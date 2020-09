“No somos solo aguacateros”: las otra industrias que aprovechan el avance del T-MEC en México

El T-MEC, que sustituyó al TLCAN, entró en vigor el 1 de julio de 2020 (Foto: José Luis González/ Reuters)

La entrada en vigor del T-MEC, el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de julio pasado, fue una de las pocas noticias positivas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acumuló durante sus peores meses de emergencia sanitaria por COVID-19.

A 12 semanas de su entrada en vigor, sin embargo, los cambios son menos tangibles por ahora. “Ya se notan los cambios que, podría decir, son psicológicos, porque ya tenemos una referencia, una base, un tema consolidado y eso nos da un poquito más de confianza”, manifestó Yael Gutiérrez, líder de Comercio Exterior en SGS México, compañía líder en inspección, certificación, pruebas y verificación.

De acuerdo con la experta, el marco del T-MEC ayuda a que las reglas del juego estén claras en todo momento. “A nivel práctico, nos ayuda mucho también al poder decir que el tratado va a ir entrando paulatinamente a diferentes sectores como es el caso de la industria automotriz, como las maquiladoras, las textileras. Hoy ya tenemos claro cómo hay que participar y qué es lo que tenemos que cumplir”, indicó.

Hoy por hoy, tener al T-MEC, a México lo posiciona como socio comercial estratégico de Estados Unidos y Canadá y en un contexto un poco más a salvo por el tema de poder decir que tenemos las reglas

México es uno de los países con mayores tratados y acuerdos comerciales en toda América Latina (Foto: Henry Romero/ Reuters)

De acuerdo con Gutiérrez, que se encarga de verificaciones de origen al amparo de los diversos tratados de libre comercio firmados de México, “es cuestión de tiempo” para que se reactive la economía y que el país “pueda seguir haciendo lo que hace bien”, que es exportar a su vecino del norte.

Y es que basta recordar que México también tiene una amplia relación con otros países más allá de su núcleo norteamericano. El país cuenta, de acuerdo con datos oficiales, con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

“A partir de que tenemos el TLCAN (tratado con Norte América que fue sustituido por el T-MEC), México se abre al comercio internacional, abre su comercio exterior y efectivamente nos consolidamos como uno de los países en Latinoamérica que más tratados de libre comercio tiene y que más comercio internacional tiene con muchos otros tantos países”, explicó la egresada de la Universidad Iberoamericana.

México, líder en exportaciones de electrónicos

México es uno gran exportador de productos electrónicos (Foto ilustrativa: Infobae)

México es país es líder en la exportación de productos electrónicos, además de otros relacionados más con el sector agrícola, que es como usualmente se reconoce a la nación, de acuerdo con Gutiérrez y con SGS, quienes también asesoran a importadores y exportadores sobre cuáles son las reglas específicas que tienen que cumplir.

No hablamos de que nada más exportemos aguacate o mango, frutas o temas agrícolas, sino que ya estamos hablando que estamos exportando tecnología y tecnología que hoy por hoy es primordial para la situación que estamos viviendo con esto de la pandemia

¿Cómo llegó México a exportar productos electrónicos a Estados Unidos? “Es como una tendencia que tenemos a nivel internacional de que somos o ‘frijoleros’ o ‘aguacateros’ o lo que sea, hasta mezcaleros y tequileros, que eso es muy bueno. Pero al final del día creo que esa parte de la industria que lleva procesos productivos y manos de obra mucho más complejas”, dijo Gutiérrez.

Se trata sobre todo de exportaciones en vehículos, tractores, autopartes, aceites crudos de petróleo, televisores de pantalla plana, máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos, así como unidades de proceso y unidades de memoria, de entrada y de salida. “Eso quiere decir que estamos haciendo casi casi la computadora ¿no?”, aseveró la experta.

Las exportaciones mexicanas y su destino (Foto: Observatorio de Complejidad Económica - MIT)

De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), México exportó USD 152,000 millones en los apartados de automóviles, autopartes, computadoras, tractores y teléfonos móviles. El 77% de todas sus exportaciones fueron a Estados Unidos aquel año.

“En el caso de los teléfonos móviles, la diferencia que pasa es que nosotros lo ensamblamos o los producimos pero, obvio, ya son marcas reconocidas a nivel internacional, tanto estadounidenses, chinas o japonesas, que llevan la marca, pero si tú abres el producto puedo apostar que ahí dirá ‘ensamblado y producido en México’”, detalló Gutiérrez.

De acuerdo con la experta, este tipo de acuerdos comerciales alcanzados por México lo obligaron a no quedarse solamente en materias primas. “Hoy no somos nada más aguacateros, lo tenemos y es fuerte, pero también estamos entrando a industrias mucho más complejas en donde estamos sabiendo sacar la casta como buenos mexicanos”, reiteró.

La emergencia sanitaria por el coronavirus

La llegada de la pandemia de COVID-19 trajo muchas noticias negativas, pero le dio tiempo a industrias de realizar su transiciónhacia el T-MEC (Foto: José Luis González/ Reuters)

Para Gutiérrez, la llegada de la pandemia de COVID-19, aunque detuvo prácticamente la economía mundial y forzó a todos los países a enfrentar un duro golpe en ese apartado, ha tenido también un aspecto relativamente positivo: el tiempo para poner en orden la transición entre TLCAN y T-MEC.

“Fue un muy buen timing, nosotros en marzo entramos en la cuarentena general, pero para entonces no teníamos seguras todavía las reglas del juego, no sabíamos qué íbamos a hacer, todavía incluso faltaba la firma de Canadá”, explicó.

Entonces, ahondó, las industrias que estaban retraídas por la pandemia, como la de automóviles, la maquiladora y la textilera, “se pusieron super las pilas”. “Dijeron: ‘¿Qué es lo que me toca hacer para entrar con todo en cuanto me reactive?’ Se pusieron a buscar todo el tema de qué era lo que tenían que hacer para poder entrar bien al T-MEC y hoy están en eso”, concluyó.

La vacuna como activo en el comercio internacional

México podrá conseguir la vacuna sin restricciones de EEUU y Canadá (Foto: Reuters)

Para Gutiérrez, los esfuerzos de la vacuna no serán necesariamente temas de comercio internacional como lo son la exportación de autopartes o de computadoras. “Sí serán logísticamente, pero estamos hablando de un tema de salud”, dijo. En su opinión, no cree que Estados Unidos o Canadá vayan a tener objeciones en caso de que la solución venga de Rusia o China.

“A nivel de salud tenemos instituciones internacionales que nos podrían apoyar para poder tener diversidad de dónde poder recurrir a la vacuna. Eso es la OMS (Organización Mundial de la Salud), eso es la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que nos pueden dar una mano para que no sólo venga de Estados Unidos o Canadá”, señaló.

“Al final del día, el proceso logístico, el proceso de compra-venta, nos cae en un comercio internacional, pero no tenemos tratado específico en el tema que nos diga que la vacuna no se la podemos comprar a otros países”, añadió.

En su favor, está la adquisición de otros aditamentos médicos para enfrentar la pandemia. “No hubo problemas en ese sentido con el tema de cubrebocas, no fue el caso con el tema de respiradores, no fue el caso con los termómetros. Nosotros, al tener la necesidad, recurrimos al comercio que está en el mundo”, finalizó.

