La polémica gira a China y Australia de Peña Nieto en 2014 en medio de la crisis por Ayotzinapa

El 10 de noviembre de 2014, casi dos meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y a unos días de que se dio a conocer el mayor escándalo de corrupción de su sexenio por la Casa Blanca, el presidente Enrique Peña Nieto provocó indignación en México por su polémico viaje a China para participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y realizar una visitada de Estado. También viajó Australia.

El viaje de Peña Nieto fue muy criticado porque se había destapado una investigación de Aristegui Noticias en la que se afirma que el presidente y su familia ocupan una lujosa residencia de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien había participado con China Railways en la licitación cancelada del Tren de Alta Velocidad de Querétaro y que consiguió obras millonarias durante el gobierno de Peña en el Estado de México, además de haber rentado helicópteros al PRI para la campaña presidencial de 2012. Y así se justificó.

Me preocupan los padres (de los normalistas de Ayotzinapa). Hay que explicarles la situación, seguir informando (…) Pero cómo no, sí estoy preocupado por los acontecimientos (en México). Tenemos que hablarles a los padres, explicar. Es lo más importante

En ese contexto, ese lunes 10 de noviembre también se registró una manifestación en el puerto de Acapulco, en la que participaron normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En el avión TP01, Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, llegaron tras más de 23 horas de vuelo, incluidas las dos escalas técnicas, al Aeropuerto internacional de Beijing, en donde fueron recibidos por funcionarios chinos.

En una escala en Alaska, el presidente mexicano dio un mensaje alusivo a la protesta realizada el sábado 8 de noviembre en la Ciudad de México que terminó con un intento de incendiar la puerta de Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino.

Los mexicanos decimos no a la violencia. Ésta no es una expresión del gobierno, éste es un sentimiento genuino de la sociedad mexicana que dice no a la violencia; decimos sí a la justicia, al orden, a la armonía, a la tranquilidad, decimos sí a la aplicación de la justicia ante estos hechos atroces y abominables