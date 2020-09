Ayuntamiento de Toluca admitió deuda; Cosmovitral podría ser embargado

Cosmovitral (Foto: Twitter@SECTUR_mx)

El Ayuntamiento de Toluca contrató en diciembre del 2010 a la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia para la edificación de una unidad deportiva en San Mateo Otzacatipan, por un monto de 5.4 millones de pesos. La obra que se tenía estipulada concluiría en abril del 2011.

La obra concluyó en el 2012 y se indicó que se habían invertido 18 millones de pesos, ahora la deuda asciende a casi 27 millones de pesos, lo cual es consecuencia de la deuda inicial, más los gastos del litigio.

Monto que hasta el momento el ayuntamiento se ha negado a cubrir, bajo el argumento de que no existe la obra, a pesar de que fue inaugurada en su momento por la presidente municipal, María Elena Barrera Tapia.

De acuerdo con información del portal Pie de Página, un juez ordenó el pago de la deuda y el Ayuntamiento de Toluca ofreció como prenda de pago de la deuda el Cosmovitral, que se encuentra en el jardín botánico de Toluca y que fue inaugurado en julio de 1980. El acuerdo de la empresa con las autoridades fue la obra de la unidad deportiva se pagaría en contraentrega.

El Ayuntamiento reconoció la existencia de la deuda (Foto: Twitter@TolucaGob)

El sitio donde fue construida la unidad deportiva era un basurero, por lo que la empresa debió rellenar con material para poder acondicionar el espacio.

El Ayuntamiento en un comunicado de prensa reconoció que la deuda data del 2010, y “para el proceso que se sigue el Ayuntamiento dispuso de un inmueble que no es de uso público”. Indicó que el Cosmovitral le pertenece al gobierno estatal y no al municipal. La empresa comenzó el proceso de demanda en el 2015.

Andrea Jardón, una de las representantes legales de la compañía, mencionó para El Sol de Toluca que dos inmuebles del gobierno municipal ya fueron inscritos para embargo. “Están inscritos los embargos sobre los inmuebles, no pueden disponer del inmueble y se encuentran para que se realice el avalúo y proceda su remate, si el ayuntamiento no quiere hacer el pago”, añadió. Es un procedimiento que está inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo con el portal Pie de Página, fue en febrero del 2017, María María de Lourdes Hernández, juez de lo mercantil de primera instancia de Toluca determinó que el ayuntamiento debía pagar casi 19 millones de pesos. El juicio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, la cual negó el amparo al ayuntamiento y el caso continuó en los tribunales locales.

Cosmovitral (Foto: Twitter@SOP_edomex)

En tanto, en noviembre, Fernando Zamora, presidente municipal de Toluca (2016-2018) indicó en noviembre del 2017 que se le habían pagado a la empresa por una obra, y “ahora resulta que inventan otras cosas, no hay un sólo tabique de lo que dicen, a mí no se me ha demostrado”

El ayuntamiento demandó en diciembre del 2018 a Diseños y Construcciones Hermosa Provincia por considerar que había violaciones procesales e irregularidades dentro del juicio.

Alfredo Hurtado, director Jurídico del Ayuntamiento, explicó para Milenio en el 2018 que lo que permite la ley, el ayuntamiento puede solicitar la revisión y en su momento determinar que proceda la nulidad del juicio que pretendían cobrar una supuesta obra que había excedido el monto, originalmente pactado y los intereses que se habían generado.

