La semana de los videoescándalos que sacudieron a la clase política en México

Esta fue una de las semanas más oscuras para la clase política mexicana, pues una serie de videos en los que reciben dinero o supuestamente condicionan las ayudas sociales por favores políticos, puso en riesgo el trabajo, incluso la libertad de algunos funcionarios públicos.

En un primer video, clave para la investigación alrededor de los casos de corrupción en el caso de Odebrecht, Agro Nitrogenados y la Reforma Energética, todos llevados a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se puede ver que Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, reciben dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex en un video que fue difundido a nombre del hermano de Emilio Lozoya.

En la grabación se puede observar a los ex funcionarios públicos cuando cuentan varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro.

Rafel Caraveo era el colaborador más cercano de Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue senador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ha sido mencionado como uno de los legisladores panistas que habría recibido sobornos para aprobar la reforma energética.

En el video, Caraveo termina de contar las bolsas y acomoda una tras otra en la maleta negra verificando que se trate de los 12 paquetes supuestamente prometidos. Este pago habría ocurrido en 2013, previo a la aprobación de la reforma energética, en la oficina de Lozoya Austin en la Torre de Pemex.

Días más tarde, un par de videos de Pío, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer a través de la plataforma LatinUs, mismos donde se puede ver que supuestamente recibe dinero por parte de David E. León, entonces asesor político del estado de Chiapas y hoy parte del gobierno, para las campañas presidenciales de 2018.

Romero se llegó a desempeñar como el Coordinador Nacional de Protección Civil; sin embargo, fue ascendido para encabezar el empeño del gobierno de López Obrador para la compra y distribución de medicamentos a nivel nacional.

Luego de los videos, León decidió que no tomará protesta de ese puesto hasta que se hagan las investigaciones pertinentes y se aclare el caso, “para no afectar al gobierno de México”.

La primera reunión fue grabada el domingo 31 de mayo de 2015, cuando López Obrador era dirigente nacional de Morena. En el restaurante donde se reunieron, León le entrega un sobre amarillo manila del cual no se puede apreciar el interior.

El siguiente video se grabó presuntamente el 26 de junio de 2015, en la casa del hermano del presidente López Obrador. La entrega en este caso es una bolsa de papel marrón. De acuerdo con la conversación que sostienen, se trata de un millón de pesos.

En la tercera reunión, de la cual sólo se presentó un audio, León habla de un hombre llamado César, que supuestamente “entrega las cantidades que digas”. Además, se refiere a su deuda anterior de 30,000 pesos y le dice a Pío que lleve “la biblia”.

El último caso sucedió en Puebla, donde Miguel Sergio Alcántara Silva, encargado de despacho de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Puebla, protagoniza varios videos en los que pudo haber incurrido en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con La Jornada.

En los videos que fueron presuntamente tomados en su oficina, se puede escuchar que junto a otras dos personas traman algunos planes para llegar a candidaturas para el senado o presidente municipal, de acuerdo con las grabaciones difundidas por El Sol de Puebla.

“Hay que ser maquiavélico, ¿aquí estamos no? Así es el asunto. Lo tenemos que hacer porque además existen los medios, en Serdán entregamos fertilizantes y ahí estamos”.

Presuntamente el ex funcionario público buscaba condicionar los apoyos de programas sociales a cambio de dinero, práctica también conocida como “moche”, de acuerdo con el medio de comunicación poblano.

Luego de darse a conocer las grabaciones, Alcántara Silva renunció a su cargo, de acuerdo con la Sader. Además, solicitaron la intervención del órgano Interno de Control para realizar una investigación.

