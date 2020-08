Llamar o no a la policía si hay una fiesta cerca: en Tijuana clausuraron un restaurante por organizar un evento de 15 personas

Si tienes síntomas de #Covid19 🤒:



🚫 No especules

🚫 No salgas

🚫 No te automediques



🏠 Quédate en casa y 🤳 manda un SMS al 51515 con la palabra "covid19" o ☎️ llama a @locatel_mx 55-5658-1111.#ProtégeteYProtegeALosDemás 😷 pic.twitter.com/x4qKkCSYfE