AMLO pide 100,000 personas en mitin para renunciar, pero en redes ya hay 453,000 firmas para que deje el poder

El mandatario aseguró durante su conferencia mañanera que si se juntaba ese número de manfiestantes, no se esperaba a la revocación de mandato (Foto: Cortesía Presidencia)

Andrés Manuel López Obrador fue contundente: “En mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente luego de ser cuestionado por la represión a manifestantes el lunes, durante la marcha a favor de la legalización del aborto en la capital del país. El mandatario se cuestionó: “¿Cómo se cae o se derrumban los gobiernos autoritarios?” e inmediatamente lanzó el reto de reunir 100,000 personas en una protsta para pedir su renuncia.

“La mayoría de la gente está contenta, está satisfecha con el gobierno, desde luego hay una minoría que está inconforme y eso es legítimo porque aspiramos a vivir en una democracia no en una dictadura”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del martes.

Sin embargo, en otra arena, el mundo digital, una petición para pedir la renuncia del presidente ya rebasa incluso las 450,000 firmas.

Hace más de 3 meses circula en la plataforma Change.org una petición electrónica en la que los signantes piden votar para que “AMLO sea destituido a la brevedad” ante “los cada vez más recurrentes pensamientos confusos del presidente y evidenciando él mismo su enfermedad mental”.

En las últimas semanas se han realizado una serie de manfiestaciones en contra del presidente (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

La petición señala que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el ex presidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno.

“El mejor presidente de México en todos los tiempos, Benito Juárez, ese es mi punto de vista”, dijo en una ocasión el 22 de marzo en 2018 durante una entrevista en Milenio Televisión, cuando aún era precandidato a la silla presidencial.

Entonces prometió disminuir la violencia entre 30 y 50% y dijo que no quería pasar a la historia como un mal presidente sino uno como Benito Juárez y aseguró que el movimiento que estaba impulsando, la Cuarta Transformación, era el más importante en el mundo por el número de personas que estaban involucradas.

“Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero”, dijo en aquella ocasión.

Gilberto Lozano, líder del FRENAAA (Foto: archivo)

“Los invitamos a votar, para que AMLO sea destituido a la brevedad, pues es imposible que una persona que sufre evidentemente de sus facultades mentales, gobierne un país”, señala la petición que hasta ahora ha sido firmada por más de 453,000 personas.

Algunos de los comentarios de los firmantes son que “por el bien del país, urge atender esta solicitud, los hechos y los dichos, respaldan sobradamente, la razón de la misma”.

“Comparto la idea de que AMLO no tiene las facultades mentales ni de salud para gobernar durante su periodo 2018-2024, tiene que ser destituido y convocar un periodo de elecciones”, señaló otro.

“Firmo porque es un ignorante y no tiene idea de nada roban igual o peor vienen más hambreado y le da más dinero a gente floja que no hace nada no aporta nada a la ciencia y la mayoría de la gente que paga impuestos ya se cansó de tanta estupidez e inconciencia de él y su gabinete sin educación ni principios básicos!”, opinó una más de las firmantes.

Aunque los firmantes argumentan razones de salud para pedir la renuncia del mandatario, en México no es posible saber las afecciones del presidente, ya que se considera un tema de seguridad nacional.

Sin embargo, se sabe que en diciembre de 2013, AMLO sufrió un ataque cardíaco que lo mantuvo en reposo durante semanas.

A los grupos que piden la salida del presidente se sumaron en las últimas semanas los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), quienes han realizado una serie de plantones y protestas en al menos 22 estados de la República, principalmente en la capital del país.

El líder del movimiento, Gilberto Lozano, aclaró en entrevista con Infobae México que no busca derrocar a López Obrador sino que, con apego al Estado de derecho, esperan ejercer la presión suficiente para que el político tabasqueño, en diciembre de este año, dimita de su cargo y se forme un gobierno interino que de pie a que en junio de 2021 se realicen nuevas elecciones.

Recalcó que esto no se trata de un derrocamiento, sino de una solicitud de renuncia basada en el Artículo 8 de la Carta Magna, el cual precisa que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.

