Narcoblogs, el arma de doble filo para grupos criminales

Los primeros blogs sobre narcotráfico en México nacieron en 2010 cuando la violencia azotó el país para romper el silencio informativo impuesto por los capos (Foto: Archivo/Shutterstock)

Surgieron para informar lo que los narcotraficantes querían ocultar, la Internet les facilitó burlar las balas de los capos, permitían conocer la propaganda de estos criminales y a una década de su primera aparición los narcoblogs son una herramienta para dibujar el mapa del tráfico de drogas en México.

“Los blogs pueden evitar la autocensura (...) pueden ofrecer una imagen más completa de la guerra contra las drogas que los medios tradicionales”, de acuerdo con la consultoría Crisis Group en un reporte.

El primero de ellos o al menos el más popular publicó su primer post en mayo de 2010 y su nombre lo decía todo: El Blog del Narco.

“El blog se convirtió en uno de los cincuenta sitios más visitados en México”, destaca Andrés Monroy-Hernández en un artículo hecho para Microsoft sobre el popular blog.

Esos rincones en Internet pudieron evitar la autocensura de algunos medios por el temor a represalias o por el silenciamiento por parte de los capos.

Sus post eran información obtenida por los propios ciudadanos y daban una imagen más completa de lo que en el sexenio de Felipe Calderón se llamó la “guerra contra las drogas”.

El presidente Felipe Calderón (2006-2012) impulsó una estrategia para combatir el narcotráfico que desató una ola de violencia en el país (Foto: Archivo)

“(Ponen al descubierto) día tras día, la horrible violencia censurada por los principales medios de comunicación”, según un reporte del diario británico The Guardian.

Los blogs permitieron publicaciones de forma anónima o con pseudónimos, bajar el riesgo personal al difundir la responsabilidad de las publicaciones entre varias personas y no sólo un periodista.

“Los narcoblogs también sirven como una rica fuente para rastrear otras características de la violencia criminal, como la propaganda de los cárteles y el crecimiento de los grupos de autodefensa”, destaca Crisis Group.

La información de las actividades y consecuencias de los narcotraficantes encontró en el blog un nuevo espacio que antes cumplían los narcocorridos, dice Andrés Monroy-Hernández, investigador de Snap Inc. en su artículo Blog del Narco y el futuro del periodismo ciudadano.

Crisis Group logró identificar mediante el análisis de las publicaciones del blog Borderland Beat unos 463 grupos delictivos que operaban en México entre 2009 y 2019. Muchos más de los 37 grupos que ubica el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

El Blog del Narco, un parteaguas

Su autoría aún es un enigma aún, aunque existe un libro firmado por Lucy, quien se identifica como la autora y creadora del Blog del Narco, el más popular de estas publicaciones.

Sus primeros dominios para salir a la red se rastrearon en 2008 pero fue hasta marzo de 2010 cuando publicó su primer post.

“La idea de crear Blog del Narco surge cuando los medios de comunicación y el gobierno intentan aparentar que en México NO PASA NADA, debido a que los medios están amenazados y el Gobierno aparentemente comprado”, dice el blog del narco en su presentación actual.

Los blogs permiten ubicar a los grupos delictivos de manera más detallada, dicen organizaciones (Mapa: Infobae)

El éxito de este y otros blogs se debió a tres factores combinados: aumento de violencia desde 2006, mayor penetración de Internet en México y el silenciamiento de periodistas, detalla Monroy-Hernández.

Lucy, una joven de unos 25 años saltó a la fama en 2013 al sostener que ella era la periodista que estaba detrás de El blog del narco.

“Los medios comunicación y las autoridades decían que eran cosas de la imaginación de las personas del norte de México, en especial de Tamaulipas y Nuevo León, decían que era psicosis y por llamar la atención”, dijo Lucy en una entrevista a la BBC en 2013.

No estaba sola. Un amigo especialista en informática era su aliado. Ella manejaba la parte editorial y él la técnica, según relató a la BBC.

Los blogs se convirtieron en una fuente de información fuera del ecosistema de medios de comunicación tradicionales (Foto: EFE/ Ivan Villanueva/Archivo)

Lucy dijo que publicar este blog tuvo un costo para su vida personal.

“No vivimos. Es vivir para el blog. A veces durábamos sólo 15 días en una casa, en un departamento o en un sótano. Es de: ¡muévete y deja todo! Durante dos años no me compré un jean nuevo, unos zapatos o un labial, pues no los iba a usar. Aprendí a tener una vida muy austera. Antes no, antes era muy superficial, pero pues la vida me puso en esta”, contó a la cadena de noticias británica.

Otros blogs y sus temas

El Blog del Narco fue el primero pero no el único que dio cuenta de los hechos de violencia en México.

Un estudio de Microsoft ubicó la existencia hasta 2014 de una treintena de blogs con periodos de vida intermitentes.

Los contenidos principales son sobre estos temas: tiroteos y ataques, con 24.7%; ejecuciones y cuerpos encontrados con 41.86%; arrestos y redadas por drogas, 10.07% y otros temas un 23.38%, según el reporte de Microsoft.

Borderland Beat es un narcoblog en inglés dirigido por mexicoamericanos, tiene la cobertura más duradera y consistente de la violencia relacionada con las drogas en México.

