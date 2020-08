El conmovedor relato de Verónica Castro sobre cómo su hijo Cristian conoció a “El Loco” Valdés, su padre

Manuel "El Loco" Valdés falleció este 28 de agosto a los 89 años (Foto: Diego Simón Sanchez/Cuartoscuro)

La actriz Verónica Castró recordó los momentos de vida que compartió con el comediante Manuel “El Loco” Valdés, padre de su hijo Cristian Castro, quien falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años como consecuencia de una larga lucha contra el cáncer.

¨Yo creo que me enamoré desde los 14 años cuando entré a trabajar ahí en Televisa con él. Desde el 66 en Operación Ja Ja. O sea, yo sí quedé como sonsa, me quedaba viéndolo y la baba se me caía”, relató Castro para el programa televisivo Ventaneando.

Sin embargo, el romance duró poco pues después de quedar embarazada Verónica se enteró de que el estaba casado. “Tuve la oportunidad de pedirle disculpas a su esposa porque lo que menos quiero es hacer daño a una mujer”, explicó. Prometió que nunca más lo volvería a ver y por mucho tiempo así fue.

Manuel "El Loco" Valdés y su hijo Christian Castro previo a la función de la obra de teatro "Aplausos" (Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro)

De hecho, según narró la actriz, Cristian conoció a su padre hasta los nueve años, cuando se encontraron sin querer en un hotel en Acapulco.

“Estábamos al fondo del pasillo. Venía otro señor del otro lado y dije, ‘ay, cómo se parece a Manuel ese señor’… pero de lejos, de un lado del pasillo y del otro lado del pasillo. ¡Estábamos en el mismos piso del mismo hotel en Acapulco! Y entonces ya que llegamos al elevador, está él parado y le digo a Cristian ‘este es tu papá’ y me dice ’¿eeh? ’ y le digo ‘sí. Manuel, este es tu hijo Cristian’”.

Padre e hijo lloraron, se abrazaron y se dieron un beso. Manuel ya no entró al elevador y en ese momento se despidieron.

Para recordar al difunto comediante, Verónica Castro también compartió en sus redes sociales el fragmento de un video en el que aparecen en camerino Manuel, Cristian y José José, compartiendo palabras de aliento para el joven cantante. “Es tu gran noche. Que Dios te bendiga, hijo. Eres el mejor”, expresó “El Loco” a Cristian en el audiovisual.

El cantante Cristian Castro y su madre, la actriz Verónica Castro (Foto: Archivo)

En entrevista, Verónica comentó que su hijo, el cantante Cristian Castro, se encuentra en Los Ángeles “llorando un poquito más” y terminando un disco, pero que probablemente no tendrá oportunidad de volver a la Ciudad de México a tiempo para despedir a su padre pues la noticia los tomó de imprevisto y no será sencillo que consiga un vuelo en este momento.

Después de terminar su relación durante la juventud, la actriz y el comediante se vieron en muy pocas ocasiones. Él nunca la buscó porque “tenía muchos hijos y muchas mujeres”. De hecho, según narró en otra ocasión, Cristian fue el hijo número 13 de Manuel Valdés.

Verónica tuvo a su hijo Cristian con el apoyo de su mamá: “hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad, con una panza terrible. La pasé muy difícil, la verdad, porque aparte de todo tenía yo que empeñar mi coche, que me llevaba a la universidad, porque no tenía para pagar el hospital”.

“Sí fue muy difícil, pero fue él mi primer gran amor de mi vida”, consideró Verónica. Se reencontró con Manuel durante el bautizo de su nieta Rafaela. Un encuentro que, valoró, no fue ni un pleito ni una reconciliación.

Ramón y Manuel "El Loco" Valdés (Foto: Instagram/miguelvaldesfotografia)

Manuel “El Loco” Valdés celebró su último cumpleaños, el número 89, junto con amigos y familia el pasado 29 de enero en un restaurante de la Ciudad de México. En las fotografías que se difundieron entonces del festejo se aprecia a un Valdés delgado y en silla de ruedas, cansado, pero feliz.

Valdés nació en la Ciudad de México el 29 de enero de 1931 en el seno de una familia dedicada al entretenimiento. Su hermanos más famosos fueron Germán Valdés, mejor conocido como “Tin Tan” y Ramón Valdés, recordado por su icónico personaje “Don Ramón” en El Chavo del 8. También es reconocido su hermano Antonio “El Ratón” Valdés.

