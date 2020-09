Felipe Calderón negó que haya dicho que guerra contra el narco era imposible de ganar

FILE PHOTO: Former Mexican president Felipe Calderon attends the Clinton Global Initiative's annual meeting in New York, September 28, 2015. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El ex presidente de México Felipe Calderón, negó haber afirmado que la “guerra contra el narco era imposible de ganar”.

La aclaración de Calderón Hinojosa se dio después de que Vice News publicó que, en marzo de 2011, el político le hizo el comentario a Nicke Clegg, quien en ese entonces era viceprimer ministro británico, durante una visita a la Ciudad de México.

“Simplemente, ni siquiera estoy de acuerdo en los términos y conceptos detrás de semejante afirmación. Dicho esto, siempre he hecho referencia a una estrategia de seguridad integral con tres elementos: la decisión de enfrentar a las organizaciones delincuenciales, la construcción de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, además de la reconstrucción del tejido social”, explicó el exmandatario en una carta.

En la misiva dirigida a medios de comunicación, Felipe Calderón también habló sobre una probable legalización de las drogas: “Si bien me he pronunciado por contemplar alternativas al enfoque punitivo, no he propuesto abiertamente la legalización porque no estoy seguro de ello. Es necesario actuar con responsabilidad, por lo que, antes, deben realizarse estudios acerca de sus consecuencias, sociales y económicas, algunas de las cuales pueden resultar funestas para las sociedades”.

(Fotoarte: Jovani Pérez Silva)

Reiteró que concuerda con la propuesta de analizar nuevas formas regulatorias o de mercado, con el fin de terminar con la violencia que se origina en la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas.

“Esta convicción me llevó a proponer, junto con el Presidente Juan Manuel Santos de Colombia y Otto Pérez Molina de Guatemala, la celebración, en el seno de la ONU, de una reunión sobre el tema. Esta petición llevó a que en 2016 tuviera lugar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS)”, relató.

Hizo énfasis en que durante su administración, habló ante la ONU acerca de la urgencia de revisar el enfoque legal del control de drogas.

En su intervención ante las Naciones Unidas, expresó la obligación de los países de detener las ganancias que los grupos criminales obtienen a través del narcotráfico y la violencia que generan en América Latina, el Caribe y en algunos países de África.

Un activista porta una lona para invitar a firmar a ciudadanos e iniciar el proceso judicial contra ex presidentes Foto: (Pedro PARDO / AFP)

Destacó que nunca se ha manifestado a favor de la legalización, ya que no tiene certeza de dicha propuesta.

“Es necesario actuar con responsabilidad, por lo que, antes, deben realizarse estudios acerca de sus consecuencias, sociales y económicas, algunas de las cuales pueden resultar funestas para las sociedades”, finalizó la misiva.

¿Qué dijo Clegg?

Trascendió este miércoles que un ex funcionario británico recordó una conversación que tuvo con Felipe Calderón Hinojosa en 2011 donde supuestamente habría reconocido que la guerra contra el narcotráfico “era imposible de ganar”.

“Me dijo: ‘¿Crees que alguna vez habrá una venta regulada de drogas en Gran Bretaña o Estados Unidos? Porque he llegado a la conclusión’- y recuerdo que lo dijo con tanto patetismo -' que hemos pasado años tratando de librar esta guerra contra las drogas que es imposible de ganar”, dijo Nick Clegg, quien en ese año era el viceprimer ministro de Reino Unido, a Vice News.

Mapa del narcotráfico en México. Con información de la UIF del gobierno federal (Mapa: Infobae México)

"Nunca ganarás a menos que puedas eliminar la criminalidad avanzando hacia la regulación de las drogas ", habría añadido Calderón, según Clegg durante la charla privada, quien ahora es el principal funcionario de relaciones públicas de Facebook y representante de la Comisión Global de Políticas de Drogas.

El ex presidente Calderón no negó haber hecho los comentarios a Clegg, en un escrito a Vice News. Añadió que duran un tiempo considerable había planteado una posible legalización como una solución a los problemas relacionados con la violencia vinculada por las drogas, pero que no estaba seguro al respecto.

“(Me) causó una gran impresión”, dijo Clegg, “realmente me sorprendió. Si hubo alguien que realmente había vivido la guerra contra las drogas, y había concluido que esto jamás se iba a ganar”. Los comentarios de Calderón a Clegg los hizo el 29 de marzo de 2011, cuando el británico visitó México.

Según las declaraciones de Clegg, Calderón se había hecho de un nombre con su idea de “voy a ganar la guerra contra las drogas”.

Nick Clegg visitó México en marzo de 2011 y en público reconoció su admiración a Felipe Calderón por su lucha contra el narcotráfico (Foto: Archivo)

Apenas asumió la presidencia en 2006, Felipe Calderón implementó su estrategia de combate al narcotráfico con llevar al Ejército a las calles con el fin erradicar a los grupos criminales. Con esa medida, se desató una ola de violencia en el país que causó miles de muertos y desaparecidos.

Clegg añadió que tras su conversación privada con Felipe Calderón se convenció de que la legalización de las drogas es la única respuesta sensata a la creciente demanda global.

En público, aquel 29 de marzo de 2001, Clegg expresó su admiración a Calderón y elogió la “valentía que (él y su) gobierno han demostrado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.

El cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los que mayor poder armado y presencia tienen en el país (Foto: Especial)

El 10 de diciembre de 2006, sólo 9 días después de haber tomado posesión como presidente de la República, Felipe Calderón ordenó el despliegue de 6,500 elementos del Ejército en la Tierra Caliente en lo que se denominó “Operativo conjunto Michoacán” que tendrían el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad “por cielo, mar y tierra”.

Michoacán, tierra natal del entonces presidente, era azotada por el Cártel de la Familia Michoacana, el cual ya había dado muestras de su sanguinario y cruel poderío al arrojar cinco cabezas humanas en la pista de un centro nocturno, en septiembre de 2006. También se implementaron operativos militares en Chihuahua y Baja California.

Aunque hizo importantes capturas de capos, como la de Alfredo Beltrán Leyva, en enero de 2008, la detención de Edgar Valdés Villarreal La Barbie en 2010 o el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva El Barbas en diciembre de 2009; en los seis años de su gobierno el país registró 102,859 homicidios y 22,112 desaparecidos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Cabeza de Vaca dio dinero del Chapo a Calderón”: la dura acusación de Alejandro Rojas de Morena al gobernador de Tamaulipas

La guerra de Felipe Calderón contra el narco: el inicio de una espiral de violencia sin fin

Las 17 llamadas entre García Luna y el Cártel de Sinaloa: la evidencia más contundente de su infame unión

De Fox a Calderón: los políticos relacionados con García Luna, el “súper policía” que ayudó al narco