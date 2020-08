“Sí, yo lo hago”: López Obrador está dispuesto a presentar solicitud de consulta de juicio a expresidentes

(Foto: Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la mañana de este viernes que está dispuesto a presentar la solicitud para una consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes.

“Sí... Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, expresó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa, realizada en Tamaulipas.

“Se hace la solicitud, si la corte dice es constitucional, la consulta va al INE y se le pregunta al pueblo. Si yo hago la solicitud, yo tengo que fundarlo, como los ciudadanos y los legisladores”, explicó.

Aunque López Obrador ha expresado que está en contra de llevar ante la ley a sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, ha manifestado que a raíz del caso de Emilio Lozoya, se debe realizar la consulta.

“Voy a esperar dos cosas, el avance en la Fiscalía, para ver cómo se van presentando las cosas. Espero que sea justicia pronta y expedita, que no se archive el caso”, dijo sobre los avances y resultados del caso que sigue la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

“Lo otro es que hay tres maneras de solicitar la consulta, que sea la gente la que lo solicite, para eso se requiere reunir antes del día 15 alrededor de un millón”, agregó el presidente y recordó que hace un par de años realizó el ejercicio para someter a consulta la Reforma Energética, pero “lo batearon” en la Suprema Corte.

“Voy a esperar el tiempo razonable”, advirtió el tabasqueño.

La fecha que marca la ley para solicitar la consulta, según el titular del Ejecutivo federal, es entre el 1 y el 15 de septiembre.

“Se tiene que presentar un proyecto de pregunta. Esto en el caso de que sea el presidente el que solicite la consulta”, concluyó.

“No se torcerá la ley”: AMLO dejó en manos de FGR el destino de Peña Nieto y un posible juicio por traición a la patria

López Obrador aseguró que la posibilidad de que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea enjuiciado por traición a la Patria por todos los presuntos casos de corrupción en su administración, será un tema que resuelvan la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial.

“Eso lo tiene que resolver tanto la Fiscalía como en el Poder Judicial si se puede configurar ese delito. Desde luego no es recomendable ‘torcer’ la ley como se hacía antes, de que si había consigna se le buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente”, aseguró.

En su tradicional conferencia de prensa realizada esta mañana desde Reynosa, Tamaulipas, el mandatario mexicano puso como ejemplo de esas acciones el caso de la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

“Como la corrupción no era delito grave, pero sí era delito grave la asociación delictuosa y el lavado de dinero, pues le pusieron lavado de dinero”, explicó.

“(...) Entonces no hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia.. los Ministerios Públicos, los jueces tienen que actuar con mucha rectitud. Yo confío en que así va a hacer. Le tengo mucha confianza, lo vuelvo a decir, a Alejandro a Gertz Manero (...) también le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)”, enfatizó López Obrador.

