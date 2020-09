“Recuperándonos de este bicho”: Omar Chaparro habló tras su contagio de COVID-19

Omar Chaparro habló de su contagio de COVID-19 (IG: omarchaparro)

El actor y comediante Omar Chaparro compartió un mensaje con sus seguidores en Instagram para hablar de su contagio de COVID-19.

Omar subió a la red social una foto en la que se le veía cómodamente recostado en su motocicleta.

“Recuperándonos satisfactoriamente de este bicho incisivo”, escribió para acompañar la foto. “Gracias por todas sus muestras de afecto y cariño, cuídense mucho por favor, si van a salir de sus casas usen el tapabocas, si van a hacer locuras en la moto usen el casco”, añadió.

Su post de inmediato se llenó de mensajes tanto de personajes del medio como Adal Ramones y el standupero Mau Nieto, como de sus seguidores.

El mensaje de Omar Chaparro ante su contagio de COVID-19

En medio de diversas versiones y especulaciones, sobre todo después de que Televisa emitiera un comunicado sobre siete contagios de COVID-19 registrados al interior de Imperio de mentiras, Te acuerdas de mí y ¿Quién es la máscara?- se hablaba de un posible contagio de Chaparro, que finalmente fue confirmado por el periodista Javier Poza.

Poza escribió en su cuenta de Twitter el pasado viernes: “Me confirma Omar Chaparro, vía mensaje de texto, que es positivo de COVID-19 y aunque está fuerte el bicho, en dos semanas estará como nuevo”.

Ya el sábado por la noche Omar había agradecido por las muestras de apoyo recibidas. “Gracias por sus mensajes de apoyo, ahí vamos poco a poquito. Cuídense mucho, por favor”.

En un primer momento se dijo que también Consuelo Duval, compañera de Chaparro en ¿Quién es la máscara?, estaría contagiada de COVID-19; sin embargo, ella no lo ha confirmado.

En sus redes sociales no ha hecho comentarios al respecto y solo ha compartido información relacionada con el programa de Televisa en el que también participan Adrián Uribe y Carlos Rivera.

Lo que sí circuló en redes hace unos días fue un clip donde se veía a Duval sometiéndose a una prueba de COVID-19.

Duval sufrió un poco con el hisopo en su garganta y explicó que era una sensación similar a cuando uno está nadando y le entra agua por la nariz.

También se dijo que Consuelo Duval estaría contagiada, pero no se ha confirmado (Foto: Instagram@consueloduval)

Recuperación

Mientras en Televisa hay nuevos contagios de COVID-19, la presentadora Andrea Legarreta ya está punto de volver a su actividad en el programa Hoy.

Hace casi tres semanas se supo del contagio de Legarreta, quien presentó síntomas como cansancio, dolor de cuerpo y pérdida de olfato.

La presentadora estuvo hospitalizada un par de días porque ya presentaba problemas para respirar, así que sus médicos le aconsejaron internarse para permanecer en observación. El asunto no pasó a mayores y pronto Andrea pudo regresar a su casa.

Andrea Legarreta está lista para volver a "Hoy"

Andrea ya está recuperada y para muestra, el fin de semana acudió a un salón de belleza para arreglar su pelo para su regreso a Hoy, pero su salida le trajo algunas críticas por parte de gente que piensa que aún puede contagiar.

Subió a su cuenta de Instagram un video de 15 minutos donde respondió a los ataques, críticas y señalamientos, “Para mí sí es importante retocarme el pelito. No es de vida o muerte”, explicó.

Legarreta recordó que siempre ha aconsejado a las mujeres que se amen, se cuidan, se quieran y se sientan lindas para ellas mismas.

“Sí es importante para mí sentirme linda. Después del COVID mi piel se ha deshidratado de una forma que no tienen idea, bajé masa muscular, adelgacé. No me siento igual, qué tiene de malo que me retoque la raíz”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Andrea Legarreta respondió a ataques por acudir a un salón de belleza tras contagio de COVID-19: “Para mí sí es importante”

La sorprendente foto de Omar Chaparro y Paris Hilton: “Ella la pidió”, aseguró el mexicano