Gasolina en México: Hacienda buscaría implementar una “cuota complementaria” al IEPS de los combustibles

El precio de la gasolina es uno de los temas que se ha mantenido en la agenda gubernamental y cuidadanía en México, sobre todo, a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que este no subiría durante su sexenio.

Sin embargo, este 10 de septiembre comenzó a circular en redes que habría un presunto aumento de impuestos a la gasolina. En realidad, lo que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Miscelánea Fiscal 2021 es la creación de una “cuota complementaria” que será aplicable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles en el momento que los precios del petróleo esté bajos.

Con esta medida se busca incrementar la recaudación tributaria del IEPS de combustibles para que Hacienda mantenga su política de proteger el poder adquisitivo de los consumidores mediante estímulos fiscales, informó el periódico mexicano El Financiero.

La dependencia gubernamental habría dado a conocer que la pandemia de coronavirus en México incrementó la demanda del crudo, generando una disminución en el precio de venta y la reducción de las ventas de combustibles en general para el 2020.

Este esquema tributario del IEPS sería incorporado a los combustibles automotrices e instrumentos contracíclicos para fortalecer las finanzas públicas en momentos desventajosos.

La aplicación de estas estrategias, destacó el medio, se encuentra previsto en el artículo segundo, fracción I, inciso D, de la Ley del IEPS y aplicaría en caso de que los precios de los combustibles sean menores a los establecidos como base por la Secretaría de Hacienda quién aseguró al medio mexicano que:

Dicha medida no implica una tasa adicional o sobretasa, ya que se trata únicamente de una modificación a la cuota basada en las operaciones aritméticas que el Congreso establecerá con el propósito de ir ajustando la cuota en función de las variables económicas que el legislador defina

La cuota sería ajustada el 1 de enero del 2021 en razón del panorama que se presente al momento para determinar si tendrá que ser disminuida o incrementada conforme a las variables de la propia norma.

La Miscelánea Fiscal 2021 asegura que así se protegerán las finanzas públicas cuando haya variaciones a la baja en el precio del crudo, así como en las que existan a la alza.

Durante la conferencia matutina de este mismo día, el presidente aseguró nuevamente que los impuestos no incrementarían en términos reales. Destacó que no habrá incrementos relacionados a modificaciones de la misma. “Les puedo garantizar que la llamada miscelánea fiscal o lo que es la iniciativa de Ley de Ingresos es la misma del año pasado, no hay modificaciones y no hay aumentos de impuestos”, aseguró el mandatario.

Además de esta el gobierno de López Obrador comenzó la aplicación de las nuevas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que busca erradicar los dispositivos ilegales utilizados en las gasolineras para dar menos litros de combustible al consumidor.

“Es importante que se sepa que va a haber una nueva Norma, que se va a aplicar para que se den litros completos. Se había dado una prórroga para la aplicación de esta norma, se les concedió, pero ya se venció el plazo”, dijo el mandatario.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, puntualizó que se trata de dos Normas: una que regula el hardware, el equipo físico de bombeo de gasolina; y otra que regula el software, el programa electrónico que mide y controla la bomba de combustible.

