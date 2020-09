Así se burlaba “La Jefa” de la COVID-19: la enfermedad provocó su muerte y la de su esposa

Previo a su muerte, "La Jefa" se burló de la enfermedad de coronavirus (Video: Twitter@Ecatepec_Alerta)

José Luis Espinosa, también conocido como “La Jefa”, falleció el pasado sábado luego de varias semanas de lucha contra la enfermedad de coronavirus. Así lo informó el gimnasio Las Barras Praderas ubicado en Naucalpan a través de redes sociales:

Después de casi un mes de aferrarse como todo un guerrero, lamentamos compartir la noticia que José Luis Espinosa (la jefa) perdió la batalla el día de hoy. Con mucho dolor nos unimos a la pena que embarga a la familia. Descansa en paz mi hermano y que mi Dios todo poderoso te dé la luz y guíe tu camino hacia el descanso eterno, gracias por tu gran amistad, enseñanzas y ese ejemplo de vida, no es un adiós sino un hasta pronto!! Q. E. P. D. BARRAS PRADERAS por Siempre!!

El integrante del centro de acondicionamiento físico ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, fue captado a inicios de la epidemia en México en un video donde negaba la existencia de la enfermedad causada por el el virus SARS-CoV-2.

“ El coronavirus es política, es puro choro. Mire, véngase aquí a las barras, a la perrera, el pinche coronavirus también nos la pela ”, dijo el ahora occiso.

El centro de acondicionamiento físico ubicado en Naucalpan, Estado de México, confirmó el fallecimiento de José Luis Espinosa (Foto: Facebook)

Acompañado de dos personas, “La Jefa” invitó al publico a acudir al gimnasio para entrenar. “Algunos morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar”, se escucha en una de las voces de la pieza audiovisual.

“La Jefa” y el resto de los integrantes de Las Barras Praderas, ganaron notoriedad durante la cuarentena por su frase “sin miedo al éxito, papá” al mostrar sus rutinas de ejercicio extremas.

“Vénganse a jalar banda, yo no creo nada de eso, ojalá y hagan conciencia y dejen esa psicosis que les está metiendo la internet y la televisión. Yo no conozco ningún pinche caso, no he visto a nadie enfermo, así que yo lo vea, no he visto a nadie”, agregó.

Los integrantes del gimnasio "Las Barras Praderas" acudieron al sepelio de "La Jefa" (Foto: Facebook Las Barras Praderas)

En otro video publicado en redes sociales, sus compañeros de Las Barras Praderas le desearon “buen viaje”, y en medio de aplausos despidieron a quien aseguraron “nunca le tuvo miedo al éxito”. Asimismo, acompañaron su mensaje con una serie de movimientos, escalando tubos instalados en el centro de acondicionamiento físico.

Pues la barras, como ya todos ustedes saben banda, la mala noticia, de que la madre suprema de las barras de Praderas, pues falleció carnales. En el nombre de Dios esté en su santa gloria, estuvimos siempre muy positivos, nos decían que iba a salir, que la iba a librar, lamentablemente ayer recibimos la noticia a las cuatro de la tarde, que pues perdió la vida. Estamos felices, contentos por él porque logró todas sus metas, nunca le tuvo miedo al éxito, aquí estamos todos los perros de las Praderas sus compañeros para decirle ‘buen viaje’ jefa, dios te bendiga

José Luis Espinosa murió a causa de coronavirus, luego de negar la existencia del padecimiento (Foto: Facebook Las Barras Praderas)

La epidemia de coronavirus en México no ha cesado su paso, pues según los datos de la Secretaría de Salud (SSa), hasta este domingo 13 de septiembre se reportaron 70,821 muertes y 668,381 casos positivos acumulados de COVID-19.

Pese a que se ha sostenido un decremento en el porcentaje de positividad a nivel nacional por siete semanas consecutivas, el Estado de México sigue siendo la segunda entidad con más contagios y defunciones por la enfermedad, únicamente detrás de la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe diario sobre el padecimiento causado por el virus SARS-CoV-2, se contabilizaron 74,067 casos positivos acumulados y 8,637 fallecimientos en la entidad mexiquense.

“Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California como las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad (43.7%) de todas las del país”, dice el comunicado técnico diario de la SSa.

