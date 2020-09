Arte y relojes de 200,000 dólares: el rastro de corrupción que dejó Emilio Lozoya tras su salida de Pemex

(Foto: Jovani Perez/Infobae México)

Tochos Holding, la empresa de Emilio Lozoya que desvió sobornos millonarios de Odebrecht, operó un par de cuentas en Suiza (una en el banco UBS y otra en Morgan Stanley), las cuales el ex funcionario omitió en la declaración patrimonial que otorgó cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Cuando Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos por el caso Odebrecht, confeso que él se había quedado con la mitad de los recursos (USD 1.5 millones) que la empresa brasileña había contemplado para apoyar la campaña presidencial del PRI en el 2012, además de que los había transferido a una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding.

A partir de esa cuenta surgieron las transferencias con las cuales Lozoya compró su casa en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y una mansión a nombre de su esposa en Ixtapa, según documentó en un par de reportajes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En este sentido, durante 2013, Lozoya reportó tener 10 cuentas en bancos como Banamex, BBVA, UBS, Bank of America, Precise Securities y el Commerzbank, en las cuales tenía en conjunto 261,000 pesos, 250,000 dólares, 5,172 francos suizos y un millón 615,000 euros.

Pero ese mismo año, en un documento interno del banco UBS al que tuvo acceso MCCI se indicaba que Lozoya poseía un patrimonio total de 8 millones de francos suizos (equivalente a más de 100 millones de pesos al tipo de cambio de ese tiempo). De ese dinero, 3 millones eran activos negociables, otros tres en bienes inmuebles y los dos restantes eran valores, entre los que se incluyeron obras de arte y relojes finos.

La mansión de Lozoya en Lomas de Bezares.(Foto: Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad)

Para los años 2014 y 2015, Lozoya reportó la apertura de una cuenta en Morgan Stanley, en Suiza, con un saldo máximo de USD 30,000, aunque esta no correspondía a la empresa Tochos Holding, además de que terminó por cancelarla en el 2015.

En esa oportunidad también dio a conocer que poseía acciones en empresa como JFH Holding, la cual posteriormente cambió su nombre a Lucrum Finanz, en Luxembrgo; Elmo y All-Me Hamburg, en Alemania; y Royal Exchange Teg Capital Limited, en el Reino Unido.

No obstante, según información que surgió de los archivos compartidos en la investigación FinCEN Files y fue corroborada por MCCI, Emilio Lozoya nunca reportó como parte de su patrimonio dos cuentas que Tochos Holding poseía en UBS y en Morgan Stanley.

Cabe mencionar que además de ese par de cuentas de Tochos, Lozoya también omitió diversos inmuebles de su declaración patrimonial, como un domicilio que dijo tener en agosto de 2013 al banco Morgan Stanley, el cual se ubicaba en la calle Monte Furriar, en Jardines de la Montaña, con vista al Bosque de Tlalpan. Dicho inmueble tiene 500 metros cuadrados y está valuado en 23 millones de pesos.

Durante la investigación que realizó la FGR en torno a su patrimonio, esta dependencia obtuvo reportes bancarios y halló más domicilios atribuidos al ex funcionario, los cuales tampoco habían sido reportados en su declaración de bienes.

La alerta que emitió el banco UBS sobre las cuentas de Lozoya. (Foto: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)

Según una cuenta de UBS, el domicilio de Lozoya era en Auenstrasse 20, de Munich, lugar en donde se encuentra ubicado un edificio de lujosos departamentos casi a orillas del río Ístar, en Alemana. Pero otros informes de la misma institución financiera indicaron que tenía otro par de domicilios en el número 270 de la calle Riverside y el 525 de West End Avenue, ambos en Nueva York.

Por último, la cuentas de UBS refirieron que Lozoya poseyó otros tres domicilio en Ginebra, Suiza. Uno de esos sitios estaba en la villa residencial de Vésenaz, en donde son comunes las fincas campestres de lujo a orillas del lago Leman.

Es por estas razones que en mayo de 2013, UBS inició una investigación en torno a Lozoya e incluso desde entonces alertó que al menos una de las cuentas que había abierto en Suiza usaba a su hermana Gilda como prestanombres o testaferro y que los recursos que ahí recibía eran posibles sobornos.

Estos fueron argumentos para que ejecutivos del banco advirtieran operaciones sospechosas en las cuentas de Lozoya. “He visto la solicitud para el Sr. Emilio Lozoya Austin, el nuevo director general de Pemex. No me siento cómodo aún para aprobar esta cuenta, ya que existen muchas preguntas que permanecen abiertas o siguen sin entenderse”, escribió Dominik Mildenberger, ejecutivo de UBS a su colega, Laurent Aebischer, en mayo de 2013.

En ese mismo correo electrónico, Mildenberger le recordó a Aebischer que en 2012 se le habían negado dos solicitudes similares debido a que “él abrió dos cuentas con un testaferro, su hermana, una estudiante”. Además, este ejecutivo también mencionó el cambio de beneficiario de la cuenta de Tochos Holding, pues en un inicio era Emilio Lozoya y después. “por motivos no previstos y documentados”, fue su hermana Gilda.

(Foto: José Méndez/EFE)

Mildenberger explicó que la joven aún era estudiante universitaria, pero al mismo tiempo participaba como una consultora para empresas extranjeras en México en relación a intermediación de contratos para la construcción de carreteras, además de que sus ingresos eran de USD 500,000.

No obstante, “desde un inicio estaba claro que en esta cuenta teníamos un testaferro. Una estudiante no puede estar participando en dichos contratos", concluyó el ejecutivo de UBS.

Tras identificar eso, así como el hecho de que Lozoya contaba con una cuenta privada más la de Tochos, de las cuales sospechaban por recibir posibles pagos de sobornos, UBS recomendó no aceptar ninguna relación con el mexicano. Entonces, el 3 de septiembre de 2013 cerró la cuenta de Tochos Holding y el saldo fue transferido a una nueva cuenta en Morgan Stanley.

Las huellas que dejó Lozoya a través del arte y las joyas

La joyería fina, los relojes valuados en USD 200,000 y el arte son elementos que podrían explicar las operaciones que Emilio Lozoya realizó a inicios del 2016 desde la cuenta bancaria a nombre de Tocho Holdings en el banco Morgan Stanley, y cuyos documentos también fueron filtrados en la reciente documentación de que dio a conocer FinCEN Files.

Según los archivos, días después de que fuera cesado como director de Pemex (8 de febrero), el 23 de febrero de 2016 gastó USD 110,000 por una escultura del artista plástico Rafael Barrios, quien es considerado como uno de los latinos más cotizados en la actualidad.

Tras ser cesado como director de Pemex, Lozoya compró una escultura a un cotizado artista plástico. (Foto: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)

Ese mismo día, de la cuenta de Tochos se transfirieron USD 24,480 a Gladstone Gallery Inc., especializada en arte contemporáneo y la cual cuenta con salas de exhibición y venta en lugares como Bruselas, Bélgica y nueva York.

A inicios de marzo del mismo año se registró una nueva transferencia. En este caso fue por USD 47,682 a favor de la empresa Taller Talavera Inc. la cual vende joyería de lujo y se encuentra en el 145 de Avenue of the Americas, en SoHo, Nueva York. Su dueña es la diseñadora mexicana Aurora López Mejía y su especialidad es la creación de talismanes personalizados de oro macizo y piedras preciosas.

En este caso, la misma diseñadora confirmó que había facturado una venta a nombre del ex director de Pemex, sin embargo, detalló que la transacción no fue en marzo, sino el 17 de febrero del 2016, por un diseño exclusivo de pulsera, anillo y un par de aretes que serían para la esposa de Lozoya.

A través de la investigación de FinCEN Files, en la cual colaboró MCCI también se detalló que Tochos Holding, tenía su domicilio en Vanterpool Plaza, Tortola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, en un edificio donde también estaba una firma relacionada con el actual delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

Aunque Vanterpool Plaza es un pequeño edificio de dos pisos, en la parte de arriba que se encuentra el despacho de abogados Icaza, González Ruiz & Alemán, el cual representaba a Tochos; no obstante, ese domicilio ha sido sede de miles de empresas “de papel”, las cuales sólo existen en actas y carecen de empleados e instalaciones.

También adquirió exclusivas piezas de joyería para su esposa.. (Foto: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)

Tras la investigación realizada por MCCI y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los abogados del ex funcionario refirieron que “él fue utilizado como un instrumento en el marco de un aparato organizado de poder y es inocente con relación a los hechos que se le imputan”.

También mencionaron que ni Emilio Lozoya o su familia “han adquirido propiedades o títulos a través de las empresas mencionadas”, así como el hecho de que él “se desempeñó como empresario durante años antes de ser servidor público. Por lo tanto, tuvo diversas empresas e ingresos que justifican plenamente su forma de vida”.

