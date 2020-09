“Me cag**”: tunde Julio Preciado a Natanael Cano y sus corridos tumbados

(Foto: Instagram)

Cada vez son más los cantantes mexicanos que se pronuncian en contra de los corridos tumbados y en especial de Natanael Cano, uno de sus principales exponentes. Ahora fue el cantante Julio Preciado quien hizo comentarios negativos hacia el género musical que interpreta el joven de 19 años y que privilegia las letras referentes al sexo, violencia o consumo de drogas.

El exponente de banda sinaloense hizo fuertes declaraciones sobre el surgimiento de los corridos tumbados y toda la nueva generación de cantantes que los promueven en una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La polémica declaración ocurrió para destacar que los intérpretes actuales no tienen respeto por la música a pesar de estar entre el gusto del público y no tienen los principios que siempre promovieron él, Pancho Barraza, Julión Álvarez o los hermanos Lizárraga, quienes hicieron su carrera de otra manera dentro del género regional mexicano.

“Como dice mi compadre (Pancho Barraza), ahora toda la gente que cantan los corridos tumbados, que por cierto me cag** a mí en lo personal. Qué trae Natanael Reyes ¿Cómo se llama? Natanael Cano y toda esa gente, me estaba diciendo mi compadre ’sólo están platicando la vida de nosotros, pero ellos la están platicando, nada más. Nosotros la vivimos, ellos la están contando, la están cantando, pero nosotros sí teníamos respeto por la música y por el público’”, explicó en un video publicado en YouTube.

Julio Preciado se lanzó contra los corridos tumbados y Natanael Cano

Preciado no se contuvo y fue duro al criticar la forma en que los nuevos músicos brindan sus shows musicales, principalmente porque consumen diversas sustancias al ofrecer sus espectáculos.

“Eso de subir al escenario con un cigarro de marihuana en la boca creo que jamás lo haríamos nosotros, si tomar se ve mal, imagínate ahora con un churrito o un gallo de mota en el escenario, creo que nos veríamos ridículos, ya la bola de viejitos quemando marihuana o dando un toque de coca ahí arriba”, concluyó entre risas su declaraciones que pronto encendieron los ánimos.

De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, estos comentarios desataron la furia de los seguidores de Natanael Cano, quienes podrían estar detrás de un extraño mensaje que aparece desde hace unas horas en la cuenta oficial de Instagram de Julio Preciado.

Y es que justamente la red social tuvo una actividad inusual. Todas las publicaciones, excepto una fotografía, del ex vocalista de la Banda El Recodo fueron eliminadas sin una explicación aparente y no sigue a ninguna otra persona, aunque conserva los más de 78,6 mil fanáticos que buscan sus contenidos.

Además en la portada del perfil puede leerse: “Éste es un mensaje automático que se le envía. Si tiene derecho a recibir una insignia verificada, recibirá un mensaje automáticamente”.

Hasta el momento Julio Preciado no se ha vuelto a pronunciar sobre sus críticas a los corridos tumbados o sus exponentes, y mucho menos por la actividad poco usual de su cuenta en Instagram, donde sólo aparece una imagen compartida en agosto de este año. Su última publicación en Twitter la hizo el pasado viernes, con la que buscó rendir un homenaje a Manuel “Loco” Valdés que falleció ese mismo día.

El cantante de 19 años también ha hecho caso omiso a los comentarios del cantante de banda. En sus historias de Instagram compartió algunas imágenes de sus actividades en las últimas horas y su última publicación ocurrió el 1 de septiembre. En Twitter compartió un video el pasado 31 de agosto.

Recordemos que en mayo de este año, Cano se enfrascó en una dura batalla a través de redes sociales con el cantante Pepe Aguilar, después de que el intérprete de Mujeres como tú se quejara de que actualmente la música es “pinche”, sin referirse a algo en específico.

Natanael se sintió aludido y respondió fuertemente: “Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier**, con las palabras más mier*** que pueden existir”.

Aguilar tomó su turno y respondió a las críticas: “Hay una parte que digo, la verdad, la música en estos tiempos, pues abunda música que está… pues pin**, realmente así es. Y hablaba también de que en la época que a mí me tocó ser chavo, hace 30 años, había un friego de artistas perrísimos y ahorita la verdad pues no, la neta no. Me vale gorro”.

“Pero ya entendí, hay un joven que canta música de esa que dicen, de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. Qué tan poca autoestima tienes que tener (sic) para que cuando un we* dice ‘se debe de dejar de hacer música pinc** y chafa’, pienses que están hablando de ti, qué pinc** autoestima tan bajita tiene”, añadió.

