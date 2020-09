Héctor Berrellez, el ex agente de la DEA que busca aclarar el asesinato de Kiki Camarena

Héctor Berrellez fue agente de la DEA por 30 años y estuvo al frente de la Operación Leyenda, que buscaba saber lo que estaba detrás de la muerte de Enrique Camarena (Foto: Twitter@subversivo68)

Héctor Berrellez tiene una misión personal: aclarar quién mató realmente a Enrique Camarena, el ex agente de la DEA asesinado en 1985 y que cimbró la relación entre México y Estados Unidos.

Berrellez habla español, nació en Estados Unidos y durante 30 años fue agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Durante su servicio como agente de la DEA tuvo un encargo especial: la Operación Leyenda, que fue puesta en marcha para investigar el crimen contra Kiki Camarena y su piloto Alfredo Zavala.

Berrellez aparece este 2020 en una popular serie de Amazon: The Last Narc, en el que señala a la CIA por el asesinato de Camarena al mismo tiempo que se presentan testimonios del ex guardaespaldas del Cártel de Guadalajara, que involucran a ex presidentes de México con narcotraficantes como el mismo Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto y Rafael Caro Quintero El Narco de Narcos.

La versión oficial atribuye la tortura y muerte de Kiki Camarena y Zavala al Cártel de Guadalajara, en particular a uno de sus fundadores y líder en los años 80: Rafael Caro Quintero el Narco de Narcos.

Enrique Camarena fue asesinado en 1985 en México, era un agente de la DEA infiltrado en el Cártel de Guadalajara (Foto: Archivo)

Berrellez tiene otra versión, polémica y que lo ha llevado a saltar a los titulares de la prensa. A Kiki lo mató la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés).

Héctor Berrellez sostiene que Camarena fue asesinado porque la CIA y con la complicidad de funcionarios de alto nivel en México porque querían saber si Kiki había descubierto un plan de EEUU para llevar dinero del narcotráfico a Nicaragua. Camarena era parte de la Operación Padrino, que buscaba justo descubrir los nexos entre el dinero del narco mexicano y Nicaragua.

Berrellez nació en Tucson, Arizona el 27 de septiembre de 1946, ahora el estadounidense tiene 73 años. Mide 1.75 metros. Usa barba de candado, bigote y muestra un rostro serio.

Ingresó a la DEA en la década de los años 60. Se retiró en 1996 luego de tres décadas de servicio en las áreas de control de narcóticos y con amplia experiencia en antiterrorismo.

Berrellez es un agente que ostenta varios reconocimientos por su trabajo como agente. Por su trabajo en el caso Camarena, el ex agente recibido el premio Administrador que otorga la DEA.

Rafael Caro Quintero, del Cártel de Guadalajara, es señalado como uno de los que ordenó la muerte de Enrique Camarena, agente de la DEA (Foto: Archivo)

El Fiscal de Estados Unidos, Ed Meese, lo condecoró por su heroísmo. Otro de sus premios es la medalla al Valor de la Asociación Federal de Abogados, el Premio Especial del Presidente de la Junta Ejecutiva Federal.

Berrellez reveló su versión sobre que la CIA participó en la muerte de Camarena una vez que dejó la corporación en 1996. Sostiene que lo único que busca es que se sepa la verdad.

“No doy esta información porque quiera glorificarme o favorecer a algún grupo político de Estados Unidos. Tampoco por dinero”, dijo a Proceso el ex agente en 2013, cuando reveló la nueva versión.

“Lo que digo lo digo de corazón, porque tengo información y la he tenido desde que me retiré de la DEA (en 1996); la traigo clavada como una espina y quiero desahogarme.

Voy a decir sólo lo que sé y voy a explicar cómo y por qué lo sé, pues para mí es muy importante la credibilidad”, dijo a Proceso en 2013.

Humberto Álvarez Machain es un médico que fue acusado de drogar a Enrique Camarena para que resistiera los interrogatorios de sus captores y asesinos. (Foto: Archivo/AP)

Berrellez también tuvo conflictos con su propio gobierno. Estados Unidos le encargó a él sacar de México al médico Humberto Álvarez Machain a como diera lugar. El médico era presuntamente quien drogó a Camarena para que aguantara la tortura durante el interrogatorio previo a su muerte.

Berrellez secuestró por órdenes de la DEA a Machain. Pero luego se volvió en su contra pues el gobierno de EEUU le advirtió que si revelaba lo que sabía del caso Camarena sería enviado a México para que en ese país fuera juzgado por el secuestro del doctor, de acuerdo con una entrevista que dio a Aristegui Noticias en 2018.

Berrellez estuvo 20 años en silencio. Y pasado ese tiempo habló y reveló los vínculos con de la CIA con el asesinato de Kiki.

Su vínculo con México no sólo es por el caso Camarena. Parte de sus estudios los hizo en ese país. Cursó un doctorado en derecho internacional en la Universidad de Michoacán.

Después de su retiro de la DEA, Berrellez se convirtió en un examinador de polígrafo certificado.

Héctor Berrellez fue condecorado en diversas ocasiones por sus servicios como agente de la DEA (Foto: Twitter@subversivo68)

La petición de Berrellez a AMLO

A Héctor Berrellez le gustaría que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detuviera a Rafael Caro Quintero y lo extraditara a Estados Unidos.

“Me gustaría que López Obrador fuera un liberador, que él mandara arrestar a Caro Quintero, que fuera extraditado para que lo enjuicien acá”, dijo Berrellez en una entrevista con la cadena CNN.

Y para Berrellez es posible que México pueda acabar con el narcotráfico como lo hizo Colombia.

“(Me gustaría) que López Obrador desmantelara los cárteles que quedan allá (México) mientras México no erradique totalmente el narco en México como lo hizo Colombia, es posible, Colombia lo hizo y México también lo puede hacer”, añadió.

Rafael Caro Quintero es uno de los narcos más relevantes en la década de los 80 y ahora está prófugo (Foto: Archivo)

Berrellez, un agente que sabe qué hacía el Chapo antes de ser El Chapo

El ex agente de la DEA define a Joaquín El Chapo Guzmán como un psicópata y envenenador de miles de personas a través del tráfico de drogas.

“(Es) discípulo de satanás, un matón, un asesino”, dijo a CNN.

El Chapo Guzmán, quien en aquel entonces –1985– era un “sirviente” al mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores de la organización criminal, dijo Berrellez a Infobae México en entrevista.

Recuerda que aunque “Chapo Guzmán es un psicópata que con una mano puede estar comiéndose una hamburguesa y con la otra estar decapitando a una persona”, fue también víctima de maltratos por parte de Félix Gallardo, junto con el Güero Palma y otra serie de sicarios a los que se conocía como Los Dormidos.

Berrellez dice que él sabe que el Chapo mató a siete ciudadanos estadounidenses, crímenes por los que no ha sido juzgado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El Jefe de Jefes” nunca fue Félix Gallardo, el verdadero cabecilla del Cártel de Guadalajara era otro: Héctor Berrellez

“El Chapo era un sicario que con una mano comía hamburguesa y con la otra decapitaba”, habla Héctor Berrellez

“Somos escoria”: hablan ex guardaespaldas del Narco de Narcos, Don Neto y Félix Gallardo