manera más eficiente el uso de la fuerza en el combate a la delincuencia organizada.

