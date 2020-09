Los proyectos de López Obrador que provocan rechazo a lo largo del país

Andrés Manuel López Obrador durante visita a construcción de refinería Dos Bocas (Foto: Presidencia)

Contra críticos y adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido adelante con los proyectos insignia de su gobierno, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. Pero también ha decidido concluir inversiones de sexenios anteriores —la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec— y cumplir con compromisos estatales como los del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos.

En las últimas semanas, por estos motivos, han aumentado las diferencias entre su gobierno, grupos de la sociedad civil y analistas que rechazan su proceder. El caso más reciente fue el anuncio de la reactivación en las obras para concluir una termoeléctrica en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos. López Obrador y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunciaron que la central podrá iniciar operaciones a finales de este año pues ya no existen impedimentos legales.

Sin embargo, el gobierno fue rápidamente desmentido por el Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por un lado, y por el líder campesino Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata, por otro.

Y es que no sólo siguen activos amparos y suspensiones contra el Proyecto Integral Morelos, sino que el propio presidente se comprometió durante campaña a impedir el saqueo de recursos en la región: “no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros”, prometió en 2014 a los habitantes de las comunidades afectadas.

Protesta en Huexca, Morelos, durante consulta ciudadana para validar construcción de termoeléctrica (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

Del otro lado del país, en Chihuahua, sigue activo el conflicto en torno a la presa La Boquilla, municipio de San Francisco de Conchos, que ha confrontado a la Guardia Nacional y a la Comisión Nacional del Agua con grupos de campesinos y agricultores desde inicios de este año. El problema escaló el pasado 8 de septiembre, cuando fue asesinada una pareja de productores luego de un enfrentamiento entre elementos de la fuerza pública y manifestantes.

Mientras que el gobierno federal busca cumplir con el Tratado de 1944 y entregar a Estados Unidos el adeudo de más de 105 millones de metros cúbicos de agua, los productores de la región denuncian que el trasvase de líquido que para dicho fin se hace en La Boquilla los está dejando sin recurso y pone en riesgo la viabilidad de sus cosechas.

“No queremos un conflicto internacional. Los acuerdos se cumplen. Si tenemos firmado un tratado, tenemos que cumplir. Además, para los productores de Chihuahua, para que no se dejen manipular, hay agua suficiente para el riego este año. No va a haber escasez de agua”, explicó López Obrador en febrero.

Agricultores sostienen un tronco de madera mientras intentan abrir una puerta para ingresar a la represa La Boquilla (Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters)

Otro caso “reciente” y controversial se relaciona con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Refinación y jefe del proyecto, ha sido vinculado a la corrupción de la empresa Odebrecht por la concesión de obras en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato.

Además de haber cedido a sobornos, Cornejo Serrano habría admitido operaciones con sobrecostos, según quedó asentado en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, divulgadas por Proceso y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Antes de colaborar con el gobierno de López Obrador, Leonardo Cornejo fungió como gerente y coordinador de Proyectos de Ampliación de Capacidad en Pemex Refinación durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Refinación (Foto: linkedin)

Al finalizar agosto, el gabinete presidencial presentó los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, de la refinería en Dos Bocas, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del Tren Maya y del Tren Interurbano México-Toluca.

“No se olvide que, además de la creación de infraestructura, de la comunicación, de la importancia que tiene para el desarrollo la construcción de estas obras, significan también creación de empleos y necesitamos mucho la creación de nuevos empleos en el país”, afirmó entonces el presidente.

Además de promocionar la construcción de estas obras, el titular del poder ejecutivo se ha empeñado en debilitar la imagen de los opositores a los proyectos, divulgando información acerca del financiamiento de organizaciones sociales y medios de comunicación; desmintiendo las afectaciones ecológicas y sociales que provocarán los megaproyectos, y tildandolos de “conservadores” y carentes de información.

Vale la pena recordar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al poder legislativo el 8 de septiembre, estos proyectos insignia del gobierno fueron beneficiados con aumentos sustanciales.

