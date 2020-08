Por qué detuvieron a Natanael Cano en Los Ángeles: el cantante que peleó con Pepe Aguilar desató un nuevo escándalo

Un video que circuló en redes sociales mostraba al cantante Natanael Cano -el mismo que tuvo un enfrentamiento hace semanas con Pepe Aguilar- siendo esposado en el aeropuerto de Los Ángeles, junto a otro joven que resultó ser su hermano.

De inmediato comenzó a circular una versión según la cual el intérprete de corridos tumbados fue detenido por un percance en ese lugar, a donde llegó procedente de Miami.

Cano había viajado a dicha ciudad para participar en los Premios Juventud, en donde obtuvo tres galardones dentro del género del regional.

Diversas versiones se desataron sobre los motivos del arresto, que -al parecer- no pasó a mayores, pues Natanael horas después compartió material en su cuenta de Instagram sin hablar sobre su percance.

Ni Natanael Cano ni su hermano portaban cubrebocas

David Valadez, reportero de El Gordo y la Flaca, fue uno de los primeros en compartir en su cuenta de Instagram el material.

Se dijo en una primera instancia que el arresto habría sido por manejar en estado de ebriedad.

Horas más tarde Valadez explicó que el incidente se debió a que ni Natanael ni su hermano estaban portando tapabocas y comenzaron a ser interrogados por la policía del lugar cuando estaban por abandonar el aeropuerto. “No siguieron las reglas de las autoridades y fue por ello que les pusieron las esposas”.

Natanael es conocido como intérprete de corridos tumbados

En ese mismo sentido habló Javier Ceriani en el programa Chisme No Like. “Fue un altercado por la mascarilla, la policía los interrogó, no hubo cargos, no hubo denuncias. Simplemente puso orden al caos que estos chicos armaron por una pelea por la mascarilla”.

Valadez mencionó también en El Gordo y la Flaca que el incidente de Natanael podría haber sido planeado ya que el próximo septiembre lanzará a la venta un nuevo disco, por lo que ellos mismos habrían provocado el incidente.

Natanael no hizo comentarios sobre su detención

La pelea con Pepe Aguilar

El nombre de Natanael Cano dio mucho de qué hablar el pasado mayo, cuando desató una guerra de declaraciones con el intérprete Pepe Aguilar.

Natanael se sintió aludido por unas declaraciones que dio Pepe acerca de los corridos tumbados y en una par de lives en sus redes sociales arremetió con insultos y groserías contra el famoso cantante, quien no se quedó callado y respondió en Instagram.

“Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted. Una canción en la vida jamás he oído tuya. Dios te ayude, que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted, ni de un género, ni nada”, dijo Aguilar.

Pepe Aguilar y Natanael Cano protagonizaron un cruce de declaraciones (IG: pepeaguilar_oficial/ natanael_cano)

Tras varios días de tensión, en los que Natanael no cedía en sus comentarios, finalmente el joven se disculpó con Pepe y hasta ahí quedó el asunto.

“Pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fanáticos míos y de él; por expresarme de una manera no correcta porque es una persona mayor, yo sé que en México y en todos lados se respeta a la gente grande”, dijo en una grabación que pronto se hizo viral.

“Aquí estoy yo para disculparme con todas las personas y el público. Yo soy una persona que defiende su música y la va a seguir defendiendo hasta el día de su muerte. Lamentablemente pasaron varios malentendidos y me toca a mí aclarar las cosas, para todo el público latinoamericano una disculpa”, añadió el joven en el clip.

