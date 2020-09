“Eran condiciones de tortura”: los dos argumentos clave del Chapo para presentar su apelación

REUTERS/Henry Romero/File Photo

María Colón, una de las abogadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habló sobre las razones por las que el narcotraficante mexicano apeló el viernes la sentencia a cadena perpetua a la que fue condenado en julio del 2019, en un movimiento jurídico con el que esperan revertir su pena.

La integrante del equipo de defensa del capo mexicano aseguró que desde el proceso de extradición se cometieron irregularidades, pues “debió haber sido llevado al Distrito Oeste de Texas o al Distrito Sur de California” y no al Distrito Este de Nueva York.

“También estamos apelando las condiciones en que el señor Guzman se encontraba cuando todavía estaba detenido bajo una presunción de inocencia y eran unas condiciones de completa tortura”, dijo Colón en entrevista con Telemundo.

La abogada detalló que debido a la pandemia, las visitas y comunicaciones con “El Chapo” han sido limitadas y que el jefe del Cártel de Sinaloa se encuentra deprimido.

“Lo noto un poco deprimido, puedo ver como los efectos del confinamiento solitario ya por mas de tres años le han comenzado afectar”, aseguró Colón.

(Foto: LATINUS/via REUTERS)

“Ha sido una tortura las 24 horas”, indicó el propio Guzmán el día de su sentencia.

Según la abogada, Guzmán no ve a sus hijas gemelas desde diciembre del 2019 y mantiene una comunicación limitada con su esposa Emma Coronel. “(Ella) se mantiene pendiente también del proceso de apelacion y de vez en cuando también nos pregunta y pues nosotros la mantenemos al tanto”.

El Chapo vive en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad (ADX por sus siglas en inglés) o conocida como “Alcatraz de las Rocosas”, en Colorado, desde julio de 2019.

A poco más de un año de estar preso en una celda donde come y se asea, la pandemia de Coronavirus ha provocado algunos cambios en la vida de este prisionero mexicano que deberá pasar toda su vida y 30 años más tras ser condenado en Estados Unidos por 10 delitos.

Previo a la llegada del coronavirus a Estados Unidos, el fundador del Cártel de Sinaloa tenía una rutina que consistía en pasar 23 horas en su celda y salir luego una hora para tomar el sol y un poco de aire fresco, de acuerdo con la cadena Univisión. La salida era una especie de jaula.

(Foto: Especial)

De acuerdo con el reporte, El Chapo no habla prácticamente con nadie pues los guardias no hablan español y él no habla inglés.

Sin embargo, a pesar de que el narcotraficante mexicano fue sentenciado hace un año a cadena perpetua; tiene un último as bajo la manga.

Este viernes, el abogado del capo, Marc Fernich, presentó una apelación de 245 páginas de su condena federal en Brooklyn (EEUU), la mayor parte bajo sello. El periodista Alan Feuer del New York Times, —quien ha seguido de cerca la trayectoria del líder criminal— dio a conocer los diez argumentos para el nuevo juicio.

1. El primero trata sobre la extradición del Chapo a EEUU, en 2017. Según la defensa del narco, la entrega de éste al gobierno estadounidense se realizó con base en afirmaciones falsas, engañosas y omisiones. El Chapo, antes de ser procesado, tendría un acuerdo con las autoridades mexicanas para ser juzgado en California o Texas.

2. Su dura prisión preventiva le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

3. Se permitió a los fiscales presentar demasiadas pruebas de violencia gráfica que prejuzgaran al jurado. En este punto, el abogado manifiesta que los testimonios de ex socios del “Chapo” crearon un juicio negativo en el jurado, antes de tener los datos suficientes.

(Foto: LATINUS/via REUTERS)

4-5. Los investigadores estadounidenses violaron los derechos de Guzmán al espiarlo indebidamente y al recopilar en secreto sus mensajes de texto y llamadas telefónicas.

6. El juez de primera instancia emitió una serie de fallos probatorios erróneos.

7. El juez no investigó a fondo los informes de los medios de comunicación que aseguraban que Jeffrey Lichtman, abogado principal del líder del Cártel de Sinaloa, estaba implicado en “actividades delictivas”. De acuerdo con Feuer, este punto podría referirse a las declaraciones que afirmaban que Lichtman tuvo una aventura con uno de sus otros clientes.

8. El tribunal nunca permitió que Guzmán argumentara que el gobierno estaba sesgado al perseguirlo.

9. Desafía la integridad de los miembros del jurado, algunos de los cuales se presentaron después del juicio para decir que no siguieron las reglas.

El periodista estadounidense aclara que el último punto es el más interesante en el proceso de apelación:

10. El abogado pidió que otro juez investigue si los fiscales y el juez de primera instancia se involucraron en comunicaciones secretas inapropiadas y si hubo “un arreglo de abogado en la sombra no revelado”.

Mariel Colón Miró aseguró a la agencia de noticias AFP que el juicio debe ser anulado, ya que uno de los jurados contó al sitio de noticias Vice News que él y otros juzgadores se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

