Qué hay detrás de la orden de aprehensión contra Jesús Orta

Orta sólo duró 10 meses en el cargo bajo la administración de Sheinbaum: el ex funcionario presentó su renuncia a la mandataria local luego de enfrentar casos polémicos (Foto: Cuartoscuro)

Jesús Orta Martínez, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, está acusado de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita de casi 2 mil 500 millones de pesos durante su paso por la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal.

Orta, junto con otros 18 funcionarios, presuntamente se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR): se giró una orden de aprehensión por su supuesta participación en delincuencia organizada.

Medios en México, como El Universal, Reforma, y Milenio, informaron que un juez federal habría girado la orden en contra de las 19 personas por esos delitos. En las primeras versiones se contó que elementos de seguridad acudieron al domicilio a cumplimentar la orden, pero que al no encontrarlo en casa fue calificado como “ilocalizable”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que existen órdenes de arresto contra 19 ex funcionarios: “Se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores, este asunto como otros se presentó en el gobierno anterior, si no se denuncian nos convertimos en encubridores”, indicó el mandatario mexicano.

En las primeras versiones se contó que elementos de seguridad acudieron al domicilio a cumplimentar la orden, pero que al no encontrarlo en casa fue calificado como “ilocalizable” (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

“Se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes a partir de una auditoría donde incluso intervino la Cámara de Diputados, lo que procedía era presentar una denuncia a la FGR, hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos, está documentado”, explicó López Obrador.

Esta orden proviene de una supuesta denuncia interpuesta por la propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien habría detectado un desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje a sobreprecio.

Jesús Orta Martínez inició su carrera en la Secretaría de Economía y, según su perfil oficial en LinkedIn, fue subdirector de Fomento Comercial de septiembre de 1998 a diciembre del año 2000.

Un año después, desempeñaba actividades como director de Economía Digital y en el 2005 fue director general adjunto de Comercio Interior y Economía Digital. Así siguió en algunos puestos hasta que durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de la CDMX, Orta se convirtió en Oficial Mayor.

El pasado 7 de agosto, Orta dio una entrevista al periódico mexicano Excélsior y negó los hechos. Además, aseguró que no había recibido notificación alguna sobre una investigación (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

En 2012, Orta fue secretario general de la Policía Federal, así como director general de administración en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, finalmente, fue parte del gabinete de Claudia Sheinbaum en 2018 como secretario de Seguridad Ciudadana; sin embargo en octubre de 2019 dejó ese puesto.

Cuando la actual jefa de gobierno fue cuestionada por la polémica que gira en torno a Orta Mártinez, ella aseguró que se investiga por hechos de su pasado. “Tuvimos conocimiento que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República por sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, de la solicitud de su renuncia”, dijo Sheinbaum, de acuerdo con el diario Reforma.

Sheinbaum dijo que Orta pasó todos los filtros de confianza contemplados en la ley cuando se incorporó como miembro de su gabinete. “Los funcionarios que entran por ley a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en altos cargos, como de la Fiscalía General, tienen su revisión de comienzo, en este caso es federal”.

Orta sólo duró 10 meses en el cargo bajo la administración de Sheinbaum. El ex funcionario presentó su renuncia a la mandataria local luego de enfrentar casos polémicos. Entre ellos, el asesinato de Aidé Mendoza, estudiante del CCH Oriente, el de Norberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal, o el de Leonardo Avendaño, egresado de la Universidad Intercontinental.

Cuando la actual jefa de gobierno fue cuestionada por la polémica que gira en torno a Orta Mártinez, ella aseguró que se investiga por hechos de su pasado (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Otros casos fueron el homicidio de dos israelíes en la plaza Artz Pedregal, la denuncia por violación a una menor presuntamente por policías, entre otros. Orta dijo que si no daba resultados en su primer año de gestión renunciaría al cargo, lo cual ocurrió dos meses antes del plazo autoimpuesto.

El pasado 7 de agosto, Orta dio una entrevista al periódico mexicano Excélsior y negó los hechos. Además, aseguró que no había recibido notificación alguna sobre una investigación:

En absoluto (me han notificado) ni que haya una carpeta de investigación en mi contra  y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de Secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General (de la República), por el perfil y porque está mi nombre

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

López Obrador habló sobre la orden de aprehensión a Jesús Orta: no vamos a tolerar la corrupción, ni somos encubridores

Por qué buscarían la captura a Jesús Orta y a otros 18 funcionarios de la Policía Federal

Aunque fue parte de su gabinete Claudia Sheinbaum se deslinda: Jesús Orta es investigado por su pasado

Quién es Jesús Orta, el ex secretario de Seguridad Ciudadana que tendría una supuesta orden de aprehensión en su contra