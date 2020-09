Peña Nieto sabía del daño a la nación que significaba la compra de Fertinal y aún así la realizó: la declaración que hizo Lozoya antes de su extradición

Pemex Fertilizantes adquirió Fertinal, a pesar de ser una compañía en quiebra (Foto: Grupo Fertinal)

En una declaración que hizo cuando todavía se encontraba en España, Emilio Lozoya –exdirector de Pemex quien ahora es juzgado por distintos casos de corrupción a gran escala– señaló que en 2015 el expresidente Enrique Peña Nieto había sido advertido sobre el daño a la nación que representaba la compra de Fertinal , empresa de fertilizantes cuya adquisición provocó la pérdida de 565.7 millones de pesos a Petróleos Mexicanos.

A pesar de la advertencia –según indicó Lozoya– Peña Nieto hizo presión para ejecutar la operación de compra, misma que incluía el pago de un soborno, recursos que fueron destinados a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el exmandatario.

Sin embargo, según reporta el semanario Proceso, esta declaración no aparece en la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) actualmente sigue en el caso de Emilio Lozoya. Dicho medio argumenta tener una copia de estas revelaciones que, señalan, Lozoya hizo dentro de las negociaciones de su proceso de extradición de España.

Tales acusaciones de Lozoya, reporta dicho medio, son directamente en contra del entonces presidente Enrique Peña, el que era su secretario de Hacienda –y mano derecha durante su sexenio– Luis Videgaray y de Banco Azteca –entidad a la que prácticamente apunta como principal beneficiaria de la transacción– propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego.

(FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM)

Emilio Lozoya detalló que, en diciembre de 2015, Peña Nieto y Videgaray le notificaron que los recursos de la compraventa de Grupo Fertinal “se entregarían en efectivo, en dólares o en pesos, en los siguientes meses y que esto se operaría con Luis Vega Aguilar (secretario de Finanzas del PRI)”, indica Proceso.

También contextualizan que el exdirector de Pemex rindió estas declaraciones a la FGR en busca de un “criterio de oportunidad” que le permitiera una reducción de condena cuando estuviera de regreso en México.

Por otro lado, el semanario trae a colación que, en la conferencia matutina del pasado 26 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de Fertinal al que se refirió como un asunto “todavía peor” que la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados y consideró “inexplicable” que no se abordara el tema en la denuncia de Lozoya ante la FGR (la declaración que hizo todavía en España no aparece en la que se filtró el mes pasado). “Era director de Pemex y eso no está en la denuncia, pero nosotros ya presentamos denuncia” , dijo López Obrador.

Lozoya y el caso Fertinal

Uno de los casos en los que estuvo involucrado Emilio Lozoya cuando fue director de Pemex, fue la compra de la empresa de fertilizantes Fertinal, lo cual ocurrió en 2015 y provocó la pérdida de 565.7 millones de pesos a la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con el diario Milenio, el asunto quedó sin castigo por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio carpetazo a seis de las siete investigaciones del caso por “falta elementos”.

En esta administración, la SFP logró la inhabilitación y multó con 3,820 millones de pesos a uno de los operadores de Lozoya, el director de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres. Sin embargo, no ha podido ejecutarse, ya que fue impugnada y el juez no ha resuelto.

El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya es escoltado por oficiales de policía de España (Foto: REUTERS/Jon Nazca/ARCHIVO)

De acuerdo a la información punlicada la SFP desechó 12 de las 24 investigaciones ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para sancionar a servidores de Pemex por la compra de Agronitrogenados.

También quedaron en el archivo seis de las siete indagatorias ordenadas por la ASF relacionadas con la compra y rehabilitación de Fertinal, planta adquirida para reactivar la producción de fertilizantes.

En respuesta a una solicitud de transparencia, se informó que de las siete investigaciones iniciadas por recomendación de la ASF por el caso Fertinal, solo una continúa abierta, la cual se inició el 20 de enero de 2017 en la gestión pasada.

En mayo del 2019 -ya en este sexenio-, se emitieron las primeras sanciones por ese caso: una inhabilitación por 15 años y una multa de 620 millones de pesos contra quien fuera director de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres.

Meses después, en octubre, la SFP le impuso otra inhabilitación por 15 años más y otra multa por 3 mil 200 millones de pesos.

La primera sanción fue por autorizar la compra de Grupo Fertinal y subsidiarias, aun cuando en septiembre de 2015 un despacho externo determinó que las revaluaciones de maquinaria hechas en siete años parecían altas y que sin la revaluación el capital contable de Fertinal sería negativo.

La ASF concluyó que Pemex contó con la información que le permitía conocer la situación financiera, operativa y técnica de Fertinal y aún así tomó la decisión de adquirir la empresa, responsabilidad que Lozoya le adjudica a Enrique Peña Nieto.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El otro fraude que Lozoya no menciona en su denuncia de forma “inexplicable” y dejó una deuda de 9,000 millones

Se desvanece el indignante caso Fertinal: sólo una de las siete investigaciones sigue activa

“Es muy buena la cooperación”: López Obrador celebró la figura de “testigo protegido” de Lozoya